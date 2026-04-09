El show de la escribana, una tragedia desopilante

Médiums interespecies, perros clonados, tarotistas, cosplayers, terraplanistas, vedettes –actuales y otras que vuelven de los años 80–, dipunarcos... El circo parecía completo, pero siempre hay lugar para más freaks en el arca de Javier Milei . Más allá de las peculiaridades fuertes del propio Presidente y, se entiende ahora en toda su plenitud, de Manuel Adorni , apareció la escribana del jefe de Gabinete para deslumbrar con el oxímoron de una tragedia desopilante .

Puesta en el primer plano debido al estallido del escándalo Adorni Propiedades , que la tiene que como protagonista notarial, Adriana Mónica Nechevenko no sólo desfiló por Comodoro Py, sino que se prestó a juegos mediáticos de los que no salió precisamente airosa . Ni ella ni su cliente: el vocero sin voz .

Tras su declaración testimonial del miércoles, la profesional volvió ayer a los tribunales para entregarle más documentación al fiscal Gerardo Pollicita . A la salida, abordada por los periodistas y consultada sobre si, más allá de los papeles que avaló, realmente "daba fe" sobre el proceder de Adorni, sonrió nerviosamente y dijo "basta" . Y se marchó.

Nechevenko también apareció en Infobae en Vivo , donde se mostró distendida, pero dejó una serie de definiciones que la colocaron a ella y a su cliente VIP en posición incómoda:

Los stickers con el rostro de la escribana, muy dada a la gesticulación, son furor en los chats y los memes arden en las redes sociales. Mala señal.

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A Nechevenko parece gustarle tanto la cámara que habla sin preocuparse por incurrir en inconsistencias. Con todo, el Gobierno tomó nota del problema.

"Las declaraciones de Nechevenko fueron tomadas con alarma en la Casa Rosada, a tal punto que le ordenaron cortar el raid mediático que inició en Infobae y que pretendía extender a otros medios. 'Es mejor que no hable más; esto golpea al Presidente', coincidieron múltiples fuentes libertarias", según escribió Pablo Lapuente en Letra P

Ocurre que el diablo está en los detalles.

El "puente" entre inversores en hipotecas y personas necesitadas de financiar una compra es frecuente en las escribanías. También lo es la concesión de créditos con hipoteca privada contra saldo pendiente –el vendedor financia el pago de una parte del bien vendido–, pero de ninguna manera uno por el 87% del valor declarado o, dicho de otro modo, contra un anticipo proporcionalmente tan bajo como 30.000 dólares. El porcentaje financiado casi nunca supera el 50%.

Asimismo, la inexistencia de intereses resulta inverosímil ante una obligación pendiente tan elevada –200.000 dólares–.

Aparte, prestamistas jubiladas y policías… No se trata a priori de sectores holgados para invertir en hipotecas, sobre todo cuando son gratuitas.

Más allá de eso, como te anticipé ayer, lo más inexplicable es que la condición de Adorni como persona políticamente expuesta –lo mismo que su esposa Bettina Angeletti, justamente por su relación– no haya llevado a Nechevenko a considerar la operación de Caballito como de riesgo alto de lavado de activos y, por lo tanto, realizado una debida diligencia reforzada, en la que se pide documentación más detallada sobre el origen de los fondos.

Ningún escribano responsable, además, habría omitido elevar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF) conforme a la resolución 242 de la misma.

Con sus dichos, la deslenguada notaria se puso en una situación compleja. Sin embargo, otra forma de pensar el asunto es que, hecho lo que hizo –y por las razones que hayan mediado– no tiene ahora cómo argumentar otra cosa.

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Otro cartel de neón que la escribana ignoró fue el monto declarado de 230.000 dólares, inverosímil para una propiedad de esas características en Caballito. La subdeclaración es un clásico, pero debió precaverse en el caso de una operación de compra por parte de un funcionario de Estado de tan alto rango.

Un escribano detenta facultades fedantes delegadas por el Estado, esto es la autoridad de dar fe pública de que lo que ve, oye y percibe constituye un acto jurídico cierto y verdadero. No basta con decir que el precio "depende de un montón de circunstancias", que Manuel Adorni "es Manu" y que tenía la convicción personal de que "seguramente (este) iba a pagar".

Así, no sorprende que, por pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo haya ordenado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de la pareja Adorni-Angeletti. El caso se va a poner interesante.

