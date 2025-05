Manuel Adorni: "Filosóficamente, Ficha limpia no debería existir"

-¿Qué responde a las denuncias del kirchnerismo sobre una proscripción a Cristina Fernández de Kirchner?

-Filosóficamente, Ficha Limpia no debería existir, porque vos no deberías votar corruptos naturalmente, menos aún corruptos condenados, pero como evidentemente a un sector de la sociedad le falta madurez democrática y republicanismo es que discutimos este tipo de proyectos, para que esos corruptos no lleguen al poder.

-La Corte Suprema no falló.

-Una persona condenada en segunda instancia por hechos de corrupción no puede manejar la cosa pública, no hay mucho más para acotar. Incluso no entiendo los argumentos del grupo de los 34 que no quieren que se apruebe. No entiendo por qué quieren que Cristina sea candidata. ¿Qué necesidad hay de que alguien condenado por corrupción como ella vaya en una lista? Evidentemente, el fanatismo los supera o son de la misma condición o, por qué no, le tienen temor.

Manuel Adorni confía en que se apruebe el proyecto

Las declaraciones de Adorni a este medio se dan mientras transcurre el debate en torno a este proyecto que prohíbe candidatearse a quienes tengan condena por corrupción en segunda instancia. Si bien en la cúpula libertaria mencionaban hace semanas que no tenían un interés particular en impulsar la iniciativa y que esa agenda era propia del electorado macrista, en las últimas horas funcionarios de primera línea se arrogaban haber conseguido los votos necesarios para convertir en ley el proyecto.

cristina-kirchner-javier-mileijpg.jpg.webp Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.

Aun así, a unas horas de que finalicen las exposiciones, distintas fuentes parlamentarias reconocían que existían negociaciones subterráneas para lograr una modificación del proyecto, para que, de ese modo, el texto regrese a la Cámara de Diputados y se dilate la sanción definitiva. El principal operador de la Casa Rosada en temas judiciales, el virtual ministro de Justicia Sebastián Amerio, estuvo siguiendo el tema por la tarde desde la sede de gobierno.

Esta noche, al cierre de esta nota, el jefe de Estado monitorear la sesión desde la Quinta de Olivos. Al igual que su vocero, fuentes que conocen a Milei aseguran que confía en que esta noche están los votos, pese a que, en esta oportunidad, generó ciertas suspicacias que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no esté al frente de las negociaciones para conseguir la aprobación.

La postura de Javier Milei sobre Ficha Limpia

El primer mandatario se había referido a Ficha limpia esta semana durante una entrevista en el canal de streaming Neura, donde puso su voto de confianza en que debería “salir”. “El dictamen lleva mi nombre”, aseguró en su momento Milei, algo que este miércoles ratificó Adorni, el candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires que es mencionado como “la voz de Milei” en su enfrentamiento electoral con Jorge Macri.