Detalle de La morte di Cesare. La obra de Vincenzo Camuccini (1798) ilustra bien la guerra desatada en la Casa Rosada de Javier Milei.

La interna, o mejor dicho la cascada de internas, en el gobierno de Javier Milei llegó a un punto crítico en materia de relaciones personales, traiciones, entorpecimiento de la gestión y vacío de autoridad que no deriva en una ruptura definitiva –por el momento– sólo por la tendencia del Presidente a negar la realidad.

Tal vez hace bien: ¿qué sería de su proyecto si perdiera a Santiago Caputo , el dueño de la estrategia discursiva y comunicacional de la extrema derecha, así como de innumerables secretos a los que accedió desde su control, por interpósitas personas, de la SIDE? Mejor no pensarlo.

La guerra abierta por un tuit delator entre el asesor y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , blanquea que llegó al Gobierno la hora de los cuchillos . El detalle es que la historia de traiciones es tan abundante y antigua que ya resulta imposible determinar quién traiciona a quién.

Sin embargo, si se asume que Milei es el " dictator perpetuus " de la peculiar facción política que rigorea a la Argentina, cabría imaginar en sus labios las palabras que la tradición le adjudica a Julio César tras recibir veinte puñaladas en plena sesión del Senado romano el 15 de marzo del año 44 a. C.: "Et tu, Brute?".

Milei elige creer

Más allá de sus características personales y de su desinterés profundo por la rosca política, la incapacidad de Milei de zanjar una disputa sin retorno entre los contendientes se explica en que Menem no es Menem, sino su hermana Karina. Para él, cualquier decisión sería una automutilación.

Eso quedó claramente expresado en el modo en que pretendió bajarle el precio a la cuestión en una entrevista con el canal de streaming de extrema derecha Neura.

El posteo el sábado de un video que llevaba a la cuenta de Instagram del titular de la Cámara Baja "es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete", dijo, haciendo efectivamente suya la versión del acusado (de traición).

"Si quieren, les paso el video que armó (Santiago) Oría ", el cineasta oficial, en el que "explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema", abundó.

"Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria", finalizó, salomónico. ¿Finalizó?

En esa declaración, el Presidente dijo muchas cosas. Que Menem es importante –eso se vio ayer en la sesión en la que se evitó la interpelación de Manuel Adorni, se sancionó la nueva ofensiva desreguladora de Federico Sturzenegger, se avanzó en un nuevo desmonte del Estado y se decidió que en el Sur se sienta más frío– y que no puede prescindir de él. Habría que agregar que eso se debe a su cercanía con la secretaria general de la Presidencia.

Además que, peleado como está con la realidad, elige creer en la versión de la operación de aquel.

Finalmente, que Caputo es "como un hermano", también imprescindible. El mandatario no puede darse el lujo de aceptar la verdad que estalla ante sus ojos.

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Sin embargo, lo fuerte es que su palabra y su modo de pretender el fin del conflicto fueron olímpicamente ninguneados por las usinas santiaguistas.

Et tu, Brute?

La palabra del coronel

Caputo no habla públicamente. Sí en off, en su cuenta de X y a través de sus voceros del streaming Carajo, especialmente Daniel Parisini, alias "Gordo Dan".

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Lo que acaba de pasar en esa ciénaga y lo dicho por el mencionado trol son hechos que no pueden obviarse:

"Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Martín Menem . De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente . Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Menem sobre que fue una equivocación de un CM (community manager) suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esa versión previa", arrancó por la derecha el genio del troleo nacional.

. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que . Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Menem sobre que fue una equivocación de un CM (community manager) suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esa versión previa", arrancó por la derecha el genio del troleo nacional. "Me parece que sería muy sano para todos (que Oría haga público el video que valida la explicación de Menem). Si se publica y tiene un argumento más o menos convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas. Pero creo que todo el foro y toda la Argentina tienen el derecho de verlo. Sería lo correcto", siguió Dan, toreando a Milei.

"Vamos a ver qué hacen, yo creo simplemente que no se puede tomar de pelotuda a la gente. Me parece que ya quedó todo al descubierto y nos sacamos las caretas. La gente ya sabe quién es quién", completó.

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En síntesis, para él, Menem estuvo detrás del posteo que acusaba a Caputo y a su socio y hoy asesor Manuel Vidal; la guerra civil de la extrema derecha quedó plenamente corroborada, y Milei fue engañado por la facción de su hermana.

Así, el Presidente emerge como un ingenuo –algo que debería considerarse apenas una concesión retórica sobre alguien cuya inteligencia se respeta– o como un cómplice. Una suerte de remake de la sentencia de Diana Mondino en la entrevista en la que le preguntaron por el Libragate: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

En ese sentido, resulta muy interesante la nota publicada en Letra P que confirma, en base a una verificación realizada a través de la plataforma Wayback Machine, que el enlace del escándalo compartido por el perfil –ahora cerrado– @PeriodistaRufus provenía de la cuenta oficial de Instagram de Martín Menem.

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Como dato adicional, cabe señalar que la explicación que el diputado compartió en el chat de WhatsApp del bloque de La Libertad Avanza (LLA) sostenía que el link correspondía a "una noticia random (creo que era de aeronavegación, irrelevante) que llegó a varias personas", una de las cuales lo viralizó de ese modo para perjudicarlo.

