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Rosario: Newell's le reza a los regresos de Messi y Bielsa para salir de la asfixia económica por la deuda

La gestión que encabeza Ignacio Boero busca seducir a ambos ídolos para que arriben al club en 2027. Las chances. El rol de la provincia y el municipio.

Letra P | Alejo Diz
Por Alejo Diz
Rosario: Newells busca oxígeno para salir de la crisis y juega sus cartas para repatriar a Messi y Bielsa

Rosario: Newell's busca oxígeno para salir de la crisis y juega sus cartas para repatriar a Messi y Bielsa

Lionel Messi y Marcelo Bielsa son las dos grandes apuestas de la dirigencia de Newell’s para dar un golpe de efecto a un club asfixiado por la crisis. “El club necesita de sus ídolos”, sintetizó un directivo. Así, en el parque Independencia de Rosario ya trabajan en dos planes para convencerlos de regresar y cambiar el presente de la institución.

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Letra P | Alejo Diz
Alejo Diz

Casi un año después de que Ignacio Boero asumiera la presidencia, el diagnóstico en la Lepra sigue siendo el mismo: una montaña de deudas y una sucesión de reclamos que no se detiene. Proveedores, exjugadores y empresas prestadoras de servicios exigen pagos, al igual que la policía, que reclama por tres operativos de seguridad que la comisión directiva anterior dejó sin abonar.

Las cuentas obligan a buscar nuevos recursos. El club necesita multiplicar ingresos y recuperar el entusiasmo de sus hinchas. El primer equipo logró salir de la intrascendencia de los últimos años y pelea por avanzar de fase en el Clausura, pero la mejora deportiva no alcanza. En la institución rojinegra entienden que necesitan una apuesta de otra magnitud.

La ilusión por Messi y el plan leproso

Así como en 2012 volvió Maxi Rodríguez y en 2013 Gerardo Martino, para sacar al club de las ruinas que dejó la gestión de Eduardo López, hoy en el parque Independencia miran al ídolo del fútbol argentino que se formó en la escuela leprosa de Malvinas Argentinas.

El mejor jugador del mundo no tiene planificado volver a vivir en la ciudad con su familia. En Estados Unidos el fútbol reinicia en marzo el año que viene y la Liga Profesional comenzará en enero. Con esta diferencia en el calendario de ambas ligas, los leprosos proponen traer a jugar a Messi a la primera fase del torneo Apertura.

La iniciativa, cuentan, trasciende la expresión de deseos y apunta a las gestiones llevadas a cabo para que el excapitán de la Selección considere la propuesta.

El respaldo del municipio y la provincia

La vuelta de Ángel Di María a la ciudad es una muestra que ofrece el gobierno de Maximiliano Pullaro para despejar en Messi cualquier temor a la seguridad en su estadía en la ciudad. El gobernador tiene acceso a la familia del jugador e hizo saber que “todos los recursos estarán a disposición” para que el ídolo esté a gusto en la ciudad. Un respaldo enfático al que también se sumó el intendente Pablo Javkin.

La Municipalidad dio muestras de su posición en la organización del velatorio de Jorge Messi, papá de Leo, meses atrás. La voluntad de las autoridades de la ciudad y la provincia le permiten a la dirigencia de Newell’s sacar de las conversaciones el aspecto “seguridad”.

“Es una decisión personal. Lo que hacemos es acercarle al jugador todas las condiciones necesarias para que su vuelta al club sea una opción”, confió un directivo. Y la Asociación del Fútbol Argentino, por medio de su presidente, Claudio Chiqui Tapia, tambíen se puso “a disposición”.

El error que no se puede cometer es exponer a Messi públicamente. El club hizo su parte para que el ídolo pueda evaluar su vuelta, al menos por un rato, a Newell’s. “El club está preparado. Si quiere venir no habrá nada improvisado, lo más importante ya está hablado”, confiaron en el parque Independencia.

Al Loco también lo esperan

La vuelta de Messi está sujeta a factores que escapan al esfuerzo de la dirigencia. Marcelo Bielsa, en cambio, ya volvió a la ciudad y se encuentra sin trabajo, tras finalizar su paso como entrenador de la selección de Uruguay. Bielsa es una figura muy representativa del hincha leproso y su regreso al club también tendría un efecto multiplicador para las cuentas leprosas.

La dirigencia mantiene contactos y sueña con Bielsa otra vez en Bella Vista, pero no ya para asumir como entrenador del primer equipo sino para hacerse cargo del fútbol formativo de las divisiones inferiores. Bielsa estuvo muy cerca de regresar en 2011. Finalmente declinó la propuesta. Hoy se encuentra en otra situación de su carrera y en el parque Independencia le abren las puertas para que vuelva y “ocupe el lugar que crea más conveniente”.

No solo se pone en valor el conocimiento del "Loco" y la calidad de su trabajo. Su figura en Newell’s tiene un efecto expansivo en las tribunas y en el hincha en general. Su vuelta transformaría la vida institucional y deportiva del club, pero a diferencia de la estrategia con Messi, el Loco es impredecible y las autoridades del club ya le hicieron saber que lo esperan para cuando quiera volver. Y ese llamado en el parque Independencia lo esperan cada día.

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