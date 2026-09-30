Santa Fe: la represión policial en Newell's tensa el vínculo de la dirigencia rojinegra con el gobierno

La inusitada represión policial en las instalaciones de Newell’s Old Boys este martes por la noche, en medio de los festejos de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional , generó tensiones entre la dirigencia del club rojinegro y el gobierno de Santa Fe .

Al mismo tiempo, los disturbios desatados en el interior del club, en medio de incidentes entre hinchas de ambos clubes en las inmediaciones, pusieron en crisis en el gobierno provincial el liderazgo sobre las fuerzas de seguridad.

Tras celebrar el título en el Monumento a la Bandera , parte de la parcialidad canalla continuó los festejos por las calles de la ciudad y al menos un grupo se acercó a las inmediaciones del club del Parque Independencia en un horario donde había actividad deportiva y social. La respuesta de algunos socios e hinchas leprosos desató un intercambio de agresiones, pero lo peor llegó con el accionar policial, que ingresó al club y reprimió a socios sin distinción.

La violencia descontrolada de la policía para agredir a los socios de Newell's, incluso con armas de fuego, recibió el más enérgico repudió de la directiva que preside Ignacio Boero .

El jefe de la Policía de Rosario, Danilo Villán, defiende el operativo anoche en #Newells : “No digo que está bien. Si hay un exceso a nivel policial, se investigará y tendrán sus sanciones”. Villán explicó que los efectivos ingresaron al club “en persecución de los… pic.twitter.com/S8teo9LUE6

La Casa Gris aceptó poner en juicio la actuación policial, pero en Newell’s reclaman, además, cambios en el área de Seguridad Deportiva de la provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad , y se prevé una reunión del gobernador Maximiliano Pullaro con Boero para debatir las medidas a adoptar.

El llamado de Ignacio Boero a Maximiliano Pullaro después de la represión

Pullaro y Boero encontraron en su amistad el primer conflicto de gravedad desde que el empresario asumió como presidente leproso. La represión de la policía en las instalaciones del club exigió un enfático reclamo del mandamás rojinegro.

En el primer contacto, a pocos minutos de sucedidos los hechos, la dirigencia logró que personal de Asuntos Internos de la Policía se presente con celeridad en las instalaciones de la entidad para relevar información de los hechos y pruebas.

Así tuvieron que salir los chicos de la pensión. Tristisimo espectáculo pic.twitter.com/ccSpdlwcwm — Hernán Cabrera (@cabrerahercap) September 30, 2026

Boero exige que se investigue al personal policial por sus excesos, incluso miembros de la dirigencia aportaron videos e imágenes de lo sufrido por los socios de la institución en los minutos en que los uniformados ingresaron al club del Parque Independencia. También se dejó constancia de los daños que las fuerzas de seguridad hicieron, incluso en la pensión donde se alojan los jugadores de las divisiones inferiores.

Velázquez, el apuntado en el Parque Independencia

Para las próximas horas se prevé una reunión de los dirigentes con autoridades del Ministerio de Seguridad, dado que en Newell’s rechazaron un encuentro con el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, a quien señalan como el responsable de la actuación policial.

Comunicado oficial del Club Atlético Newell's Old Boys. pic.twitter.com/pkZ1jIWU3J — Newell’s Old Boys (@Newells) September 30, 2026

En Newell’s exigen desplazar del cargo a Velázquez por “incompetente”. Ese será uno de los reclamos. “Si hay alguna persona que actuó en demasía y no hizo lo que corresponde, será sancionada”, anunció el coordinador de Seguridad Deportiva en conferencia de prensa.

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el funcionario asumió responsabilidades: “Evidentemente hubo algo que se fue de las manos, que no se pudo controlar. Había un dispositivo armado de manera que no suceda lo que desgraciadamente ha sucedido. Esto es un un retroceso muy grande para nosotros en cuanto a organización de eventos deportivos”.

Reunión clave y denuncia

Más allá de las decisiones políticas que se tomarán en las próximas horas, será el propio Pullaro el que resuelva los planteos de Boero. “Se está analizando todo, no se quiere tomar una decisión apresurada, en caliente. El gobernador está en permanente contacto con la dirigencia de Newell’s”, confió un colaborador del Ministerio de Seguridad.

Según pudo conocer Letra P, Boero y Pullaro prevén un encuentro en los próximos días que tendrá como intención acordar las decisiones que se deben tomar, más aún teniendo en cuenta que el primer equipo de Newell's recibe el sábado a Lanús en el Coloso del Parque.

Entre tanto, el vocal leproso Pablo Cerra, abogado de la UOM, se puso al frente de la presentación judicial que elevará el club para que la Justicia investigue la actuación policial. La dirigencia tiene abundantes pruebas para ofrecer y se analizan aún los detalles de las imágenes tomadas el circuito de video vigilancia de la institución.