Clave: la noticia no era ni "random" ni "irrelevante", sino una acusación a Caputo y Vidal sobre sus lazos con el empresario, lobista y al parecer service Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, esto es de un actor del mercado de la aeronavegación. ¿Qué hacía, originalmente, el CM de Menem reenviando urbi et orbi ese material acusatorio?

Misa y condena

Pero hubo más en La Misa. Invitado por Dan, Gabriel Palandri –que tuitea como @LHDA16, Los Herederos de Alberdi– desacreditó el posteo con el que el jefe de Estado había aprovechado el acuerdo judicial firmado por Federico "Fred" Machado con la Fiscalía de Texas.

De acuerdo con ese documento, que aún debe ser convalidado por el juez, el rionegrino se declaró culpable de fraude y lavado de activos para evitar los cargos por narcotráfico, cosa que Milei usó para reivindicar la "inocencia" de José Luis Espert, cuya campaña de 2019 recibió fondos de ese origen oscuro.

Palandri explicó la verdad: ni Machado fue absuelto por cargos de narcotráfico, porque acordó no ser juzgado por ese delito, algo habitual en el sistema penal estadounidense cuando se trata de minimizar costos y esfuerzos probatorios en un juicio que puede obtener sentencia en base a otros cargos, ni Espert recibió patente alguna de santo varón.

"La versión medio 'Manaos' es que Espert fue absuelto. Viva la libertad carajo y qué se yo", se burló –de Milei– entre risas y gestos de los anfitriones de taparse la cabeza con sus capuchas por la gravedad de lo que se festejaba. "Ah… plata bien habida…", decían.

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Curioso: Santiago Caputo había reposteado, haciendo propio, ese abuso de la inteligencia del jefe de Estado. Pese a eso, en su streaming siguieron las risas.

Lealtad y desafío

Poco antes de estos hechos, el asesor –acotado, pero aún poderoso– había afirmado en X –¿dónde, si no?– que "voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga".

A la luz de la forma en la que su coronel Dan desacreditó la inteligencia o la honestidad intelectual del Presidente, y del modo en que su usina de comunicación en streaming desafió y hasta se mofó de la versión de este sobre Espert, cabe preguntarse si la aparente declaración de lealtad de Caputo es tal cosa o, acaso, un desafío.

En medio de las secuelas del Sábado de los cuchillos largos desatado en las redes, Milei debió suspender un encuentro de mesa política, pero los protagonistas del escándalo se verán las caras el próximo lunes en una reunión de gabinete. ¿Irán todos? ¿Habrá faltazos? ¿Fingirán paz o desatarán la batalla final?

Mientras Caputo multiplica posteos enigmáticos y literalmente trasnochados, se podría pensar que todo el episodio responde a la praxis de gente políticamente limitada, que "vive" en la realidad paralela de las redes y que actúa de modo pueril. El problema es que son dioses en edad de jugar, gente menor pero poderosa y con mucha capacidad de daño, no sólo contra el Gobierno: también contra el país.

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Los escándalos de Manuel Adorni fueron una suerte de campanada para este estallido. La trolera caputista –ninguneada a la hora de la elaboración de las listas en las últimas legislativas– hizo una suerte de huelga de dedos caídos en la defensa del indefendible jefe de Gabinete, seguramente no por principismo o asco ante la presunta corrupción, sino por el lastre que este significa para la imagen del Gobierno y para un presidente dispuesto a hundirse con cuanto tipo manchado se le acerca. Él sabrá por qué lo hace.

Mientras, la intrigante Patricia Bullrich se cuela en esa interna: a sus dichos destinados a empujar al vocero fuera del Gobierno sumó ayer la presentación anticipada de su declaración jurada, gesto que le "spoileó" a Adorni –Milei dixit– y con el que expone las dificultades del sospechado para culminar su propio óleo y del Presidente para que este cumpla con su promesa al respecto.

¿Por qué, cómo, qué?

Así, pese a todo lo que ocurre, se entiende que Caputo resista pese a que sabe que, si su rival es Karina Milei –como es el caso–, no tiene chances.

Hay en juego cargos de poder y caja, control de información sensible, una disputa sobre toda una concepción de la política –redes y algoritmos, incluso con un visitante extranjero que trae novedades inquietantes bajo el poncho, contra el aparato tradicional que representa el karinista Sebastián Pareja– y, de fondo, el control del proceso político y del proyecto de la extrema derecha gobernante. En otros términos, todo lo que la SIDE y la ARCA, entre otras dependencias clave, saben de los ciudadanos.

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¿Cómo se gobierna así, con ese estado de cosas y con las operaciones cruzadas de los últimos meses –o lo que las propias partes denuncian como tal cosa–?

¿Cómo, con un gabinete fracturado, que no responde a su jefe inmediato y que se alinea subrepticiamente en torno a la línea de fractura principal?

¿Qué cantidad y calidad de información le llega a Milei, por caso, del aparato de inteligencia por el que cinchan Caputo –a través del contador de su familia Cristian Auguadra– y Karina M. –vía el controller Pareja desde la comisión bicameral de los servicios de inteligencia–?

Asimismo, ¿quién se anima a ponerle el cascabel al gato Caputo y por qué habría él de entregar lo que Karina Milei no pudo todavía arrebatarle?

En definitiva, ¿cómo sigue esa guerra que crece bajo la nariz de un presidente política y emocionalmente incapaz?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.