Marcelo Ruccio puso a su partido a disposición de la reelección de Rolando Figueroa en Neuquén.

El secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci , desbordó el estadio Ruca Che y encolumnó su sello, Fuerza Neuquina y Federal , detrás de la reelección de Rolando Figueroa en Neuquén . “¿Cómo le vamos a sacar el cuerpo a un hombre que está dejando la vida por nuestra provincia? Ahí vamos a estar, lo vamos a acompañar”, dijo ante la multitud.

El dirigente habló este martes desde un imponente escenario que se montó en el estadio, al que se subieron Figueroa, el intendente de Neuquén capital y referente de Primero Neuquén, Mariano Gaido , la senadora nacional y presidenta de Comunidad, Julieta Corroza , el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset , el intendente de Añelo, Fernando Banderet , su par de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda , y las diputadas provinciales del MPN Paola Cabeza y Cielubi Obreque.

La convocatoria reunió a unas 18 mil personas entre las que se encontraban dentro del Ruca Che y quienes siguieron el acto por las pantallas ubicadas afuera. No fue el único gesto de poder: Rucci invitó a los dirigentes sindicales de mayor peso en la industria hidrocarfuríbera como César Godoy (UOCRA), Manuel Arévalo (Jerárquicos) y Walter Gallego (Camioneros). “Nosotros somos Vaca Muerta , compañeros”, arengaba el conductor antes de que comenzaran los discursos en la capital más importante de la Patagonia.

“Este es un partido de trabajadores donde si nosotros nos unimos, compas, la verdad que vamos a hacer mucho ruido”, aseguró Godoy, quien firmó este año un acuerdo con Rucci. Alejado ya del peronismo es uno de los candidatos a integrar la lista a diputados de Fuerza Neuquina y Federal.

Daniel Andersch , secretario gremial del sindicato de petroleros, le dio la bienvenida al gobernador a lo que denominó “la fiesta de los trabajadores". “El Ruca Che nos quedó chico”, afirmó mientras era aplaudido. “Somos la fuerza productiva, somos los que producimos el derrame con nuestros impuestos, con nuestra patente, con nuestro ladrillo que lo compramos en la localidad, en la despensa, movemos el aparato productivo, así que no nos quedemos afuera, despertemos, vamos por más”, arengó.

El Ruca Che está ubicado en la zona oeste de la ciudad de Neuquén.

La diputada provincial, Daniela Rucci, remarcó que representan a la clase trabajadora. “Tenemos el honor de tener un trabajo, la bendición de tener un trabajo, de tener un salario a fin de mes, pero esa no es la realidad de todos. Nosotros militamos, porque queremos que esas oportunidades lleguen a todos y cada uno”, subrayó.

La hija del dirigente repitió que “nadie se salva solo” y sostuvo que el espacio "no trae a la gente obligada", señalando directamente a la senadora libertaria Nadia Márquez. “¿Alguien los arrió a ustedes o vinieron por convicción, compañeros?”, preguntó. “¡Convicción!”, respondió la multitud. También manifestó que a veces le toca ocupar una banca, como ahora, pero cuando "toque" van a estar “en la calle”. “Nosotros vamos a golpear las puertas y cuando sea necesario también las vamos a patear, ¿o no, papá?”, lanzó al terminar su mensaje.

El mandatario levantó el puño para la foto en un estadio colmado en Neuquén.

El secretario adjunto del gremio petrolero, Ernesto Inal, planteó que armaron Fuerza Neuquina y Federal cuando el partido en el que habían militado durante 25 años los marginó, en referencia clara al MPN. Tanto él como Rucci fueron parte del lote que se desafilió. Dijo que el día de mañana presentarán un candidato a gobernador pero que hoy les toca apoyar a Figueroa.

La trinchera

Antes de hablar, Rucci pidió que se mostrara un video en el que aparecían fragmentos de exposiciones del gobernador, incluida la de la AOG, en la que reconocía a los trabajadores del gas y el petróleo. El video cerraba con una consigna: “El mundo mira a Vaca Muerta, nosotros miramos a los que lo hacen posible”.

El líder petrolero enfatizó en la importancia de respaldar la reelección de Figueroa. “Vienen por Neuquén, vienen por lo nuestro. Nosotros somos la trinchera que va a hacer fuerza para que eso no pase” afirmó en modo consigna. Si bien no dio nombres, mencionó que no se puede manejar la provincia “desde un piso 30 de Buenos Aires”. Es un latiguillo remanido, pero efectivo: lo ha usado el MPN y también La Neuquinidad.

DEFENDER NEUQUÉN ES DEFENDER A SUS TRABAJADORES



Participamos del lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal en el Ruca Che, acompañando a Marcelo y Daniela Rucci y a Ernesto Inal, junto a trabajadores y militantes de distintos puntos de la provincia.



Tenemos un objetivo común:… pic.twitter.com/Pv9EMcqErJ — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 24, 2026

El gobernador prefirió no brindar un discurso. Rucci dijo que era por humildad. Eso sí, levantó el puño, que es símbolo del partido, para la foto colectiva entre los papelitos que explotaron hacia el final.

Coleccionando apoyos

Con esta Figueroa suma por ahora nueve colectoras que lo llevarán en la boleta como candidato a gobernador: Primero Neuquén, Avanzar, Comunidad, PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, Arriba Neuquén, Frente y la Participación Neuquina, Frente Grande.

El plazo de cierre de alianzas es el 4 de diciembre y el de candidaturas el 11. Recién entonces se conocerá quienes ocuparán cada uno de los casilleros.

La semana pasada firmó un acuerdo programático con Ramón Rioseco y mañana, miércoles, lo hará con el PRO en un hotel céntrico.