El espacio del gobernador Hugo Passalacqua consiguió un triunfo electoral central para la consolidación del Movimiento por lo que Viene , luego de que el Frente de Docentes Misioneros (Fredomis) se impusiera en las dos ramas de las elecciones docentes de Misiones . Fue la última contienda de peso en la previa a las elecciones 2027.

La victoria trasciende la disputa gremial porque la agrupación del mandatario consiguió un resultado favorable en una elección en la que enfrentó a distintos sectores de la oposición provincial y que contó con un apoyo contundente para el oficialismo.

En Inicial, Primaria, Primaria del Adulto y Especial, la Lista 2 obtuvo 4.778 votos, frente a los 3.444 de su principal competidora. La diferencia fue de 1.334 sufragios y confirmó la ventaja del frente impulsado por los sectores gremiales que respaldaron al gobernador. En Media y Superior, la Lista 22 también se impuso, con 3.027 votos contra 2.362. La diferencia alcanzó los 665 sufragios. Según el informe provisorio de la Junta Electoral, con 43 de las 63 mesas escrutadas, Fredomissuperaba el 54% de los votos en esa rama.

Las listas ganadoras fueron impulsadas por la Unión Docentes Provincia de Misiones (UDPM) y la Agrupación de Docentes Misioneros (ADOMIS) . El resultado les permitió conservar la representación en los organismos educativos y, al mismo tiempo, le otorgó al espacio político del gobernador una victoria con proyección electoral.

El mandatario había acompañado personalmente a los candidatos durante la campaña y participó del acto de cierre realizado el 17 de noviembre en el complejo de la UDPM, en Posadas . También estuvieron el secretario general del gremio, Rubén Darío Caballero , el ministro de Educación, Ramiro Aranda , y el diputado Juan José Szychowski.

Hugo Passalacqua se involucró de lleno en las elecciones del sindicato docente de Misiones.

En la previa, Passalacqua agradeció el respaldo de los docentes y recordó sus 19 años de trabajo en las aulas. Su involucramiento en la campaña había convertido a la elección gremial en una prueba política para una construcción que buscaba consolidarse como alternativa dentro del oficialismo misionero.

No se tratana de un escenario menor, ya que Passalacqua es docente, forma parte del padrón de electores que eligió representantes este jueves, pero además fue ministro de Cultura y Educación de la provincia entre 2003 y 2009. "Miren que yo voto ¿eh?", había avisado en el cierre de campaña del espacio que resultó el más votado del jueves.

La foto que el oficialismo quiere proyectar

Enfrente participaron sectores vinculados a Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), y Ramón Amarilla, el expolicia convertido en diputado provincial y un eventual candidato a la gobernación por algún frente de los muchos que se ensayan desde la oposición. También jugaron agrupaciones libertarias y docentes autoconvocados, pero la confluencia de esos espacios no alcanzó para revertir el resultado en ninguna de las dos ramas, lo que reforzó el peso político de la victoria obtenida por el frente oficialista.

El espacio de Hugo Passalacqua ganó las elecciones en el gremio docente de Misiones.

El triunfo es leído desde el espacio del gobernador como primera señal electoral favorable de cara a 2027. El Movimiento por lo que Viene pasó de mostrar capacidad de organización y presencia política a conseguir una victoria concreta en las urnas, un antecedente que fortalece sus aspiraciones de cara a las elecciones provinciales, que todavía no tienen fecha.

Lo que viene en Misiones

En manos de Passalacqua está ahora la convocatoria a los comicios misioneros. Aunque no lo anunció, el gobernador aspirará a su reelección de la mano de un espacio polítco que, aunque joven, cuenta con el apoyo de la mayoría de los intendentes y legisladores que optaron por quedarse a la par del gobernador luego de la ruptura con el sector de Carlos Rovira.

En la vereda del frente, La Libertad Avanza aparece como la fuerza con mayores chances de pelear un mano a mano para definir el futuro de los misioneros. Adrián Núñez, el principal armador violeta, ya se lanzó como candidato. Sabe que tendrá que dirimir esa cabeza de lista con Diego Hartfield, que ya fue la principal cara libertaria en las elecciones de 2025 y no se quiere bajar del carro.

Aunque todas son incógnitas del lado del peronismo, será importante seguir los movimientos de Sergio Massa, que en u plan de instalación nacional llegará a la provincia de la tierra colorada el próximo miércoles 25 de noviembre.