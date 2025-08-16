Karina Milei primereó: quiénes son los principales postulantes de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

Karina Milei primereó: un día antes de que venza el plazo para la presentación de las listas, sin vivir las tensiones por las que transita el peronismo, La Libertad Avanza oficializó sus principales candidatos en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

Como contó Letra P , para desmarcarse de "la casta", la secretaria general de la Presidencia, dueña de la lapicera libertaria, buscaba dar una señal con la presentación de las nóminas con tiempo de sobra, a diferencia de la política tradicional que negocia hasta último minuto. Por la Ciudad se renuevan tres bancas del Senado y 13 de Diputados.

De esta forma, el viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , ya había revelado lo que era un secreto a voces: encabezará la boleta para el Senado por LLA, en alianza con el PRO , a quien lo marginaron a dos lugares en la boleta para la Cámara de Diputados, el primero recién en la quinta posición.

Detrás de Bullrich, como había revelado este portal , Javier Milei quería a un economista: el elegido fue Agustín Monteverde . Egresado de la UBA, titular del estudio M & A (Massot y Monteverde Asociados), es consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Fue quien coordinó la visita de mandatario al Jockey Club en julio. "Invité al Presidente a repetir un almuerzo que habíamos tenido en el Club cuatro años atrás, con Karina también y dos amigos míos", contó por aquellos días en AM 750.

Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ

El primer puesto en la nómina fue para Alejandro Fargosi . Abogado, exconsejero de la Magistratura y habitual tuitero, trabajó en la campaña 2023 de Bullrich, pero abrazó las ideas libertarias. De dialogo con Milei, el propio Presidente lo llamó a fines del año pasado para que, luego de rechazar el proyecto del PRO impulsado por Silvia Lospennato , redactara un nuevo texto de Ficha Limpia, que finalmente fue aprobado en Diputados, pero no en el Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fargosi/status/1956346767710040438&partner=&hide_thread=false Uno de mis principales objetivos para 2026 es seguir trabajando, como hacemos desde el 2018, con el ejemplar @gastonmarraOK, para volver a aprobar Ficha Limpia y lograr que la Cámara de Senadores la haga ley. — Alejandro Fargosi (@fargosi) August 15, 2025

En segundo lugar aparece Patricia Holzman. Es directora ejecutiva de la Fundación Judaica. Trabajó en el Ministerio de Ambiente durante la gestión de Sergio Bergman, pero este año ya había firmado como candidata en una lista de LLA: fue 12° en la nómina que consagró a Manuel Adorni como legislador porteño en mayo.

Patricia Holzman Patricia Holzman.

En tercer lugar figura Nicolás Emma, que actualmente es diputado. Fue quien reemplazó a Milei en la banca en la cámara baja cuando el libertario asumió la presidencia.

Sabrina Ajmechet ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte del extinto Juntos por el Cambio. Cercana a Bullrich, se descontaba que iba a formar parte de la lista de LLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ajmechet/status/1950372928010498471/&partner=&hide_thread=false Grabois siempre está a favor de todo lo malo y en contra de todo lo bueno. pic.twitter.com/SIq9eFwgge — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) July 30, 2025

Recién en el quinto lugar se vislumbra el acuerdo de Mauricio Macri con El Jefe. El titular del PRO ubicó a Fernando de Andreis, su exsecretario general de la Presidencia, el mismo cargo que ostenta Karina Milei.

111215macrigabinetefoto37 macri michetti peña de andreis De Andreis, entre Macri y Marcos Peña.

Con el veto karinista a Jimena de la Torre, el otro casillero amarillo es para Antonela Giamperi, una abogada que asesora a Darío Nieto en la legislatura porteña.