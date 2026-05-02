La otra elección en Jujuy: el recambio parlamentario tensiona los acuerdos en la Legislatura

La Legislatura de Jujuy, una cámara marcada por equilibrios que podrían ponerse en riesgo a partir del año próximo.

La Legislatura de Jujuy atraviesa una etapa de transición política. La irrupción de La Libertad Avanza pone en riesgo el esquema de mayorías que ordenó el funcionamiento parlamentario en los últimos años. El oficialismo de Frente Jujuy Crece mantiene el control con 25 de las 48 bancas, pero renueva 13 en 2027.

Del otro lado, los espacios de origen peronista concentran buena parte del riesgo. El bloque justicialista pone en juego seis de sus ocho escaños y Primero Jujuy la totalidad de su representación. En paralelo, el FIT pone en juego tres de sus cinco bancas. En contraste, el espacio libertario cuenta con siete diputados y no tiene bancas que defender.

En 2025, La Libertad Avanza alcanzó el 21% de los votos en diputados provinciales y superó al peronismo en la provincia, ubicándose como segunda fuerza. Allí, se encienden las alarmas.

Durante años, el esquema político jujeño operó bajo una lógica relativamente estable. El oficialismo radical, hoy encabezado por el gobernador Carlos Sadir , sostuvo el control legislativo con mayorías propias o mediante acuerdos, mientras el peronismo actuó como principal oposición sin capacidad de ruptura estructural.

Ese orden persiste, pero con márgenes más estrechos. El oficialismo mantiene disciplina interna y reúne los votos necesarios para aprobar leyes ordinarias , aunque requiere consensos para normas que demandan mayoría calificada. El funcionamiento de ese esquema se articula desde la conducción legislativa, hoy en manos del vicegobernador y presidente de la Cámara, Alberto Bernis , con un bloque alineado mayoritariamente al armado político de Gerardo Morales . En ese terreno también aparece Primero Jujuy, el espacio que lidera Carlos Haquim , exvicegobernador y exponente de la pata peronista del oficialismo durante la gestión de Morales, que además pone en juego sus dos bancas en 2027.

Carlos Sadir y Alberto Bernis Carlos Sadir y Alberto Bernis.

La mayoría tampoco es completamente homogénea. Conviven allí dirigentes de extracción sindical peronista, referentes del PRO, de Renovación Federal y de LyDER. El resto responde al radicalismo.

Con 25 bancas, el oficialismo retiene una mayoría ajustada. La pérdida de uno o dos escaños lo dejaría sin control propio de la Cámara y lo obligaría a negociar de forma permanente.

La crisis del PJ

El avance libertario se sostiene sobre un dato estructural: la crisis del peronismo jujeño. El quiebre se remonta a 2015, cuando perdió la gobernación por primera vez desde el retorno democrático. Desde entonces, el partido acumuló intervenciones, disputas internas y retrocesos electorales.

Ese deterioro también se refleja en la Legislatura. El bloque justicialista mantiene volumen, pero perdió cohesión. La conducción formal responde a Rubén Rivarola, aunque conviven sectores con referencias distintas dentro del peronismo. La interna partidaria, que ya impactó en la conformación del bloque con la salida de un legislador vinculado con el sector del diputado Guillermo Snopek, profundiza una dinámica más fragmentada.

rivarola chaher snopek.webp La camporista Leila Chaher junto a Rubén Rivarola y Guillermo Snopek.

En paralelo, el espacio referenciado en la senadora Carolina Moisés disputa la conducción del peronismo provincial. En ese marco, el esquema que ordenó la política provincial durante años comienza a diluirse y ese vacío empieza a ser disputado por La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza y el desafío de sostenerse

El ingreso libertario modifica el tablero. Con representación legislativa y un caudal electoral relevante en su última elección, La Libertad Avanza incorpora una variable que rompe la dinámica tradicional y obliga a recalcular mayorías. El desafío ahora es sostener ese nivel de respaldo.

