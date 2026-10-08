La pesadilla de Argentino de Rosario: del desembarco de Marcos Cleri a quedar al borde de la desafiliación

Argentino de Rosario es una paradoja del fútbol argentino . Un club de barrio que tomó por necesidad la ilusión del gerenciamiento, liderado por el exdiputado de La Cámpora Marcos Cleri , como salida a una crisis eterna deberá disputar un partido a todo o nada para evitar la desafiliación de la Primera C .

La actualidad deportiva del club de la zona norte es el corolario de una experiencia fallida, pero con final predecible para los hinchas del Salaíto, quienes vieron cómo sus mejores jugadores dejaban la institución en los últimos meses.

Son hinchas que saben de resiliencia: acumulan décadas de resistencia para evitar el cierre del club, desde los autoconvocados que en 2005 evitaron la venta del estadio José Martín Olaeta al presente, con una apuesta por el gerenciamiento, con el aparato político de Cleri detrás, que llevó a la institución al borde de la desafiliación deportiva y con una deuda millonaria.

Marcos Cleri, en la presentación de la camiseta de Argentino de Rosario para la temporada 2024. A su lado, el presidente Daniel Mariatti.

El presidente de la institución, Daniel Mariatti , logró mejorar la infraestructura del club, incluso acondicionó el polideportivo con aportes del gobierno provincial, pero la Primera C no es viable para la frágil economía del Salaíto y el ofrecimiento de Cleri, en octubre de 2023, para gerenciar el fútbol del plantel superior fue una tentación.

El desembarco del referente de La Cámpora fue con sponsors y la garantía de la Confederación Argentina del Deporte , la cual se hacía cargo de 25 contratos de jugadores por 800 mil pesos cada uno. Daniel Faggiani fue asignado como técnico del primer equipo y hasta hubo un viaje a Estados Unidos para jugar con el Inter Miami de Lionel Messi .

Gerardo Martino y Daniel Faggiani, entonces entrenadores de Inter Miami y Argentino de Rosario, en un amistoso jugado en 2024

A la hora del fútbol, eso sí, los resultados esperados nunca aparecieron. El club no logró dar el salto deportivo pretendido. Desde octubre del año pasado hubo señales de salida de la gerenciadora que no fueron advertidas por los dirigentes. “No lo quisimos ver”, asumió un colaborador de la dirigencia a Letra P.

El grupo gerenciador dejó de pagar los sueldos a los futbolistas y aquellos que se lesionaban no tenían atención médica para recuperarse.

El principio del fin

Sin sponsors, entre ellos Sur Finanzas, la firma bajo investigación a la administración de Claudio Chiqui Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Argentino sufrió la diáspora de sus futbolistas.

El año pasado, la gerenciadora se llevó a los mejores jugadores a Puerto San Martín para disputar el Torneo Regional Federal Amateur y el plantel del salaíto se vació: dejaron barrio Sarmiento el arquero Keiber Roa, los defensores Bruno Cabrera, Lucas Zapata, Facundo Yess y Thiago Bartalini; los volantes Theo Guiñazú, Alan Maciel y Gonzalo Atardo; y los delanteros Diego Aguirre y Ramiro Obregón.

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No obstante, el primer paso que desarmó la promesa del proyecto lo dio el entrenador Faggiani, quien dejó la dirección técnica en junio de 2024 para ser ayudante de campo de Cristian González en Platense.

La gerencia acelera la salida

Los atrasos salariales ya estaban instalados en el club como un grave problema y al comienzo del año se profundizó el desguace. Faggiani tuvo un paso efímero por Vicente López y en febrero asumió como técnico de Sportivo Las Parejas para disputar el Torneo Federal A. Cleri le reforzó el plantel con jugadores de Argentino. El exdiputado se llevó de barrio Sarmiento a los defensores Alexis Schmidt, Aaron Camos, a los delanteros Ramiro Obregón y Yair Bohnhoff, al volante Joaquín Valenzuela y el arquero Agustín Lobos.

En los últimos meses algunos volvieron, como los casos de Cabrera, Yess (lesionado), Bartalini y Guiñazú. Mientras que Keiber Roa fue transferido a Carabobo de Venezuela y fue suplente ante River Plate el pasado 7 de mayo por la Copa Sudamericana.

Amenazas, sanción y una deuda millonaria

En mayo, en un partido frente a Urquiza que terminó igualado, Cleri fue denunciado por amenazas e insultos por parte del árbitro asistente Nahuel Martín.

La denuncia presentada en sede policial ameritó que la terna arbitral no dirija al día siguiente los partidos de inferiores de Argentino, como tenía asignado. Como consecuencia, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe incluyó a Cleri en el programa Tribuna Segura y el exdiputado no puede ingresar a ningún estadio del país hasta junio de 2028.

Esta sanción le puso fin al gerenciamiento, pero vino acompañada con una multa de ocho millones de pesos que la institución no puede afrontar.

Todo en juego por 90 minutos

Con ese panorama, no es extraño que Argentino apenas haya ganado cuatro partidos en el año. Un registro que lo condenó a jugar para evitar la desafiliación, que podría condenarlo a un año sin jugar oficialmente. El partido será con Muñíz de San Miguel, Buenos Aires, con fecha a confirmar.

Debe ganar y después, en ese caso, jugará con el ganador del repechaje del Torneo Promocional Amateur, en partido de ida y vuelta y con ventaja deportiva para el Salaíto en la definición.