El descontrol guionado de Milei

Cuando Javier Milei actúa como un hombre desequilibrado y fuera de control , no expone solamente la realidad de su character , sino también una estrategia : pasar de una posición defensiva a una ofensiva con la esperanza de que eso le dé los mismos réditos que obtuvo en el pasado. El problema es que los recursos repetidos pierden eficacia y demuestran tanto la falta de creatividad de sus estrategas –o, mejor dicho, de su estratega– como la creciente inverosimilitud de la narrativa oficial .

Milei escupe insultos por su incapacidad de sacudirse la retahíla de denuncias de corrupción al más alto nivel que, de comprobarse y superar el filtro de la presunción de inocencia que el Presidente niega a sus enemigos, daría lugar a la certeza de que la Argentina está gobernada por una berretocracia tan indefendible –aunque mucho más hipócrita– que la casta que él vino a reemplazar.

Los periodistas y los medios –al menos los que no lo asesoran en gestión de crisis y no aceptan interrumpir y editar entrevistas para no complicarlo penalmente– son de nuevo el objetivo. Volvió el mantra que llama a odiarlos de un modo "suficiente" .

En el medio de ese proceso, se desnuda . Coherente con su idea violentista de lo que debería ser el intercambio de ideas en ágoras como las redes sociales –sobre la propia naturaleza de la política, al fin y al cabo–, insólitamente responde –y legitima– a usuarios que lo tratan de demente, corrupto, enemigo del pueblo que gobierna o traidor a la patria .

En lo que Milei ha sido más eficaz ha sido en desprestigiar la investidura que en un futuro tal vez menos venturoso podría ser su último escudo.

De eso no se habla

Los presuntos retornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad; las coimas del 3% atribuidas a Karina Milei en los audios de Diego Spagnuolo; los casos de Adorni Air y Adorni Propiedades, y un Libragate que ya tiene acreditados movimientos de dinero llamativos y hasta numerosos cruces de llamadas entre él, su hermana y Santiago Caputo con el entornista Mauricio Novelli en los instantes previos y posteriores a la criptoestafa que promocionó o difundió en su cuenta de X, el Presidente no puede salir del pantano. Es más, su patrón reiterado de sostenimiento de figuras quemadas como José Luis Espert y Manuel Adorni genera preguntas sobre qué lo motiva a pegarse tiros en los pies.

A propósito del portavoz mudo, resulta ilustrativo el repaso que Martín Rodríguez Yebra realizó en La Nación sobre la envidiable movilidad ascendente que logró el funcionario en poco mas de dos años de gestión, que pasó de la casi nada declarada a la compra de inmuebles diversos y a las vacaciones en aviones privados y a destinos exclusivos como Aruba.

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Otra vez: ¿por qué se aferra Milei a semejante salvavidas de plomo? La justificación de una supuesta invulnerabilidad naufraga cuando se constata que su popularidad se hunde en las encuestas.

El "doctor" Milei y el señor Hyde

Ante eso y una economía defectuosa y triste, su reflejo es pasar al ataque, detonando lo que le queda de autoridad moral.

Lo intentó primero al tratar de capitalizar el fallo de una cámara de Nueva York en favor de la legalidad de la expropiación de YPF y lo buscó de nuevo el fin de semana tras conocerse una presunta operación rusa para incidir sobre el debate público argentino en detrimento de su gobierno.

Si en el primer caso los insultos a Axel Kicillof no sirvieron para mucho más que para levantarle el perfil y poner en valor lo que quien, por ahora, emerge como su principal rival ejecutó en 2012 por orden de Cristina Fernández de Kirchner, lo segundo también podría salirle mal.

Milei será lo que sea, pero no come vidrio. En la campaña previa a las legislativas, cuando las encuestas también le quemaban, prometió "dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas". Y lo cumplió. Es decir que, cuando quiere, puede y que cuando ultraja es porque presume que le conviene.

Al revés de lo que pudieron pensar muchos argentinos que reflejaron en él sus frustraciones entre octubre y noviembre de 2023, su ira es cálculo y estrategia. Así, el bastardeo de la calidad de la democracia y la convivencia se revela como producto de un guion, en este caso para distraer y cambiar el eje de un debate público que desde hace mucho resulta desfavorable. ¿Hay que aceptar ese clinch?

Ese libreto es el del ingeniero del caos. En este sentido, si Karina Milei logra terminar de encorsetar a su enemigo íntimo como un mero estratega comunicacional, cada vez más privado de resortes de poder, cabe preguntarse qué destino le cabrá al aludido si sus artes terminan residuales sirviendo para poco.

Mientras, el Presidente recibe el consejo de enojarse y de aclarar lo que debería ser obvio.

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El jefe es él y no El Jefe. ¿O era al revés?

De Rusia con amor

Como probablemente sabés, openDemocracy, una plataforma internacional con base en Londres que se presenta como productora de "periodismo de alta calidad que desafía al poder", dio cuenta de una supuesta operación de espionaje montada por el Kremlin –La Compañía – para desplegar en 2024 "operaciones de propaganda e influencia política en más de 30 países de África y América del Sur".

PT2_image_1.max-1520x1008 Composición de James Battershill (openDemocracy).

El capítulo argentino de la misma provee detalles de lo que Patricia Bullrich había denunciado, preliminarmente, en diciembre.

"Nuestra investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, y presupuestados en los documentos rusos por 283.000 dólares" en total, dice el texto.

"Los registros incluyen tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde 350 a 3100 dólares por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Es posible, también, que estos montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién". ¿Entonces?

