Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, ante el espejo roto del progresismo de Uruguay

No importa que Orsi logre, en el primer turno electoral, la mayoría absoluta que le evite una segunda vuelta de pronóstico más difícil –el 24 de noviembre– contra quien se alce con el segundo puesto, sea el blanco lacallista Álvaro Delgado o el colorado conservador Andrés Ojeda . La vida interna del FA, sus métodos de selección de candidatos –siempre a través del voto–, la aceptación del resultado por parte de las minorías y la vocación de las mayorías de integrar y no expulsar a las facciones vencidas son elementos valiosos de humilde estudio.

La puja actual entre cristinistas y kicillofistas resulta de difícil lectura si se buscan, al menos por el momento, elementos programáticos dramáticamente diferenciadores. Eso es así porque ese debate está siempre postergado y no porque carezca de importancia o, incluso, porque no esté ya latente en función de qué tipo de armado sería el más eficaz para revertir en 2027 la herencia de Javier Milei . ¿Será uno anclado en la pureza ideológica de un núcleo duro o uno más plural y, por ende, de impronta más moderada?

La pelea peronista anticipa quién se hará con la lapicera que escriba las listas legislativas del año próximo, decisión que impactará en la conformación del Congreso no solo en el bienio final del presidente anarcocapitalista, sino en el primero de un eventual segundo mandato del actual mandatario o en el de un reemplazante.

La fuerza centrífuga del peronismo

El sorprendente adelantamiento, en definitiva, de la pugna por la oferta electoral de 2027 forma parte de un sentido común peronista moldeado por la sentencia de que "el que gana conduce y el que pierde acompaña". Decirla no merece mayores objeciones a no ser que se la piense un poco: el rol de mero acompañante ofrece poca cosa al derrotado y, a falta de un liderazgo arrasador, es una invitación a la mitosis política permanente. Tal vez haya otros modelos de integración de minorías.

Basta con pensar en las figuras y sectores que se han ido desgajando del peronismo en la medida en que la jefatura de CFK fue sufriendo el inexorable efecto del paso del tiempo y, claro, de los errores políticos. Desde el sector de Sergio Massa–reincorporado en 2019 en calidad de aliado externo– hasta el grueso del peronismo de Córdoba, pasando por figuras individuales que tal vez significan poco en votos, pero no necesariamente en volumen político.

Esos dilemas no cruzan solamente al peronismo. Mientras ciertos provincialismos se limitan a seguir el ciclo del girasol y el PRO parece entender que no tiene destino más que atarse al carro de la de La Libertad Avanza (LLA), incluso una agrupación de modos políticos más tenues como la Unión Cívica Radical (UCR) encuentra grietas propicias para partirse una vez más.

El ejemplo del progresismo de Uruguay

El Frente Amplio uruguayo opera al revés. Yamandú Orsi encabeza una fórmula acompañado por Carolina Cosse, desenlace de la interna celebrada el 30 de junio.

En ella, el vencedor enfrentó a Cosse y a Andrés Lima, todos referentes de distintos sectores del FA. Orsi se quedó con el 60% de los votos, mientras que la segunda se llevó 35% y el tercero, el resto.

Orsi, exintendente –equivalente a gobernador– de Canelones, es hombre de Pepe Mujica y militante del Movimiento de Participación Popular (MPP), el de los extupamaros, que hace tiempo ya no representa el ala más izquierdista del frenteamplismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/1849120199317889236&partner=&hide_thread=false La esperanza empieza el domingo con el voto de cada una y de cada uno. Vayamos por un Uruguay en donde reine el amor y desterremos el odio. pic.twitter.com/R93Lz2rynD — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 23, 2024

El sector más radical estuvo representado en la primaria justamente por Cosse, una comunista que fue intendenta de Montevideo y era apoyada por su partido y por el Socialista.

Como se ve, no es que ese espacio carezca de diferencias ideológicas, incluso fuertes. Pese a eso, apenas se confirmó su triunfo interno, el mujiquista habló de "una noche de alegría, compromiso y noticias". La novedad era que la Mesa Política del FA le había pedido que la derrotada fuera su compañera de fórmula. "Es un honor para mí presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Cosse", dijo en el escenario justo antes de abrazarla. Quien que pierde no solamente acompaña, sino que puede participar.

Alberto Fernándezprometió en algún momento –cuando aún podía prometer cosas y existía quien lo escuchaba– darle a lo que entonces se llamaba Frente de Todos una vida orgánica similar a la del Frente Amplio o a la de la ex-Concertación chilena. Fue, claro, una de las cosas que no pudo, no supo o no quiso hacer.

Enfrente, Cristina y La Cámpora no lo ayudaron y sus actitudes de boicot incluso a lineamientos de política económica elementales, como la segmentación de los subsidios a los servicios de luz, gas, agua y transporte, se tradujo en una verdadera guerra que terminó por hacer volar a Martín Guzmándel Ministerio de Economía y dio inicio a una crisis que trajo al país a este punto.

1366-1616945047210328665.jpg Martín Guzmán encontró resistencias severas de Cristina Fernández de Kirchner durante su gestión en el Ministerio de Economía.

Luego, el acuerdo cerrado por Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue la piedra de toque de una ruptura ampliamente consumada en los hechos, pero jamás blanqueada.

Más allá de la definición de la fórmula, quedó claro entonces que el Frente de Todos no tenía programa. No sólo eso, sino que sus dos principales referentes ni siquiera habían conversado informalmente sobre qué hacer con los dos problemas más evidentes de la economía nacional, los subsidios –el déficit fiscal y, con ello, la inflación– y la deuda. Hablar de impericia acaso sea poco.

A no ser que el desacuerdo tácito haya sido, por un lado, el de la confianza de CFK en imponer su programa a un presidente que sólo pensaba como un delegado carente de poder –para algo eligió entonces a Fernández y no a alguien con algún poder propio– y por el otro la desprolija, irresponsable suposición de este último de que iba a poder llevar las cosas en el día a día.

Al final, Todos no tuvo programa, mesa de conducción ni mecanismo de resolución de controversias.

Unión por la Patria: ¿un Frente Amplio o la nada?

Hoy, mientras CFK y Kicillof cinchan, Massa mira y espera para determinar si Unión por la Patria (UP) tiene algún destino o si más le vale dejarse tentar con un enésimo intento de avenida del medio.

GaniauAWIAANRgj.jpeg Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner volvieron a encontrarse a instancias de Estela de Carlotto, pero no dieron señales de distensión.

Una vez más, el peronismo busca recrear el recurso de la bolsa de gatos –el de la pelea que no es, sino el de la reproducción–, sin intentar una vía más institucional e inteligente.

Si se votan las autoridades del Partido Justicialista (PJ) nacional, posibilidad que este sábado flotaba en un limbo, ¿será para definir mayorías y minorías que convivan, aportando cada una en su justa medida, a un programa común? ¿Será, en cambio, para que la facción vencedora busque hacerse con todo el poder de decisión en lo que hace a listas, programas y discursos?

La Argentina vive desgarrada por grietas que, en lugar de reemplazarse sucesivamente, se superponen eternamente. La K-anti-K sigue sin resolverse y a esa se suman la que propone la ultraderecha contra su peculiar idea de "casta" y las internas, hoy dada por cristinismo-kicillofismo.

Los argentinos somos como los uruguayos, pero excedidos en intensidad.