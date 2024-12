De Lula da Silva a Yamandú Orsi y CFK: ¿el progresismo posible?

El equipo progresista forma hoy con Luiz Inácio Lula da Silva , que viene de anunciar un ajuste fiscal poco sexy para su base y –por motivos opuestos– para el mercado financiero, pero ajuste al fin. Sigue con Claudia Sheinbaum , que pelea para que el entrante Donald Trump no detone un acuerdo de libre comercio que a México le ha dada mucho en términos de negocios y exportaciones, pero poco en reducción de la pobreza. Suma también a Gabriel Boric , quien dista de ser el radical que asomaba en la protesta social; a Luis Arce , corrido por izquierda con motivación ultrapersonalista por Evo Morales , y a Gustavo Petro , que intenta reformar, pero cuya gestión y palabras quedan lejos de algunas expectativas iniciales. Incluye, también, a Orsi, quien ganó el ballotage de la semana pasada ocupando el centro, prometiendo estabilidad tributaria, expansión del aparato de seguridad y una reducción paulatina de la pobreza infantil.

Adiós a Néstor Kirchner, Chávez y al Lula da Silva que fue

De Nicolás Maduro –un dictador que no se sabe si registra peores resultados económicos o políticos, una especie de Hugo Chávez clase C que debe las pruebas de su último "triunfo" electoral y explicaciones por sus sucesivas oleadas represivas– no se espera cosa alguna.