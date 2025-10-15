INTERNA SOBRE RUEDAS

El delfín de Hugo Moyano en Santa Fe desoyó a la Justicia y fue a elecciones en el gremio blue de Camioneros

Juan Chulich ignoró la suspensión ordenada por una jueza y no comunicó los resultados de los comicios, que se realizaron bajo un fuerte operativo policial.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Juan Chulich junto a Hugo Moyano

Juan Chulich junto a Hugo Moyano

El Sindicato de Choferes Camioneros de Santa Fe, el gremio blue del sector que responde a Hugo Moyano, celebró elecciones el domingo pasado pese a que la Justicia había ordenado su suspensión. Además, los referentes de la organización gremial en la provincia no comunicaron los resultados y se mantienen en estricto silencio.

Notas Relacionadas
El plenario de la CGT Río Cuarto, a  fin de 2024, donde los gremios avanzaron en la conformación del partido creado por Hugo Moyano. 
ELECCIONES 2025

Un scrum de gremios juega la carta del partido sindical de Moyano y amaga con independizarse del cordobesismo

Por  Leonardo Brochero

La representación de los transportistas está partida en la Bota desde hace una década. Cuando el comando del Sindicato de Camioneros Santa Fe quedó en manos de la oposición al histórico dirigente gremial, el moyanismo se agrupó en un gremio blue, denominado Sindicato de Choferes Camioneros de la provincia de Santa Fe y conducido por Juan Chulich.

Urnas y policías en Santa Fe

La jornada electoral estuvo marcada por la presencia de la policía de la provincia, que realizó un intenso operativo en la sede del gremio en Rosario alterando la paz del domingo por la mañana. Un doble vallado mantuvo cortada una cuadra entera de la céntrica calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas, con una fuerte presencia de uniformados munidos de bastones y escudos.

Policía Camioneros SF 2
Los policías de la provincia de Santa Fe presentes en las inmediaciones del Sindicato de Camioneros mientras se llevaba a cabo la elección

Los policías de la provincia de Santa Fe presentes en las inmediaciones del Sindicato de Camioneros mientras se llevaba a cabo la elección

El fallo que complicó los planes del moyanismo

A principios de mes, la jueza laboral Paula Calace Vigo emitió un fallo que dejaba en offside a Juan Chulich, delfín de Hugo Moyano que se encaminaba a hacia una nueva reelección como líder del sindicato. La decisión daba lugar al planteo de la lista disidente, que había denunciado "maniobras proscriptivas" de la Junta Electoral para sacarla de la cancha. Pese a que el oficialismo presentó recursos en su defensa, la jueza no hizo lugar y ordenó la suspensión de la elección y el secuestro de los padrones del gremio.

La avanzada contra el moyanismo es liderada por Oscar Martín Galarza, un ignoto afiliado del sindicato, desconocido incluso por el oficialismo. Fuentes del sector gremial confiaron a Letra P que se trata de un empleado de la empresa de correo OCA. Detrás se filtra la interna entre Hugo Moyano y su hijo Pablo: Galarza impulsa la lista “Celeste y Blanca – Pablo Moyano Conducción”, un nombre reivindicatorio del hijo del histórico dirigente camionero, distanciado de su padre por diferencias en el manejo de la obra social del sindicato.

La respuesta de Chulich al revés judicial

El revés judicial tomó por completa sorpresa al oficialismo, que limitó sus posicionamientos públicos desde que el fallo traspasó los tribunales y llegó a los medios el 3 de octubre. El espacio conducido por Chulich emitió un comunicado en el que resaltó que la cautelar “no se encuentra firme y será apelada en todas las instancias correspondientes”.

Además, el texto negó la proscripción de la oposición esgrimiendo que la lista de Galarza no cumplió con los requisitos necesarios para competir por la conducción del gremio. En otro pasaje, el oficialismo cargó contra la jueza, calificando como “inadmisible” su labor y considerando que actuó en el asunto “desconociendo las normas que rigen la vida interna del sindicato”.

Embed

Pese a todo, los comicios del ala moyanista de Camioneros en Santa Fe se llevaron a cabo en desacato, pero no hubo comunicación oficial por parte de Chulich y compañía al respecto.

El revés judicial de la tribu de Moyano en Santa Fe se asemeja al que le propinó la Justicia puntana recientemente. En San Luis, un juez también ordenó la suspensión de las elecciones gremiales que iban a tener lugar el 10 de octubre, considerando los planteos de proscripción de los disidentes en sede judicial.

Chulich vs. Aladio, una pica de antaño en Santa Fe

La falta de explicaciones por parte de la tropa de Hugo Moyano desde que el fallo de la jueza vio la luz obligó a los observadores a correr el foco, casi instintivamente, hacia ese viejo rival dentro del sindicalismo que surgió al calor de aquella ruptura: Sergio Aladio. Por lo bajo, algunas fuentes del moyanismo dejaron entrever que creían que la maniobra opositora podía tenerlo como autor intelectual. Consultado al respecto, el propio Aladio negó a Letra P cualquier tipo de involucramiento.

Sergio Aladio Camioneros Santa Fe
Sergio Aladio, líder del sindicato de camioneros disidente de Hugo Moyano en Santa Fe.

Sergio Aladio, líder del sindicato de camioneros disidente de Hugo Moyano en Santa Fe.

Aladio, referente principal de Camioneros en Santa Fe, resiste desde 2015 los embates de los delfines de Moyano, quienes intentaron arrebatarle sin descanso la conducción. La sucursal provincial de los transportistas no se enrola en la Federación Nacional, dependiente del viejo líder del sindicalismo nacional. Los enfrentamientos entre caciques fueron escalando con el paso del tiempo e incluyen acusaciones cruzadas fuertes que involucran hechos de violencia graves.

Temas
Notas Relacionadas
Paritarias: gremios combativos como el aceitero cierran mejores acuerdos
Los juegos del hambre

Paritarias homologadas y blue: gremios combativos cierran mejores acuerdos y desafían al Gobierno

Trabajo celebró que petroleros firmaron un convenio por debajo de la inflación, pero desmotadores de algodón acordaron 3% por mes. El limbo de Comercio.
Amsafe se prepara para unas elecciones claves del mundo gremial de Santa Fe.
ELECCIONES 2025

Santa Fe: el gremio de docentes estatales dirime en las urnas dos modelos de cómo enfrentar a Pullaro

El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, va por la reelección y enfrenta a Guillermo de los Hoyos. Interna picante en plena guerra con el gobernador.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Donald Trump condicionó el salvataje a un triunfo de Javier Milei, y el dólar y las acciones encendieron alertas.  
SALVATAJE DE PLOMO

La campaña del miedo de Trump devolvió la incertidumbre sobre el dólar y la deuda

Por  Lorena Hak
Javier Milei y Donald Trump.
SALVATAJE DE PLOMO

Exégetas de Trump: en la Casa Rosada dicen que habló de 2027, no de las elecciones del 26-O

Por  Pablo Lapuente
Donald Trump abraza a Javier Milei.
QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS

Milei lanzó en la Casa Blanca su alianza electoral con Trump

Por  Marcelo Falak
Encuesta en Entre Ríos: La Libertad Avanza araña el 40% y gana por más de nueve puntos
EXCLUSIVO

Encuesta en Entre Ríos: La Libertad Avanza araña el 40% y gana por más de nueve puntos

Por  Laura Terenzano