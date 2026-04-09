DEBUT Y DESPEDIDA

La Casa Rosada sacó de la cancha mediática a la escribana de Manuel Adorni

La cúpula presidencial tomó con alarma las palabras de Nechevenko en su única entrevista. No más medios, fue la orden. Rumores de otra conferencia.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni.

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni.

Las declaraciones de Adriana Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni, fueron tomadas con alarma por la mayor parte de la Casa Rosada, a tal punto que le ordenaron cortar el raid mediático que inició en Infobae y que pretendía extender a otros medios. "Es mejor que no hable más, esto golpea al Presidente", coincidieron múltiples fuentes libertarias ante Letra P.

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Para el equipo de comunicación del jefe de Gabinete, el único funcionario señalado por la Justicia por sus inconsistencias patrimoniales, el testimonio de Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita, como su posterior declaración pública en las escalinatas de Comodoro Py, fueron "perfectas". Sin embargo, les quedó cierto malestar después de haber escuchado las versiones que circularon en las horas posteriores que indicaban que Adorni habría accedido a un préstamo de 200 mil dólares a pagar en 12 cuotas sin interés.

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La Casa Rosada siguió de cerca la entrevista a Adriana Nechevenko.

La Casa Rosada siguió de cerca la entrevista a Adriana Nechevenko.

"Es falso. Mañana (por hoy) lo va a aclarar en una nota y todos los que operaron van a quedar en offside", repetían hasta las últimas horas de este miércoles cerca del exvocero. La idea era que la notaria se apegara a un guion simple, en el que debía dar cuenta de su trabajo profesional en la adquisición de los inmuebles y debía desmentir, en paralelo, los rumores sobre un financiamiento en cómodas cuotas.

Efectivamente, Nechevenko se sentó este jueves en los estudios del streaming del medio de Daniel Hadad, pero nada salió como lo tenían previsto en el equipo de Adorni. Si bien - al menos en principio - ninguna de sus respuestas probarían algún tipo de delito o inconsistencias notariales, la entrevista perjudicó aún más al ministro coordinador, coinciden distintas voces de la mesa política del Gobierno.

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La Casa Rosada siguió el minuto a minuto de la entrevista

Mientras transcurría la entrevista, se activaron los grupos de WhatsApp de comunicación de crisis de la administración libertaria. Un mensaje en particular alarmó a varios de sus integrantes: fue compartido un un posteo de una reconocida periodista que informaba que Nechevenko tenía pautado ir a otros programas, tanto de televisión como de radio.

El desconcierto para ese momento era casi total y las preguntas dentro del grupo digital, sobre si era cierto que la escribana iba a iniciar un raid mediático, se multiplicaron. Antes de obtener una respuesta, llegó una orden de la cúpula presidencial: "Bájenla ya de todos lados". La disposición contenía de manera implícita algo en lo que coinciden varios dirigentes de La Libertad Avanza, y es que el caso no sólo golpea a Adorni, sino también la imagen del propio presidente Javier Milei.

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Por más que la escribana no vaya a los medios de comunicación en lo que resta de la semana, en el oficialismo continúan preocupados por el devenir de la causa y sus repercusiones públicas. El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre los que se encuentra el exfutbolista Hugo Morales, quien fuera dueño de una de las casas de Adorni, y Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario e hijo de una de las jubiladas que le vendió al ministro coordinador el departamento del barrio porteño de Caballito.

Salvo alguna excepción, como el coucheo previo a la fallida conferencia de prensa del 25 de marzo pasado, la estrategia judicial y de comunicación de Adorni corre por cuenta suya y de su equipo. De hecho, además de su mesa chica política, integrada por Javier Lanari y Aimé Ayelén Vázquez, el jefe de Gabinete se encuentra con el patrocinio legal del abogado penalista Matías Ledesma. Es decir, no interviene ni Karina Milei ni Santiago Caputo de manera directa o constante.

Las diferencias en la defensa de Manuel Adorni

Estas diferencias internas en los métodos de defensa judicial y de comunicación fueron los que obligaron al jefe de Gabinete a cancelar una conferencia de prensa la semana pasada. Iba a ser la segunda después de la puesta en escena junto a los ministros, en la que evitó hablar de su patrimonio y su modo de vida.

Ahora circula nuevamente la versión sobre una posible conferencia antes de la presentación en el Congreso, prevista para el 29 de abril, aunque todavía nadie se anima a confirmarla. De todos modos, el objetivo de su exposición sería para hablar de gestión y proyectos legislativos y no para explicar los avances de la causa judicial que lo tiene como acusado.

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