"Los medios presuntamente implicados presentan diferencias en cuanto a audiencias, recursos y líneas editoriales", reconoce, a la vez que describe los contenidos como "malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina" y "referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos", lo que incluyó "distorsiones, exageraciones y falsas noticias".

Si openDemocracy no sabe si alguien cobró por eso, si todo el presupuesto de la campaña alcanzó a modestos 283.000 dólares, si esas piezas llegaron a medios muy diversos en línea editorial –incluso algunos marcadamente proestadounidenses y proisraelíes–, si no influyeron en lo más mínimo en el debate público y si los autores fueron, al parecer, inventados en muchos casos, probablemente haya que dudar del origen de la presunta campaña, de su perspicacia y de su importancia, y resaltar cierta desprolijidad –conocida– en algunos medios para sumar contenidos que permiten simplemente generar volumen sin que se pregunte demasiado de dónde provienen.

En una interesante nota publicada en El Destape –uno de los medios mencionados en la investigación–, Nicolás Lantos advirtió que "algo huele mal en la línea de tiempo de este caso. De acuerdo a los documentos filtrados a openDemocracy, la operación estuvo activa entre junio y octubre de 2024, momento en el que los propios reportes internos de los rusos mencionan que las autoridades argentinas estaban monitoreando la situación (…). El 18 de junio de 2025 (…) Adorni interrumpió tres semanas de silencio convocando una conferencia de prensa en la que anunció que la SIDE había detectado y desarticulado una célula de cinco espías rusos. A dos los identificó con nombre y apellido, Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Iakovenko, e informó que habían sido detenidos. Sin embargo, no hubo detención".

"De acuerdo con una investigación publicada por FOPEA en enero, Andriashvili e Iakovenko abandonaron el país algunos días más tarde, rumbo a San Petersburgo. Las autoridades argentinas no impidieron que se fueran. Lo más llamativo es que ambos regresaron al país, apenas cuatro meses más tarde, en octubre del año pasado. Y en ese momento tampoco fueron detenidos", añadió.

Mientras se conoce que, según The Guardian, el Departamento de Estado norteamericano y sus diferentes embajadas reclutarán influerces en todo el mundo para hacer permear el mensaje de Estados Unidos y ese país interfiere, como ocurrió en Argentina, en procesos electorales mediante créditos e intervención directa en los mercados, es sano que se empiece a conocer qué intereses están detrás de ciertas coberturas. Determinar la totalidad de ese universo probablemente pondría el caso de La Compañía, el espionaje de Vladímir Putin y los 283.000 dólares presuntamente invertidos en una posición marginal. Por lo pronto, basta con leer y escuchar ciertas cosas para hacerse una idea.

El imperio de la berretocracia

Como sea, el ingeniero del caos oficial, Santiago Caputo, puso manos a la obra e instruyó al jefe de Estado a salir al ataque.

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Lo mismo le había sugerido a Manuel Adorni para la conferencia de prensa que pretendía ponerle "fin" a sus escándalos, con los lamentables resultados de preguntas interminables sobre los mismos, malas explicaciones, canchereadas que el jefe de Gabinete ya no puede sostener y un final abrupto que marcó el inicio de la curiosa era del vocero privado de voz.

Ahora, Milei parece ladrar solo, conseguir menor impacto por lo gastado del recurso y de su propia imagen y enfatizar una narrativa cada vez más abiertamente contraria a los hechos y a las percepciones predominantes.

En función de los escándalos mencionados, que siembran dudas sobre lo que pasa en los principales despachos de la Casa Rosada y sobre si el sistema de toma de decisiones está –ojalá que no– en venta, alquiler o leasing, ¿cuántos fuera del núcleo duro del núcleo duro de la extrema derecha se toman en serio la indignación moral del Presidente?

Al posible imperio de una berretocracia en Argentina se suma el amplio listado de funcionarios, de diputados, de propios y de aliados, que convirtieron su prédica anti-Estado y sus promesas de privatizar el Banco Nación en convenientes oportunidades crediticias para la compra de primeras viviendas que, acaso, sean segundas o terceras, y con ingresos de respaldo que habría que cotejar con sus declaraciones juradas.

Te amo, te odio, dame más (Estado)

El ministerio más observado –tanto por la cantidad de préstamos hipotecarios UVA obtenidos, por la aparente falta de necesidad de los tomadores y por largas y recordadas diatribas contra la propia existencia de la entidad, justamente, por servir para el otorgamiento de privilegios de este tipo– es el que comanda Toto Caputo. ¿Delito? No necesariamente, pero sí falta ética.

El secretario de Finanzas Federico Furiase y el asesor y director del BICE Felipe Núñez "brillan" en ese firmamento, sobre todo por haber pasado de defender la privatización de la entidad que fracasó en la ley Bases a servirse de ella.

Como la adulación siempre funciona en la extrema derecha –indicio inequívoco de autoestimas dañadas–, Núñez incluso se cuidó la espalda al llamar a Milei "filósofo" por la columna que publicó ayer en Clarín sobre Adam Smith, en la que, según puntualizó Juan Rezzano en Letra P, el mandatario ponderó todas las virtudes de las que carece.

milei-smith Imagen generada con inteligencia artificial.

Sandra Pettovello eyectó el viernes a la noche a su jefe de Gabinete Leandro Massaccesi, uno de los beneficiarios, lo que deja en una posición incomoda a sus pares de gabinete.

"FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA", gritó Milei en X.

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Según él, la propia ministra explicó que la eyección no se debió a ese evento crediticio, con la mala suerte de que el propio defenestrado dijo lo contrario.

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Milei se revuelca en la arena, se mete al mar y, mojado, se empasta de nuevo. Se devalúa. Mientras, con notable persistencia, no deja de sembrar vientos.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.