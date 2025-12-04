MATRIMONIO EN PROBLEMAS

El PRO le responde a Sebastián Pareja: "Ser oposición no significa que debamos obstaculizar todo"

El bloque amarillo en Diputados defendió su negociación con Kicillof. Destacó que no acompañó la autorización de nueva deuda, sino el rollover de la anterior.

Por Letra P | Periodismo Político
Matías Ranzini, jefe del bloque PRO en Diputados.

Matías Ranzini, jefe del bloque PRO en Diputados.



Con el título "El PRO bonaerense: responsabilidad institucional y control de gestión", el texto publicado en la cuenta de X del presidente de la bancada de diputados de ese espacio, Matías Ranzini, afirma que en la votación de la deuda que se le autorizó al gobernador "no se agregó ningún cargo nuevo para el PRO ni se amplió la estructura" en el Bapro o en el Consejo General de Educación, sino que "se renovó la representación que legítimamente le corresponde a la oposición" en órganos colegiados que requieren acuerdos parlamentarios.

El comunicado también defiende la posición del PRO en la reciente aprobación del endeudamiento, al aclarar que "no acompañamos la autorización de nueva deuda, ya que no venía con el destino específico de inversión", mientras que el bloque sí acompañó el rollover para refinanciar la deuda anterior porque "negar esta herramienta hubiera sido irrespopnsable con el futuro de los bonaerenses".

El PRO, aludido

De esta manera, el PRO acusó recibo del malestar libertario plasmado horas antes en un posteo de Pareja en el que denunció un "pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre". Aunque fue una acusación innominada, la bronca estuvo dirigida hacia quienes, explicaron en LLA, formaron parte de la sociedad electoral de este año, pero acaban de cerrar un acuerdo con el oficialismo, en el que los amarillos cobraron con autoridades de cámara, sillones en los organismos del Estado -entre ellos, dos en el Banco Provincia- y el seguimiento para el fondo provincial destinado a los municipios.

"Dimos el debate y las explicaciones en el recinto, porque ser oposición a un gobierno no significa que debamos obstaculizar todo, sino coherentes con lo que pregonamos: votar lo que está bien, no votar lo que creemos que no", concluyó el pronunciamiento del bloque que también se adjudicó "responsabilidad fiscal para cuidar las cuentas de la provincia" y "control estricto para evitar el despilfarro del kirchnerismo".

Estos "pilares innegociables" que cita el texto del bloque amarillo, no se condicen con el tenor de la postura plasmada más temprano por el propio Pareja en su cuenta de X: "Usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra", lanzó sin anestesia, para agregar que "negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar".

