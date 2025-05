San Luis: Claudio Poggi plebiscita su gestión con la reforma constitucional entre ceja y ceja

Se propone dar el debate en 2026, un año no electoral. Para eso resulta fundamental asegurarse una buena performance el domingo y sumar las voluntades necesarias en ambas cámaras del legislativo provincial.

De esos cinco escaños, hay tres en juego. Entre ellos, los dos que se incorporaron al oficialismo: Juan Carlos García en Belgrano y Diego García en Ayacucho. Ambos serán candidatos del frente oficialista Ahora San Luis.

En una elección que este domingo se proyecta polarizada, en el oficialismo entienden que allí se debate el futuro legislativo y también político de la provincia. Poggi dice que la elección servirá para plebiscitar la gestión y contrapone su modelo al de Alberto Rodríguez Saá, el hombre que ordenó el peronismo acorde a su proyecto y que empieza a jugar la carta de su vuelta.

Sin referentes nacionales en San Luis

A pedir de Poggi, la contienda puntana concentrará su atención en la provincia. No sólo porque la alianza transversal que logró construir el gobernador no tiene a figuras nacionales de peso que hoy puedan dialogar entre sí en el ámbito nacional, sino porque el peronismo de Alberto Rodríguez Saá se autorreferencia en sus particularidades, que lo alejan tanto del kirchnerismo como del llamado peronismo federal, y porque La Libertad Avanza no participará oficialmente de la discusión.

Por esa razón, los festejos del ganador se concentrarán en la provincia. El partido de Poggi, Avanzar, va con un frente electoral que incluye al peronismo que responde a Adolfo Rodríguez Saá y a una buena parte de potenciales aliados de La Libertad Avanza, como el PRO, el MID y el sector de la UCR que suma hasta funcionarios en la órbita nacional, en busca de obturar a la oposición que puede emerger en el distrito con apoyo de la Casa Rosada.

La conducción nacional del partido de Karina Milei se corrió del debate puntano por dos motivos. La razón pública es la falta de acuerdo entre los diferentes sectores que defienden el modelo libertario para consensuar un espacio de unidad. La otra mira a las elecciones de octubre y no se anima a descartar un gran frente nacional antiperonista, que el domingo tendrá su primera probeta en Chaco.

El peronismo se acomodó detrás de la figura del exgobernador en el Frente Justicialista que une a partidos como Compromiso Federal, Miles, el Movimiento Comunal Mercedino (Mocomer), el MAS y el Movimiento Puntano. Por fuera quedaron algunas fuerzas que se reconocen alineadas con la conducción nacional del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, con quién Rodríguez Saá sostiene sus diferencias históricas.

La boleta única, un enigma

En un clima en el que nadie reconoció una campaña demasiado activa, la mirada está puesta en la participación en las urnas. Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia previa de Santa Fe y las complicaciones naturales que podrían llegar a partir del debut de la boleta única en la provincia.

AHORA SAN LUIS !!! Este 11 de mayo, dejemos nuestra marcar en la primera fila de la Boleta Única Papel. Dejemos nuestra marca en el futuro de la provincia !!!

La reforma del sistema de votación, promesa de campaña de Poggi para eliminar la Ley de Lemas, fue producto del trabajo de una Comisión de Análisis del Sistema Electoral que analizó las alternativas para la reforma que finalmente modificó la herramienta en territorio puntano, en sintonía perfecta con el Congreso.

La Boleta Única de Papel en San Luis tendrá una disposición horizontal, con número de lista y opción de elegir lista completa, alternativa que fue desechada del proyecto final aprobado por el Congreso meses atrás para los comicios nacionales. Las complicaciones que pueda acarrear a la hora del escrutinio representan la principal incógnita para todas las fuerzas políticas del distrito.