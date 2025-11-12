Vaca Muerta: Vista invertirá u$s 4500 millones para ampliar 60% su producción hasta 2028

Vista Energy anunció una inversión de más de u$s 4500 millones en Vaca Muerta con la meta de aumentar su producción un 60% para 2028, cuando proyecta alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente. La compañía de Miguel Galuccio prevé llegar a 200.000 barriles en 2030, según su nuevo plan estratégico presentado ante la comunidad financiera internacional.

Con más de u$s 6000 millones ya invertidos en Argentina, Vista se consolidó como el mayor exportador de crudo del país y el principal productor independiente. La firma proyecta ingresos por exportaciones por u$s 8000 millones en los próximos tres años y un Ebitda (resultado operativo) ajustado de u$s 2800 millones en 2028, lo que implica un crecimiento del 75% respecto de la estimación para 2025.

“Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior”, afirmó Galuccio, fundador y ceo de la compañía.

“En un contexto global en el que la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo marcarán la diferencia”, agregó.

El anuncio se realizó en el tercer Investor Day de la compañía, con la presencia de representantes de Bank of America , Citi , Goldman Sachs , JP Morgan , Morgan Stanley , Santander y UBS , entre otras entidades.

Vista prevé generar entre 2026 y 2028 un flujo de caja libre de u$s 1500 millones anuales, basado en un precio de referencia Brent de entre 65 y 70 dólares por barril, lo que le permitirá sostener su crecimiento, fortalecer su estructura financiera y mantener la inversión de largo plazo.

El crecimiento de Vista en Vaca Muerta

Desde su primer plan estratégico de 2021, Vista triplicó su producción y cuadruplicó su Ebitda ajustado, que pasará de u$s 380 millones a u$s 1600 millones en 2025.

El valor de su acción, además, se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, ubicando a la empresa entre las de exploración y producción (E&P) con mejor desempeño del mundo.

Con estos resultados y nuevas metas, Vista ratifica su modelo de gestión basado en eficiencia, agilidad y tecnología, que -según la compañía- “redefinió la forma de producir hidrocarburos en Vaca Muerta”.