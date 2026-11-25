Rolando Figueroa sigue coleccionando apoyos para su reelección en Neuquén . Este miércoles renovó el acuerdo programático con el PRO , que desde los comienzos está dentro de su armado provincial, pero esta vez se diferenciará en la estrategia capitalina. El partido amarillo enfrentará al candidato de Mariano Gaido y, tal como anticipó Letra P , la balanza parece inclinarse hacia Leandro López .

El gobernador, que aún no se ha lanzado oficialmente, va acumulando figuritas, algunas más difíciles que otras. Sumó el apoyo de Ramón Rioseco , con el Frente y la Participación Neuquina , y el de Marcelo Rucci con su Fuerza Neuquina y Federal . Se trata de dos espacios que cuatro años atrás aportaron su estructura a las listas del peronismo y el MPN .

El PRO, en cambio, había sido uno de los espacios que apostó por Figueroa en 2023 y hoy tiene un lugar central en la gestión. Leticia Esteves , la presidenta del partido en Neuquén es una de las funcionarias fuertes del gabinete desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales . En la Legislatura conformó un bloque de cuatro bancas.

En las últimas semanas, incluso, el pasilleo neuquino escuchó correr rumores que ubicaron a Esteves acompañando a Figueroa como candidata a vicegobernadora. “No tenemos pensado ni candidato a gobernador”, aseguró el mandatario, que hasta último momento pretende reservar sus cartas.

“Queremos seguir siendo parte porque hoy vemos que muchas de esas cosas, y le diría que la gran mayoría, ya están cumplidas. Entonces, no tenemos dudas de que el lugar que hoy nos representa es este y el rumbo que ha tomado la provincia de Neuquén es el rumbo que queremos que continúe”, dijo Esteves que aseguró que la gestión de Figueroa llevó adelante las banderas del partido fundado por Mauricio Macri . Entre ellas mencionó un conjunto de leyes como la Ficha Limpia, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la investigación y el juzgamiento del microtráfico de drogas (el narcomunedeo) que asumió Neuquén.

Leticia Esteves es la presidenta del PRO en Neuquén y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia.

Esteves afirmó que el gobierno provincial lleva adelante un Estado “chico y austero”, pero marcó sus diferencias con la gestión libertaria. “El Estado tiene que estar, no tenemos que entrar al Estado para destruir todo con una motosierra, sino que tenemos que tener un Estado que sea eficiente”, señaló Esteves, distanciándose del lema de la Casa Rosada. A nivel nacional el partido amarillo es un aliado del presidente Javier Milei.

"Al principio nos mirábamos de reojo, jugábamos al desconfío”, reconoció Figueroa, que luego asumió que, transcurrido “gran parte de esta primera gestión”, se cumplieron los acuerdos.

Consultado por la situación económica nacional, que incluye la suba del riesgo país y la recesión técnica declarada por el Indec, el gobernador remarcó que él sólo está focalizado en Neuquén y en las inversiones que se avecinan. Destacó especialmente que el lunes 30, en el Palacio Libertad (ex CCK), se firmará la mega inversión del proyecto Argentina GNL.

Con López y contra Gaido en la capital

Con todo, Esteves confirmó que el PRO no apoyará a los candidatos de Primero Neuquén, el sello del intendente Gaido, en la ciudad capital provincial. "Seguramente vamos a acompañar al candidato Leandro López como intendente, eso es algo que tiene que terminar de definir la asamblea, pero vamos en ese en ese camino", anticipó.

López es un exPRO que registró su propia marca, Arriba Neuquén, y pretende gobernar la capital. También forma parte de La Neuquinidad de Figueroa, aunque sus diferencias con el intendente lo llevarán a tomar un camino alternativo en la ciudad más grande de la provincia.

Mi viejo el primer voluntario para calco en luneta! #LL2027 V.A.T



Está semana promo, colocación sin cargo!! pic.twitter.com/Ae10VWlHQI — Leandro Lopez (@lopezleandrog) November 6, 2026

No fue esa la única confirmación amarilla del miércoles. En San Martín de los Andes la candidata a intendenta será María Sol Petagna, una contadora pública y concejal de la ciudad. El empresario Lucas Werro competirá por el mismo cargo en San Patricio del Chañar. Leandro Solorzano encabezará la lista de concejales en Zapala y Munir Chacón lo hará en Vista Alegre. Las confirmaciones continuarán hasta el día en que las listas deban oficializarse, el 11 de diciembre.

Exlibertarios con Gaido

Este miércoles también se anunció la fusión entre Fuerza Libertaria, el sello fundado por Carlos Eguía, y Primero Neuquén. Carlos (h) y Joaquín, los hijos gemelos del conductor radial, integrarán las listas a concejales y a la Legislatura que presentará Gaido. A nivel provincial jugarán con Figueroa.

"El 99% de las reuniones estuvieron de acuerdo con unirnos a Primero Neuquén. Si no les diría fue un 80, fue un 70, fue un 30, no tengo por qué mentirles. Acá no se está discutiendo a quién se va a votar a nivel nacional, ni mucho menos, sino la ciudad y la provincia que queremos de acá en adelante", aseguró Joaquín, que hoy ocupa una banca en el Concejo Deliberante.

Gaido, los gemelos y Pasqualini.

El intendente aclaró que no serán listas espejo sino que se nutrirán de este espacio. "Para nosotros es fundamental que incorporemos juventud, experiencia, nuevas ideas y la oportunidad de hacer”, agregó Gaido, quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa por la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, quien seguramente sea la candidata a sucederlo.