Tampoco llama la atención que Pablo Martín Feijóo –hijo de la jubilada Viegas– haya sido citado a declarar por Pollicita, lo mismo que los dos dueños de la inmobiliaria Rucci, el encargado del edificio de la calle Miró y Juan Ernesto Cosentino, el vendedor de la vivienda de Exaltación de la Cruz.

La ciénaga desborda

Javier y Karina Milei sostienen a Adorni a como dé lugar, aun pagando un costo que ya se hace severo en las encuestas. Un trabajo de la firma Trends indicó por primera vez que "ante la posibilidad de una segunda vuelta, el 45% votaría por Axel Kicillof y el 42% lo haría por Milei", según informó Susana Maidana en Letra P.

¿Por qué los Milei bancan a Adorni, un hombre que parece ya no tener nada para darles, en momentos en que la malaria hace que se note todavía más el olor del pozo ciego creado por la berretocracia paleolibertaria? Dato: las principales consultoras de la City ahora proyectan para el año una inflación algo mayor que la de 2025.

Según posteó la periodista Romina Manguel, "se investigan los contratos de la Consultora +BE, de la mujer de Adorni" por "sospechas de posible conflicto de interés, ya que por lo menos tres serían con proveedores del Estado". El servicio de coaching ontológico que ofrecía valía "seis millones de pesos mensuales".

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Como se recuerda, el calvario judicial y mediático de Adorni comenzó con el ingreso, como polizona, de su esposa en el avión oficial que llevó a Milei y a otros funcionarios a Estados Unidos. Según informó ayer Clarín, el retorno de la pareja desde ese país fue en primera clase por un total combinado de unos 10.000 dólares. La parte del jefe de Gabinete la puso el Gobierno; la de Angeletti, la pareja con fondos propios que no se sabe bien de dónde pudieron salir.

Mientras se espera que los morosos Eduardo Taiano y Marcelo Martínez De Giorgi dejen de dormir el Libragate que apunta directamente a Milei Hermanos, más concreta es la decisión del fiscal Franco Picardi de volver a citar a declaración indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini en el marco de la investigación de las presuntas compras con sobreprecios y coimas con el dinero que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) debería destinar a causas más urgentes.

Se trata del Karinagate, claro, que según audios de Spagnuolo derivaban un 3% a la secretaria general de la Presidencia.

La Argentina republicana da el paso

En medio de este cúmulo hediondo, la Argentina autopercibida como republicana dio un paso al frente: del silencio cómplice pasó a la protección activa.

Así lo hizo al votar en contra de la interpelación de Adorni, propuesta que obtuvo 124 votos contra 118 en la Cámara de Diputados, pero que quedó lejos de la mayoría calificada necesaria debido al rechazo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia –la pyme legislativa de Osvaldo Jaldo–, Producción y Trabajo –esta, del sanjuanino Marcelo Orrego– y el monobloque Por Santa Cruz.

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Sin embargo, por trámite regular, la interpelación estaría a tiro. Sería un sano ejercicio republicano.

La vara moral de Milei Hermanos

En una entrevista con la TV Pública que alcanzó un pico de rating de 0,2 punto, el mismo Milei descontrolado de los últimos días defendió que varios de sus funcionarios se hayan empapelado con préstamos del Banco Nación porque eso, aseveró, no vulnera los principios del libertarismo que él enarbola: no mataron a nadie, no privaron de su libertad a nadie y tampoco despojaron de su propiedad a nadie. Comparada con "la moral como política de Estado", la vara parece haber bajado bastante.

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Da la sensación de que la berretocracia argentina se burla de toda una sociedad. Sincerémonos: eso ha funcionado hasta ahora, diga lo que diga sobre nosotros, pero la humillación es una fábrica de enemigos, algo especialmente peligroso si afecta a una población entera.

La palabra no vale nada en esta era de extremas derechas. De hecho, se vive un plus ultra respecto de los dichos y hechos conocidos de la política: las instituciones y las investiduras ya no son, en el peor caso, objeto de señalamiento de ineficacia o de venalidad, sino de ridículo. Tal vez esto sea lo que más deba preocupar sobre el futuro.

¿Qué nuevas aventuras estará dispuesto a encarar un amplio sector social tan golpeado como para haber votado ya cuatro veces a Milei, sea por cansancio, por descreimiento o porque siente que su mejor opción de vida es el salto al vacío?

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.