Misiones: una legisladora se cansó de la conducción de Adrián Núñez y dejó el bloque de La Libertad Avanza

Nelli Guerrero abandona el bloque de La Libertad Avanza en la Legisaltura de Misiones por diferencias con el titular del partido en la provincia, Adrián Núñez.

La interna libertaria en Misiones sumó un nuevo capítulo luego de que Nelli Guerrero confirmara su salida del bloque que conduce Adrián Núñez en la Legislatura . La diputada provincial presentó un pedido formal para conformar un espacio unipersonal, en un movimiento que reconfigura el mapa opositor.

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Por Misiones y la Libertad se llamará el nuevo espacio que tendrá su formalización cuando sea aceptada por la presidencia de la Cámara de Representantes . Según pudo saber Letra P , las condiciones estarían dadas para que el salto quede oficializado este jueves.

En el entorno de la legisladora señalaron que la decisión respondió a diferencias en la conducción política dentro del espacio. En su carta al titular de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías , advierte que su salida de La Libertad Avanza responde a “la incompatibilidad de ideas y de forma de trabajo” con el espacio violeta.

“La presente decisión responde exclusivamente a la necesidad de contar con un ámbito de desempeño parlamentario acorde a mis convicciones, criterios de trabajo y responsabilidad institucional, a fin de continuar ejerciendo la representación conferida por la voluntad popular”, completa la misiva adelantándose a una discusión que ya asoma en la conducción misionera violeta. “Yo me debo a los misioneros con los que me comprometí durante cada recorrida de campaña”, dice.

La dirigente, nacida en San Pedro y representante de Eldorado , cuestiona abiertamente el estilo de liderazgo de Núñez, a quien acusó de mantener una estructura cerrada que limitó su participación legislativa. Según sostuvo, esa dinámica impidió avanzar con proyectos enfocados en las necesidades específicas de la provincia.

Nelli Guerrero se va de La Libertad Avanza de Misiones

En diálogo con Letra P, la diputada afirmó que “no se puede avanzar todo de golpe, hay que prestar atención a la idiosincrasia de los misioneros”. En esa línea, planteó la necesidad de adaptar las propuestas a los tiempos y particularidades locales.

Pese a la ruptura, Guerrero aclaró que su alejamiento no implica un distanciamiento del presidente Javier Milei ni de la conducción nacional libertaria. “Mi compromiso se mantiene como el primer día”, expresó, al diferenciar el plano provincial del nacional.

La apuesta por una mayor autonomía en Misiones

El nuevo espacio apunta a construir una agenda con fuerte anclaje territorial, especialmente en el norte de Misiones, con foco en localidades como Eldorado. La legisladora busca consolidar una representación más cercana a las demandas locales, alejada de la mirada más técnica que, a su entender, se imponen desde algunas usinas libertarias.

Su entorno remarcó que la nueva propuesta mantendría afinidad con las ideas libertarias, aunque sin responder de manera estricta a lineamientos definidos desde Buenos Aires. La intención, dicen, es dotar al bloque de mayor autonomía política. “Tenemos que avanzar hacia las ideas de la libertad, pero hay que respetar el paso a paso de los misioneros. Tenemos que acompañar, explicar y avanzar de modo paulatino”, detalla.

Nelli Guerrero y Adrián Núñez en sus bancas Adrián Núñez y Nelli Guerrero en sus bancas de la Cámara de Representantes de Misiones.

Con todo, aclara que la relación con sus excompañeros de bancada se mantendrá en buenos términos institucionales. No se registraron conflictos abiertos, pero su salida evidenció tensiones internas dentro del espacio libertario en la provincia.

La reconfiguración opositora

La salida de Guerrero reduce la representación del bloque encabezado por Núñez, que preside además el partido en esa provincia del Norte Grande, y reabrió el debate sobre la titularidad de las bancas legislativas. Guerrero repite que su compromiso con los misioneros se mantendrá inalterable y sostiene que las bancas pertenecen a los legisladores electos y no a los partidos.

El movimiento genera un reacomodamiento dentro de la oposición en Misiones, en un contexto donde las diferencias internas comenzaron a hacerse visibles. La creación del monobloque sumó ahora un nuevo actor al escenario parlamentario provincial.

Con el rovirismo avanzando en la construcción de un espacio amplio como Encuentro Misionero, Guerrero abandonará el bloque libertario buscando posicionarse como una voz con identidad propia, en un equilibrio entre los principios del espacio y una agenda centrada en las particularidades misioneras.