En el plano parlamentario, su incidencia aún es limitada. No define votaciones, pero condiciona debates, obliga a posicionamientos y amplifica tensiones internas tanto en el oficialismo como en el peronismo. Conducido por Luis Canedi, con juego político propio, el bloque presenta una composición fragmentada: mientras algunos de sus integrantes responden al diputado Manuel Quintar, otros se referencian en el senador Ezequiel Atauche.

Ese crecimiento no solo compite con el peronismo: también empieza a disputar sectores del electorado que en los últimos años acompañaron al oficialismo.

Representantes de La LIbertad Avanza en la Legisaltura de Jujuy Representantes de La Libertad Avanza en la Legisaltura de Jujuy junto a Manuel Quintar y Ezequiel Atauche.

A diferencia de 2025, que fue legislativa, la próxima elección será ejecutiva. Ese cambio modifica el comportamiento del electorado. En 2023, el oficialismo obtuvo el 49,6% en la categoría gobernador, mientras que en diputados provinciales alcanzó el 43%. El peronismo, en cambio, se movió en niveles similares en ambas categorías, en torno al 22%. Este tipo de comicios tiende a concentrar el voto en opciones con expectativas de poder, lo que podría moderar el crecimiento de terceras fuerzas o alterar su traducción legislativa.

En ese marco, el principal impacto del crecimiento libertario podría no ser la pérdida automática de la mayoría oficialista, sino la alteración de su esquema de alianzas. Con un caudal similar al de 2025, La Libertad Avanza reduciría el peso del peronismo en la Cámara y dificultaría la construcción de mayorías calificadas.

El oficialismo viene operando con un esquema de negociación estable con el peronismo, una dinámica que podría tensionarse si ese espacio pierde volumen.

Elecciones desdobladas en Jujuy

A ese cuadro se agregan dos variables. Por un lado, la elección será probablemente en mayo y desdoblada de la nacional, lo que obliga a las fuerzas a construir candidaturas a gobernador con capacidad de arrastre para la lista de diputados. Sin cambios en el sistema, con los proyectos de boleta única sin avances y la boleta partidaria como instrumento vigente, ese efecto de tracción se vuelve determinante. En ese punto, tanto el peronismo como La Libertad Avanza no presentan hoy figuras consolidadas con volumen suficiente para disputar el escenario provincial.

Por otro lado, el contexto económico aparece como un factor abierto. Si la situación se mantiene tensionada hasta el calendario electoral, los oficialismos podrían enfrentar un desgaste adicional. Sin embargo, la oposición también carga con limitaciones para capitalizar ese escenario: el peronismo por su fragmentación y los libertarios por la necesidad de consolidar una oferta competitiva en el plano provincial.

Carlos Sadir apertura de sesiones 2026 Jujuy Carlos Sadir tiene que definir la fecha de elecciones en Jujuy.

La disputa por la Legislatura aparece así como la otra elección en Jujuy, más silenciosa pero determinante para el control del poder y, en ese contexto, la fragmentación del peronismo y la necesidad de sostener representación institucional en un escenario más competitivo reinstalan esquemas de articulación que trascienden las fronteras partidarias tradicionales.

La experiencia de la gestión de Gerardo Morales, con Haquim entonces referenciado en Sergio Massa como vicegobernador, aparece como antecedente de un formato que, en un contexto de mayor fragmentación, podría volver a adquirir centralidad. Por eso, los distintos sectores del peronismo aparecen como piezas posibles en la construcción de nuevas mayorías.

Más que una elección legislativa, 2027 se perfila como un posible punto de quiebre de un esquema político que durante años funcionó con mayorías previsibles. Si la tendencia se confirma, la Legislatura dejará de ser un ámbito de control relativamente ordenado para convertirse en un espacio de negociación permanente, con bloques más fragmentados y sin garantías de gobernabilidad automática.