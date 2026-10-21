León XIV no necesitará tratamiento por el cáncer y crecen las chances de su gira sudamericana

León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la operación por cáncer de pulmón, según confirmó el Vaticano con los resultados definitivos de los estudios. El diagnóstico favorable despeja una de las principales incógnitas sobre la recuperación del pontífice y mejora las perspectivas de la gira por Uruguay, Argentina y Perú, aunque la Santa Sede todavía no anunció oficialmente si viajará.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este miércoles que los análisis histológicos y de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado confirmaron un adenocarcinoma de pulmón localizado . La evaluación oncológica posterior determinó que no era necesario ningún tratamiento complementario.

El resultado era esperado con especial atención por los equipos que trabajan en la visita sudamericana prevista del 6 al 17 de noviembre. Tal como anticipó Letra P , el resultado de la biopsia iba a ser determinante para evaluar si el papa estaba en condiciones de afrontar el viaje y si debía someterse a tratamientos que pudieran alterar el calendario.

La confirmación médica modifica el escenario que rodeaba la primera visita de León XIV a la región desde el comienzo de su pontificado. Hasta ahora, la posibilidad de suspender o postergar el recorrido estaba condicionada por la evolución posoperatoria y por los resultados de los estudios, que debían establecer si el cáncer requería una intervención posterior.

La gira todavía no fue confirmada oficialmente por la Santa Sede. Sin embargo, las señales a favor se acumulan: el papa retomó progresivamente su agenda, volvió a presidir el Ángelus tras recibir el alta y este miércoles reanudó las audiencias generales. Además, los equipos diplomáticos y eclesiásticos mantienen en marcha la organización de las actividades previstas en los tres países.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de comunicar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón. La cirugía duró alrededor de una hora y media y no presentó complicaciones.

El pontífice permaneció internado hasta el sábado, cuando recibió el alta en condiciones clínicas que los médicos calificaron como satisfactorias. Desde entonces, la recuperación continuó en el Vaticano, con el compromiso de retomar las actividades de manera gradual.

Una nueva avanzada prepara la visita

Mientras se aguarda una definición oficial, la organización del viaje sigue adelante. Una nueva delegación del Vaticano tiene previsto llegar a Sudamérica a fines de octubre para supervisar los lugares incluidos en el itinerario y avanzar con la coordinación en Uruguay, Argentina y Perú.

Según la información difundida sobre los preparativos, los enviados mantendrán reuniones con autoridades de seguridad y representantes de las Iglesias locales. En Argentina, la agenda contempla tareas vinculadas con los traslados, el alojamiento, las celebraciones religiosas y las visitas previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La avanzada también supervisará los puntos del recorrido en Uruguay y Perú. La continuidad de esos trabajos no equivale a una confirmación formal, pero constituye una señal concreta de que los organizadores no suspendieron la preparación de la gira.

El arzobispo Jorge Scheinig, de Mercedes-Luján, sostuvo que los planes se mantienen. “Todo sigue en pie, vamos para adelante”, afirmó, al señalar que su jurisdicción continúa trabajando para recibir al pontífice. La visita a Luján está prevista para el 11 de noviembre, en la última jornada de la etapa argentina.

La recuperación y las exigencias del itinerario

El recorrido proyectado es uno de los más exigentes para el inicio del pontificado de Robert Prevost. Incluye más de 30.000 kilómetros, alrededor de una docena de vuelos, numerosas reuniones y celebraciones multitudinarias. En Perú, además, contempla una visita a Cusco, ubicada a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, y actividades en Pucallpa, en la región amazónica.

León XIV no necesitará tratamiento por el cáncer Vatican Media

La altura, los traslados y la extensión de la agenda forman parte de las variables que deberán considerar los responsables médicos y los colaboradores del papa. Aunque el resultado de los estudios descartó la necesidad de tratamiento oncológico adicional, eso no reemplaza la evaluación de su recuperación física ni constituye, por sí solo, una autorización para realizar el viaje.

Por ahora, la Santa Sede no comunicó cambios en el itinerario ni anunció una decisión definitiva. La confirmación de que el tumor estaba localizado despeja una preocupación médica central, mientras continúa el seguimiento posoperatorio.

La expectativa se traslada ahora a la decisión institucional sobre la gira. Con la biopsia conocida, el pontífice de regreso a su actividad pública y una nueva avanzada en preparación, la visita gana posibilidades. Pero hasta que el Vaticano lo anuncie, el viaje a los tres países sudamericanos seguirá siendo una agenda en marcha, no una confirmación oficial.