El PRO le responde a Sebastián Pareja: "Ser oposición no significa que debamos obstaculizar todo"

La tensión en el matrimonio político de La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires volvió a tener su segunda exhibición pública en apenas un par de horas. Las que le demandó al bloque de diputados amarillo emitir un comunicado donde rechaza las acusaciones de Sebastián Pareja referidas a la negociación de cargos con el gobierno de Axel Kicillof.
Con el título "El PRO bonaerense: responsabilidad institucional y control de gestión", el texto publicado en la cuenta de X del presidente de la bancada de diputados de ese espacio, Matías Ranzini, afirma que en la votación de la deuda que se le autorizó al gobernador "no se agregó ningún cargo nuevo para el PRO ni se amplió la estructura" en el Bapro o en el Consejo General de Educación, sino que "se renovó la representación que legítimamente le corresponde a la oposición" en órganos colegiados que requieren acuerdos parlamentarios.
El comunicado también defiende la posición del PRO en la reciente aprobación del endeudamiento, al aclarar que "no acompañamos la autorización de nueva deuda, ya que no venía con el destino específico de inversión", mientras que el bloque sí acompañó el rollover para refinanciar la deuda anterior porque "negar esta herramienta hubiera sido irrespopnsable con el futuro de los bonaerenses".
El PRO, aludido
De esta manera, el PRO acusó recibo del malestar libertario plasmado horas antes en un posteo de Pareja en el que denunció un "pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre". Aunque fue una acusación innominada, la bronca estuvo dirigida hacia quienes, explicaron en LLA, formaron parte de la sociedad electoral de este año, pero acaban de cerrar un acuerdo con el oficialismo, en el que los amarillos cobraron con autoridades de cámara, sillones en los organismos del Estado -entre ellos, dos en el Banco Provincia- y el seguimiento para el fondo provincial destinado a los municipios.