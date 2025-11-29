A votar: Colón de Santa Fe elige presidente sin oferta oficialista y una oposición atomizada

En medio de un panorama deportivo complejo, con el equipo sumergido desde hace dos años en la Primera Nacional, Colón de Santa Fe elegirá este domingo a su nuevo presidente. Un síntoma de su complejo presente: el oficialismo ni siquiera presentará candidato.

La oposición, en tanto, presenta una oferta atomizada: cinco listas compiten en una elección para la que 14 mil socios y socias fueron habilitados a votar. El actual presidente, Víctor Godano , fue elegido en 2023 con 6.556 votos cuando algo más de 17 mil adherentes estaban habilitados para sufragar.

En la oposición, el dato más saliente es el regreso a la arena política del histórico expresidente José Vignatti , quien estuvo al frente de la institución en distintos períodos. Con él al mando del club sabalero, el equipo logró en 2021 su único título en Primera, pero también padeció el descenso en 2023.

Vignatti será candidato a síndico por la lista Tradición Sabalera , aunque se descuenta que su influencia será central en una hipotética nueva gestión de su espacio. El exdirectivo había sido postulado para ocupar un lugar en el Tribunal de Honor, pero el artículo 95 del estatuto exige que para aspirar a esa tarea deben transcurrir tres años sin ocupar cargos dentro del club, requisito que el expresidente no cumplía.

El candidato a la presidencia por esa agrupación es José Alonso , ex vice del club y quien cuenta con el respaldo de Vignatti. La propuesta de esa agrupación incluye a otros exdirigentes, pero también a figuras que intentan exhibir renovación, como el empresario Gustavo Ingaramo , del frigorífico Recreo .

Jose Alonso Jose Vignatti

Declaraciones resonantes y arreglo de partidos

Vignatti levantó el perfil en los últimos días y realizó declaraciones impactantes después de un largo silencio. Además de asegurar que la gente que lo insultó por el descenso ahora le pide que vuelva, acusó a Vélez Sársfield de intentar “arreglar” un partido en el que ambos se jugaban la permanencia en Primera, en 2023.

La propuesta, siempre de acuerdo a los dichos del expresidente, fue presentada por Vélez y apuntaba a empatar el encuentro que finalmente ganó el equipo de Liniers. Esa derrota obligó a Colón a jugar un desempate por la permanencia con Gimnasia y Esgrima La Plata. La derrota frente a los platenses condenó a los santafesinos a jugar en la segunda categoría.

jugadores Colon.jpg

Las otras opciones para conducir a Colón de Santa Fe

Empresarios, exfutbolistas, dirigentes deportivos y hasta un concejal forman parte del menú de candidatos que se presentarán en la elección de Colón.

El hotelero Ricardo Magdalena volverá a competir por la presidencia con la agrupación que lleva su nombre. Histórico opositor de VIgnatti, lleva como uno de sus vices al exfutbolista, expresidente comunal de Sauce Viejo y ahora concejal de esa ciudad, Pedro Uliambre.

Pasión Sabalera, otra lista de la oposición, tiene como candidato para la presidencia a Gustavo Abraham. El dirigente se postuló sin éxito en distintas oportunidades.

Ricardo Luciani, quien quedó segundo en la elección anterior, volverá a intentarlo como cabeza de la agrupación Sangre de Campeones. Luciani era aliado de Magdalena, pero se alejó de ese espacio y el domingo se enfrentarán en las urnas.

La última opción, que apareció en la oferta de forma sorpresiva, la encarna la Unidad Colonista, que tiene al profesor de educación física Carlos Trod como cabeza de la lista.

Chiqui Tapia no respalda a nadie, pero Colón lo banca a él

Aunque muchos se tomaron una foto con el poderoso presidente de AFA, Chiqui Tapia, ninguno cuenta con el respaldo explícito del mandamás del fútbol argentino.

En medio de las polémicas que envuelven al titular afista por otorgar un título de forma imprevista a Rosario Central, y las disputas que se generaron con la dirigencia de Estudiantes de La Plata por esa decisión, Colón publicó en la semana un comunicado de respaldo a Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1993859609400897648&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón manifiesta su acompañamiento a la actual conducción de @afa encabezada por @tapiachiqui, reafirmando nuestro compromiso con el proyecto de crecimiento del fútbol argentino que busca fortalecer el rol social de los clubes. pic.twitter.com/hwhDD4rKkK — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 27, 2025

A pesar de tratarse de una gestión saliente, Godano buscó enviar un último gesto hacia Tapia para dejar la relación institucional a salvo.

“El Club Atlético Colón manifiesta su acompañamiento a la actual conducción de AFA, encabezada por Chiqui Tapia, reafirmando nuestro compromiso con el proyecto de crecimiento del fútbol argentino que busca fortalecer el rol social de los clubes”, reza el comunicado.

El domingo, diez horas para votar

La elección se desarrollará entre las ocho y las 18 en el gimnasio Roque Otrino, contiguo al estadio Brigadier General Estanislao López.

Se dispusieron 23 mesas y los socios serán separados entre vitalicios y activos. Una mesa extra permitirá abordar los casos particulares. Las agrupaciones acordaron que la campaña finalizará formalmente la medianoche del viernes, iniciándose el sábado la veda electoral.

Para poder participar de los comicios, los socios tienen que tener un año ininterrumpido de antigüedad y la cuota de octubre paga. Unos 2.500, dentro de un padrón de algo más de 15 mil, no habían abonado el mes diez, por lo que se habilitaron alternativas para que aquellos que quieran votar se pongan al día.