ELECCIONES | BUENOS AIRES

Federico Otermín arrasó en Lomas de Zamora y le sacó 30 puntos a La Libertad Avanza

El intendente logró un triunfo contundente al plebiscitar su gestión. La lista encabezada por Sol Tischik duplicó en votos a la fuerza libertaria.

Por Letra P | Periodismo Político
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, obtuvo una victoria arrasadora en su distrito al plebiscitar su gestión por primera vez desde que asumió. La lista de Fuerza Patria, encabezada por la jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik, alcanzó el 56,39% de los votos, superando por casi 30 puntos a La Libertad Avanza (27,53%).

La performance electoral de Otermín incluso superó las cifras que había logrado el oficialismo en 2023, consolidando su liderazgo en el distrito y proyectando su figura dentro del peronismo bonaerense.

El domingo por la mañana, el jefe comunal votó en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield, acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

Los festejos de Fuerza Patria

Ya con los resultados sobre la mesa, Otermín encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista de Lomas junto a Vilar, Tischik, y los demás candidatos de la lista. En su discurso, agradeció el respaldo de la ciudadanía y dedicó la victoria a Cristina Fernández de Kirchner.

“El pueblo nos acompañó para decirle basta a la motosierra. Estamos orgullosos de lo que hacemos por Lomas y de empezar a construir un proyecto de país para ser felices en comunidad”, expresó el intendente.

El triunfo peronista en Buenos Aires

Además de mencionar a la expresidenta, Otermín agradeció y felicitó al gobernador Axel Kicillof por la aplastante victoria del peronismo en la provincia; al segundo candidato de la lista, Lucas Modarelli, y a su esposa, a quien definió como “una de las compañeras con más futuro en la República Argentina”.

“Vamos con la fuerza de la comunidad, de los trabajadores, de los jubilados, de las mujeres, de los clubes, de la Universidad, de los estudiantes secundarios, de los empresarios, de las diversidades, de cada uno de nuestros barrios. No vamos a resignar nuestros sueños. Hoy empezamos a construir una esperanza. Que nadie quede tirado. En Lomas, por la Patria, sale el Sol”, finalizó.

