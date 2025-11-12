Boom de exportaciones

Vaca Muerta: Vista invertirá u$s 4500 millones para ampliar 60% su producción hasta 2028

La petrolera de Miguel Galuccio presentó su nuevo plan estratégico. Proyectó ventas al exterior por u$s 8000 millones y un salto en la extracción de crudo.

Por Letra P | Periodismo Político
Vista Oil & Gas

Vista Energy anunció una inversión de más de u$s 4500 millones en Vaca Muerta con la meta de aumentar su producción un 60% para 2028, cuando proyecta alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente. La compañía de Miguel Galuccio prevé llegar a 200.000 barriles en 2030, según su nuevo plan estratégico presentado ante la comunidad financiera internacional.

Con más de u$s 6000 millones ya invertidos en Argentina, Vista se consolidó como el mayor exportador de crudo del país y el principal productor independiente. La firma proyecta ingresos por exportaciones por u$s 8000 millones en los próximos tres años y un Ebitda (resultado operativo) ajustado de u$s 2800 millones en 2028, lo que implica un crecimiento del 75% respecto de la estimación para 2025.

“Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior”, afirmó Galuccio, fundador y ceo de la compañía.

“En un contexto global en el que la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo marcarán la diferencia”, agregó.

La banca respalda a Miguel Galuccio

El anuncio se realizó en el tercer Investor Day de la compañía, con la presencia de representantes de Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS, entre otras entidades.

Vista prevé generar entre 2026 y 2028 un flujo de caja libre de u$s 1500 millones anuales, basado en un precio de referencia Brent de entre 65 y 70 dólares por barril, lo que le permitirá sostener su crecimiento, fortalecer su estructura financiera y mantener la inversión de largo plazo.

El crecimiento de Vista en Vaca Muerta

Desde su primer plan estratégico de 2021, Vista triplicó su producción y cuadruplicó su Ebitda ajustado, que pasará de u$s 380 millones a u$s 1600 millones en 2025.

El valor de su acción, además, se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, ubicando a la empresa entre las de exploración y producción (E&P) con mejor desempeño del mundo.

Con estos resultados y nuevas metas, Vista ratifica su modelo de gestión basado en eficiencia, agilidad y tecnología, que -según la compañía- “redefinió la forma de producir hidrocarburos en Vaca Muerta”.

