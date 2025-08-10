La mitad del gabinete de Javier Milei suena para las listas

"Aquí junto a Patricia Bullrich en pleno desayuno conversando sobre lo que será el camino a octubre". El tuit de Javier Milei del 13 de julio, acompañado por una foto tomada en la Quinta de Olivos, parecía confirmar lo que es un secreto a voces, pero la ministra de Seguridad se encargó luego de patear la definiciones sobre su más que probable candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. No es la única que suena: la mitad del gabinete libertario forma parte de la danza de nombres, a nueve días del cierre de listas.

Como contó Letra P , uno de los requisitos que pedía la expresidenta del PRO para ser candidata es que en la Ciudad se sellara el pacto entre Mauricio Macri y Karina Milei . Su objetivo: sacar más del 50% (sumando lo obtenido por ambas fuerzas en los comicios desdoblados de mayo) para quedar direccionada hacia la jefatura de Gobierno porteño en 2027.

Eran semanas en las que el purismo karinista predicado por los Menem volvía casi imposible esa alianza. Pero ocurrió, a la par del regreso de Santiago Caputo (que representaba al sector "dialoguista") a la mesa de la campaña de La Libertad Avanza. El asesor fue, hasta entonces, uno de los principales enemigos del expresidente en la Casa Rosada. "No es que seamos acuerdistas, es que buscamos el mejor escenario en cada lugar. Si las encuestas dicen que nos conviene ir solos, vamos solos; pero si hay que sumar, se suma", se definen ahora en este sector libertario. Pragmatismo.

Con el acuerdo Macri (no Jorge)-Karina, aún sin foto, todo queda allanado para una candidatura que Bullrich niega desde comienzos de año, cuando sonaba, junto a su par Federico Sturzenegger (Desregulación) para los comicios porteños que terminó protagonizando Manuel Adorni . En la Casa Rosada descuentan que la ministra encabezará (un puesto reservado para un libertario en todos los casos, independientemente de los acuerdos distritales) la boleta de LLA para la cámara alta.

Aquí junto a @PatoBullrich en pleno desayuno conversando sobre lo que será el camino a Octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. VLLC! pic.twitter.com/PEIO0CDbdZ

La otra condición de Bullrich para dejar el ministerio sería que su lugar lo tome Alejandra Monteoliva , secretaria de Seguridad Nacional. "Eso no va a pasar", dicen Balcarce 50. La orden karinista es que no habrá candidaturas testimoniales, pero siempre hay una excepción a la regla.

Bullrich y Valenzuela - allanamientos (1).jpeg Diego Valenzuela con Patricia Bullrich.

La silla que dejaría vacante la exdirigenta amarilla podría quedar a manos de otro ex-PRO. Se menciona con insistencia en ese lugar a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y candidato a senador bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre. "Si Diego gana la Primera sección y asume en el gabinete, queda posicionado para ser gobernador en 2027", se entusiasman quienes auspician su llegada.

En el camino por esa sucesión quedaría otro macrista violeta: Diego Santilli. En la mesa de campaña libertaria anotan su nombre para la lista bonaerense que Cristian Ritondo deberá cerrar con Sebastián Pareja.

Un economista al Senado

Con José Luis Espert como el candidato que quiere Milei para renovar su banca de diputado por Buenos Aires, el Presidente quiere a otro economista en el Senado. De esta forma, debajo de Bullrich se imprimiría el nombre de Miguel Boggiano, según algunas fuentes, o el de Ramiro Castiñeira, según más voces. Ambos son defensores de la gestión de Toto Caputo en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1953121256967991471&partner=&hide_thread=false Si no hubiéramos hecho lo que explica acá @rcas1, al principio del mandato en lo monetario/financiero/cambiario, hubiéramos caído en hiperinflación en 2 meses, AUN con equilibrio fiscal.

Esto hubiera sido devastador, no solo económicamente, sino a nivel de la batalla cultural,… https://t.co/ODA0vnXYBu — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 6, 2025

Precisamente el ministro de Economía resonó por estos días en algunos pasillos como potencial candidato por CABA. "Oficializan su candidatura y al otro día el dólar vuela por los aires", reflexionó un funcionario nacional para desestimar la idea. En medio de un proceso electoral que el Gobierno quiere ganar para eliminar el "riesgo kuka" -como lo llamó Sturzenegger- no habría salida elegante posible (ni nada por el estilo) para Caputo.

