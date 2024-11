Javier Milei, Gerardo Werthein y el irresistible encanto de la batalla cultural

Por caso, Argentina votó contra una resolución que establece el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, lo que incluye la instauración de un Estado independiente con reconocimiento formal de la ONU.

Lo hizo junto a otros cinco países –Estados Unidos, Israel, Paraguay, Micronesia y Nauru– y contra la decisión de otros 170. Hubo, además, nueve abstenciones, ninguna correspondiente a las principales "democracias del mundo libre" –las europeas, Canadá, Australia…– definidas por el presidente Milei.

Como se señaló al comienzo, ese posicionamiento es contrario a la normativa vigente.

Argentina reconoció plenamente al Estado de Palestina el 6 de diciembre de 2010 a través de una redacción más cautelosa que la adoptada casi al unísono por Brasil y que lo enmarca "dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación". Es decir que esos límites también quedarán determinados por la voluntad de Israel en una mesa de diálogo.

Aquella postura de Cristina Fernández de Kirchnermantiene vigente en Buenos Aires una embajada de Palestina.

Además, es coherente con un mandato de la Constitución, que en su primera disposición transitoria impone a los sucesivos gobiernos perseguir la recuperación de "la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".

Esto es así, por un lado, porque el respaldo a la causa nacional palestina –en el marco de un arreglo de dos Estados con Israel– congrega a una amplia mayoría de países que, año a año, acompañan a la Argentina en sus reclamos ante el Comité de Descolonización de la ONU para que el Reino Unido acepte abrir negociaciones. Pero, por el otro, porque entraña, más allá de las conveniencias, principios íntimamente vinculados a la causa Malvinas como el desconocimiento de la ocupación de territorios por la fuerza y su colonización a través de poblaciones implantadas.

Si el año próximo el Comité de Descolonización vuelve a acompañar a la Argentina, no será por los méritos diplomáticos del Gobierno, sino porque hay países que siguen políticas de Estado dictadas por su interés nacional.

Más solitario resultó el voto contra una resolución que llama a la "intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital". De hecho, el argentino fue el único sufragio adverso.

El borrador simplemente "insta" a los Estados miembros a "tomar medidas integrales y con perspectiva de género para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, y abordar los factores de riesgo mediante la implementación de leyes y políticas". Además, los llama a "tomar medidas apropiadas para prevenir todas las formas de violencia, intimidación y ataques contra las mujeres, en línea y a través de tecnologías digitales, mediante la adopción de leyes y políticas que las protejan de la difamación y el discurso de odio".

La resolución fue aprobada por 170 a 1. Hubo, además, 13 abstenciones –Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Burundi, Camerún, Libia, Mali, Nigeria, Níger y Senegal– y nueve ausencias –Afganistán, Azerbaiyán, Benín, Dominica, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sudán del Sur y Venezuela–.

La Argentina de Milei, Werthein, Caputo y Sotelo se encuentra a la derecha de los países mencionados en la materia. La consejera María Julia Lorenzo tuvo la tarea de fundamentar la singular disidencia, alegando cierta ambigüedad de la redacción que podría amenazar el ejercicio de la libertad de expresión.

Embed - Marina Benitez Demtschenko on Instagram: "Último momento #Argentina: “La violencia digital hacia las mujeres usada para limitar la Libertad de Expresión de otros”. ¿Les suena? Justamente ayer hablamos del asunto. Trato de ser didáctica y sobre todo, justa. Me apoyo en mi única motivación: el Derecho. Y hablamos de esto. Hablamos de la violencia digital machista de la manera en que vengo hace años trabajando en el campo. Si, también soy consultora internacional de Naciones Unidas y he trabajado para muchos países aportando a sus respectivas agendas contra la violencia digital machista. Como una referenta. Representando como argentina, las experiencias de nuestro país y las mías como estudiosa del tema hace tantos años. Un orgullo. Ahora se escucha esto y me da vergüenza. No solamente porque es evidente el retroceso en términos de políticas de gobierno, sino porque se lo hace pasar como una política de Estado: como algo que Argentina misma postula. Totalmente contrario a la Constitución Nacional, la que parece ser desconocida en este acto, para peor. Naciones Unidas no genera leyes para Argentina sino sugerencias y recomendaciones para ser incorporadas por los Estados firmantes. Pues bien: en este tema - como en otros, también relacionados con los Derechos Humanos y consagrados en nuestra Constitución-, Argentina dijo: “No lo aceptamos”. Me comunicaré - y se comunicarán- de Naciones Unidas conmigo para que hablemos de esto. Como pasó en tantas otras oportunidades y en la misma materia. Me ocuparé en mi pequeño lugar de hacer saber que esto es una vergüenza para mi como consultora, como abogada y como mujer, y para todas las argentinas que padecen violencia machista en los entornos conectados a diario. De muchas formas, algunas, realmente escalofriantes e impensables. #violenciadigital #onu #argentina #abogada #derechoinformatico"