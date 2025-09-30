FÚTBOL & POLÍTICA

Rosario: quién es el candidato de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin para ser presidente de Newell's

Ignacio Boero es empresario y concejal electo de Unidos en Alvear. Tiene la banca del gobernador y del intendente. Goity y Botta, los vasos comunicantes.

Letra P | Ramiro Dasso
Por Ramiro Dasso
Ignacio Boero, candidato a presidente de Newells, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Ignacio Boero, candidato a presidente de Newell's, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin.

ignacio Astore fracasó en la presidencia de Newells Old Boys de Rosario y buscaba adelantar las elecciones. 
No hubo acuerdo para adelantar elecciones en Newell's: el club renovará autoridades en diciembre

Por  Letra P | Periodismo Político

El Gobierno Provincial tiene a su preferido

En la contienda suenan al menos tres nombres para la presidencia, pero uno de ellos llega con un fuerte aval político. La agrupación UNEN impulsa al empresario Ignacio Boero, concejal electo en Alvear por Unidos, hombre del radicalismo cercano al gobernador.

Hay algo más: el ministro de Educación, José Goity, reconocido hincha leproso y uno de los fundadores de UNEN, fue quien convenció a Boero de lanzarse, incluso a pesar de la opinión del gobernador. “Mi recomendación era que se quede en Alvear, pero en Newell’s conduce José”, dicen que apuntó Pullaro en charlas informales. “Lo vamos a respaldar porque es importante que los clubes de la provincia estén ordenados”, agregó.

goity1.jpg_1756841869
El ministro de Educaci&oacute;n, Jos&eacute; Goity

El ministro de Educación, José Goity

En paralelo, otros funcionarios del Ejecutivo provincial no descartan integrar la lista. “Si me piden estar voy a ir, no es la prioridad del momento, pero Newell’s nos puede a todos”, señaló un colaborador del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

El hombre de Javkin en el armado de Boero

La política municipal también juega en esta interna. En 2012, Javkin amagó con competir por la presidencia de Newell’s, pero luego se bajó para facilitar la unidad. En 2021, cuando se enfrentaron Ignacio Astore y Cristian D’Amico, se mantuvo neutral, lo que generó roces con el actual oficialismo.

En este turno, Javkin parece tener motivos para involucrarse: su amigo de décadas, Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la UNR y cofundador de la agrupación Faustino González, es uno de los armadores de la candidatura de Boero y vocero de UNEN. “Nadie duda que soy de Newell’s; podrán no saber que soy abogado, pero eso sí lo saben todos”, suele decir Botta, reconocido por su militancia rojinegra.

Hernan-Botta-DEF-768x582
Hern&aacute;n Botta, el alfil de Javkin en el armado de Boero

Hernán Botta, el alfil de Javkin en el armado de Boero

En la intimidad, el intendente critica con dureza la gestión de Astore. “Lo que hizo con el nombre de la tribuna (bautizada Lionel Messi) fue la demostración de la improvisación con la que gobernó”, repite Javkin en privado. “Yo respaldo a Nacho Boero. El Chino (por Botta) está ahí y mucha gente de confianza también. Siempre voy a estar del lado de quienes quieren lo mejor para el club”, suma.

Por  Mauricio Cantando