El no de Sandra Pettovello

Para encabezar la boleta para la cámara baja sonaba con más fuerza otro miembro del gabinete: Sandra Pettovello. Hace unas semanas la ministra de Capital Humano rompió su silencio mediático y brindó algunas entrevistas en streamings oficialistas, lo cual alimentó aún más la versión de que estaría cansada de la gestión y que no estaría dispuesta a aplicar una segunda tanda de ajustes que se vendrían para la otra mitad del mandato de Milei. En la Casa Rosada afirman que la última palabra sobre el futuro de la amiga presidencial la tendría, justamente, el Presidente.

"No voy a ser candidata", afirmó este jueves Pettovello. Las versiones de que podría encabezar la lista a Diputados por la Ciudad continúan a pesar de la desmentida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Antitodo01/status/1953625706719518727&partner=&hide_thread=false La ministra @SPettovelloOK tiene que aclarar que No va a ser candidata, así la dejan trabajar tranquila.



Que ministra de LPM metió el Javo. pic.twitter.com/gNiXIXZVaj — Antitodo (@Antitodo01) August 8, 2025

Considerando que Bullrich estará en la categoría a senadores, algo tienen claro en la mesa de campaña libertaria: quien encabece la lista a Diputados será una figura con ADN 100% libertario. Por eso se la menciona a Pilar Ramírez, la delegada karinista en la Legislatura porteña. Para esa boleta también se menciona al profesor y cineasta Diego Recalde, habitual defensor del oficialismo en los medios.

Guillermo Francos tampoco quiere irse

En privado, otro también niega que integrará una boleta, a pesar de que todas las versiones indican lo contrario. Guillermo Francos desea continuar como jefe de Gabinete. Hubo operaciones cruzadas porque ese sillón es codiciado. Algunas fuentes insisten con que ese lugar es pretendido por Caputo para ubicar a alguien de su riñón, pero cerca del asesor lo desentienden. En medio de esta "moderación" de Milei, apremiado por la búsqueda de acuerdos con gobernadores para sostener sus vetos, la salida de Francos suena complicada. "El problema que tenemos es falta de credibilidad en nuestros interlocutores", se sinceró un funcionario, al recordar que muchas de las promesas de distintas terminales libertarias a los mandatarios provinciales no fueron cumplidas.

Debajo del ministro coordinador arrecian otras versiones: que el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, será candidato en Tucumán. En la planta baja de Balcarce 50 afirman que esto tampoco ocurrirá y que tanto Francos como su mano derecha seguirán en la gestión. "A pesar de todo lo que le hicieron, no creo que se banque que le saquen a Catalán", resumió un funcionario, en referencia al recorte de funciones que sufrió la jefatura de Gabinete.

Guillermo Francos y Lisandro Catalan en Diputados Guillermo Francos junto a su segundo, Lisandro Catalán.

"Voy a estar donde el Presidente lo decida", se cuadró Luis Petri hace un mes al participar de un evento en Mendoza. Luego del acuerdo de LLA con el gobernador local, Alfredo Cornejo, tampoco se confirma en la Casa Rosada que el ministro de Defensa sea el elegido por Karina Milei. Incluso hay fuentes oficiales que se animan a desestimar directamente su postulación, pero no aportan un nombre a la danza de rumores. "Está todo hermético", añaden en la provincia. A partir del acuerdo con Cornejo, a LLA le corresponden el primer puesto, el tercero y el cuarto.

En el tintero de las versiones quedan cuatro ministros: uno es Sturzenegger, que a diferencia de mayo, esta vez no está sonando, si bien en julio vencieron sus facultades delegadas y esta semana sufrió un revés en Diputados. El otro es Mariano Cúneo Libarona, que si bien no sería candidato, varias versiones lo daban afuera de Justicia cuando haya un recambio de gabinete desde antes de protagonizar una cámara oculta con un exagente de la CIA acusado de abuso. Quedan Mario Lugones, el segundo ministro de Salud de Milei, y Gerardo Werthein, que reemplazó a Diana Mondino en Cancillería.