Por qué Donald Trump es el punto de encuentro en la tregua entre Javier Milei y Chiqui Tapia

El diálogo es la prueba viva del alto al fuego transitorio que los protagonistas se proponen, pero también una lectura de sociedades futuras. En los pasillos de la AFA existe la certeza de que Donald Trump quiere explotar el negocio del fútbol en Estados Unidos y Argentina es una potencia que no puede solayarse. Tapia lo sabe, Milei también.

El campeón del mundo se había mostrado arisco y los pocos gestos que se le conocieron fueron capitalizados por Tapia, mientras la guerra por las SAD tocaba su punto más álgido. La cosa cambió un poco.

En los pasillos de la AFA sobrevuela una teoría: el presidente de los Estados Unidos está obsesionado -dicen- con hacer crecer el negocio del fútbol en su país.

Atan cabos: la Copa América, el Mundial de Clubes y el Mundial 2026 tienen como puntos geográficos en común el norte del continente.

“¿Por qué Messi se fue a Miami y rechazó el retiro previsible en los países árabes?”, agregan para no quedarse cortos de que hay una apuesta más grande que la pelea por las SAD o las sociedades sin fines de lucro.

Con esa lógica de razonamiento, y teniendo en cuenta la confesa obsesión (o admiración, como sea) de Milei con el magnate y jefe de Estado, Tapia se volvería un aliado estratégico en ese plan de facilitador.

“Si Messi dice que hace calor para jugar en Estados Unidos, estamos en problemas”, se mofan del poder de fuego del uno de la Selección y, en consecuencia, de la AFA patrocinadora.

Javier Milei y la política doméstica

Mientras dure la tregua, quedará latente la discusión sobre si las SAD son un disfraz para que una persona sea propietaria de un club, es decir, una suerte de nueva casta, como sospechan en la AFA; o si las sociedades civiles son cuevas de malas prácticas que empequeñecen al fútbol nacional, como sostienen desde la otra vereda.

Lo cierto es que Tapia logró construir una base de poder entre los grandes y pequeños clubes que se sustenta en su afinidad con Messi y la Scaloneta. El plan de poder continúa: no es secreto que aspira a convertirse en el nuevo presidente de la Conmebol en una suerte de enroque con Alejandro Domínguez, que otras fuentes lo enfilan más en la pelea por FIFA que en la política del fútbol doméstica.

Por lo pronto, como militante full time de las SAD queda la diputada libertaria Juliana Santillán, vinculada a Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven, quien hace poco se adjudicó la participación comercial de Foster Guillets con Estudiantes de La Plata. En AFA sospechan que es una nube de humo y aseguran que Milei ya tiene un nuevo objetivo.

¿Tregua entre Chiqui Tapia y Andrés Fassi?

Por el momento, nada indica que la disputa haya terminado. Todo lo contrario. El titular de Talleres sigue suspendido por la AFA. El entorno del directivo blande el fallo judicial adverso al árbitro Andrés Merlos por la trifulca en Mendoza.

El Ministerio Público dispuso el archivo de la causa caratulada como “F. c/ NN p/ Amenazas” (Expte. N° P-100.083/24), por considerar que no se acreditaron los elementos objetivos ni subjetivos necesarios para configurar el delito de amenazas agravadas por el uso de arma.

Entre los fundamentos principales, se destaca la inconsistencia y falta de seriedad en las amenazas denunciadas por Merlos ya que, tras los insultos, Fassi lo invitó a dialogar al vestuario.

Javier Milei invitó al presidente de Talleres, Andrés Fassi, a la Casa Rosada. La foto sacudió la política futbolera.

Por otro lado, los testimonios policiales y pruebas no confirmaron la existencia de un arma de fuego ni la relación entre Fassi y Gustavo Gatti (segundo del club) y el supuesto portador del arma, quien no fue identificado.

El episodio ocurrió en un contexto de gritos, tumulto y confusión, lo que impide considerar que se configurara el delito de amenazas con la seriedad e idoneidad exigida por la ley. Todo eso se desprende de los argumentos judiciales.

La pelea de la tribuna en Córdoba

Para el mundo Talleres el guiño judicial es más que un gesto en medio de esta pelea. Lo cierto es que Fassi no integra la comisión directiva de AFA y no contará con información de primera mano sobre los avances de Tapia con Milei para “ordenar” el fútbol.

Seguirá la batalla de un lado y del otro. Unos, que hablan de inversores fantasmas; otros, que critican la situación actual, en sintonía con Fassi. Como contó Letra P, Tapia apuesta al crecimiento de los clubes del interior para dar la batalla contra la impronta liberal en el fútbol. En Córdoba, territorio de Fassi, un aliado clave del jefe de AFA fue el presidente de Instituto, Manuel Cavagliatto; otro circunstancial, más urgido por sus problemas internos que por ideas, Luis Artime, de Belgrano.

En Talleres confían aún en la convicción del Presidente, que empezará a negociar con Tapia. Mientras tanto, hacen el recuento de voces para apuntalar su postura. Como la del cordobés campeón mundial Mario Alberto Kempes que dijo que los torneos argentinos “dan pena”.

“El fútbol argentino no está hecho para tantos equipos. Lo peor de todo es que no hay descensos. Ya se parece a la Major League Soccer (MLS). Es jugar sin motivación. No sé que se busca con dos campeones. Al final, todo parece que Tapia se contagió del fútbol de la MLS, porque prácticamente vive en Miami”, disparó el Matador.

¿Fassi quedó aislado? ¿Macri lo expuso demasiado? Algunas preguntas. Lo cierto es que todos los caminos conducen a Estados Unidos.