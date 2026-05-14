El diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar compró el Tesla en enero y lo envió a Jujuy para patentar

El diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar , envió a Jujuy el Tesla Cybertruck, el auto futurista que estacionó en el subsuelo del Congreso y se volvió viral. El legislador adquirió el vehículo en enero en Miami, le costó 126 mil dólares y tuvo que abonar otros cinco mil en esa moneda para que fuera enviado al país.

"Lo retiré el martes del puerto y necesitaba la VTV para patentar. Lo llevé a verificar y cuando salí, no funcionaba la batería. Lo llevé a mi trabajo, que es el parlamento", explicó el diputado, en una breve rueda de prensa, en la que participó Letra P .

"Manuel Quintar": Porque informan que el diputado de La Libertad Avanza fue al Congreso con una Tesla Cybertruck pic.twitter.com/yvaXafSXcC

El encuentro se realizó en el garage del restaurante El Tropezón, ubicado a tres cuadras del palacio legislativo. Al mediodía, llegó una grúa para trasladar el vehículo a un flete que luego lo envió a Jujuy. No tenía mucha opción: el auto tiene sólo 500 kilómetros de autonomía y en el camino no hay muchas estaciones eléctricas.

"Voy a patentarlo en la sede del registro automotor más cercana a mi domicilio", explicó el diputado, que asumió en 2023 por La Libertad Avanza y desde este año preside la comisión de Acción Social y Salud.

El libertario de Jujuy

Quintar no tuvo problemas en posar junto a su auto, que tiene ploteado su cuenta de Instagram. "Es mi mejor propaganda. ¿Cuánto cuestan las tapas en los principales diarios del país?", se preguntó. El diputado defiende su adquisición y asegura que no está en su declaración jurada porque lo compró este año.

"Ni siquiera va a estar en la siguiente. Corresponde que la incorpore el año que viene y así lo haré. En el garage del Congreso tengo estacionado un Mercedes Benz, que también es costoso", se jactó Quintar, quien tiene intención de competir para la gobernación de Jujuy. Tiene como rival interno al senador Ezequiel Atauche.

"Los ataques me llegaron desde el gobernador, Carlos Sadir, que operan en los medios con sus socios del kirchnerismo. Saben que los vamos a correr", advirtió Quintar, mientras observaba cómo su vehículo importado subía por la grúa, para embarcar a su provincia, donde lo usará para la campaña. "A nuestro espacio no le interesa si nos capitalizamos con nuestro trabajo", asegura.

Un experonista libertario

Quintar arribó a La Libertad Avanza en 2023, luego de un paso por dos años en el peronismo, donde integró una lista en 2021. Respondía a Rubén Rivarola, dirigente del PJ a quien pretende pelearle la gobernación. "Yo quería enfrentar al aparato de (el exgobernador radical) Gerardo Morales. Pero me di cuenta de que todos eran lo mismo", explicó el diputado libertario.

Su ostentación económica no sorprende. Es uno de los pocos diputados que dona su dieta, junto a Martín Menem. "Tengo un estudio jurídico hace 21 años, desde que tenía 23. Y el tercio de participación en las empresas de salud de mi familia", justifica sus altos ingresos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2054987594333671677&partner=&hide_thread=false Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso.

Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad. @ceciliaboufflet pic.twitter.com/zhXHFsTUFM — Martin Menem (@MenemMartin) May 14, 2026

Sus clínicas tienen contratos con el PAMI que el diputado justifica. "Funciona por fuera del Estado y tiene contratos con todas las instituciones médicas de la provincia". La obra social de los jubilados tiene como titular a Evaristo Bautista, un reconocido asesor de la industria médica jujeña. "Nunca trabajó con nosotros", asegura Quintar.

Las fotos de Quintar

De su negocio familiar surgieron fotos que volvieron a ser virales estos días, como la que se lo ve abrazado a Milagro Sala, durante una internación en la que la dirigente de la Tupac Amaru fue visitada por el entonces presidente, Alberto Fernández.

"Pidió un juez que ella sea atendida en el sanatorio. Tenía la obra social de la provincia. Nosotros recibimos personas. No miro antecedentes políticos de los pacientes. ¡Y tampoco le voy a impedir el acceso a un presidente de la Nación!", se defendió Quintar.

En la interna del Gobierno, Quintar tiene el respaldo de los Menem, Lule y Martín, apadrinados en la Casa Rosada por Karina Milei. Con esos padrinazgos busca ser gobernador en 2027. Hará campaña en un Tesla.