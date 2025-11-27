Mercuria, la socia suiza de Vila-Manzano en Vaca Muerta, quiere una refinería y va por el negocio de Raízen

Phoenix es el brazo petrolero de Mercuria en Vaca Muerta, tanto en el lado neuquino como el rionegrino.

El grupo Mercuria se metió entre los oferentes por Raízen , que tiene la refinería de Dock Sud y una red extensa de estaciones de servicio con la marca de Shell . Los suizos llegaron al país de la mano de la dupla José Luis Manzano - Daniel Vila , dueños de Edenor , para invertir en Vaca Muerta con la petrolera Phoenix Global Resources .

De acuerdo con fuentes de la industria, el grupo suizo ofreció u$s 1400 millones para quedarse con los activos de la brasileña Raízen que significan el 19% del mercado de combustibles con 645 estaciones de servicio. De esta manera, Mercuria tendría un negocio vertical en Argentina con producción de petróleo en Vaca Muerta con Phoenix y la refinación y distribución a través de Raízen. O el nombre que le pongan si logran un acuerdo.

Mercuria fue fundada por Marco Dunand y Daniel Jaeggi en 2004. En 2017, Mercuria adquirió Petrolera El Trébol , con bloques en Mendoza, y la fusionó con Andes Energía , de Manzano y Vila, para desembarcar al año siguiente en Neuquén. Así nació Phoenix Global Resources.

Si bien Mercuria apostó con Phoenix a la exploración de Neuquén, la provincia cabecera de Vaca Muerta, a la fecha tiene el bloque Mata Mora en ese distrito gobernador por Rolando Figueroa ; este año puso un pie firme en una zona subexplorada de la extensión de la roca en el Oeste de Río Negro, las áreas Confluencia Sur y Confluencia Norte, en sintonía con el objetivo del mandatario Alberto Weretilneck de rejerarquizar al petróleo y el gas en su territorio.

La exploración de los "bordes de Vaca Muerta" es una decisión que las empresas del sector vienen dando con pies de plomo. El shale de Neuquén es conocido, con más de diez años de experiencia, e incluso para el próximo año se espera desarrollar la zona norte de la roca cerca de la frontera entre Neuquén y Mendoza.

Tal como contó Letra P, empresas como Pluspetrol, Tecpetrol y Chevron tienen proyectos de shale oil que utilizarán las nuevas obras de transporte realizadas por Oldelval.

La roca shale se extiende hasta el sur de Mendoza -donde YPF realizó algunos pozos de exploración- y también en el Este de la provincia de Río Negro. Allí aparece el brazo petrolero de Mercuria, Phoenix, con las áreas Confluencia Sur y Confluencia Norte. La primera hipótesis era que esos bloques tenían continuidad geológica con Sierras Blancas, un proyecto de Shell en la parte neuquina de Vaca Muerta que tuvo éxito.

Recientemente, Phoenix puso en producción cuatro pozos en Confluencia Sur donde esperan una producción inicial de 5000 barriles por día. En Confluencia Norte producen 2000 barriles más. Y con la parte neuquina, llegan a un total de 19.000 barriles diarios. Las cifras todavía están lejos de lo que ocurre en la zona caliente de Vaca Muerta, alrededor de Añelo, donde la producción llegó a los 567,5 mil barriles por día de crudo en octubre y empujó el total del país a romper su récord histórico al promedio diario de 859,5 mil barriles diarios.

No obstante, es un primer paso para Río Negro en la recuperación de su industria petrolera, que flaqueó en los últimos años y que además tuvo que lidiar con dos compañías que tuvieron problemas financieros: Aconcagua, que se reconvirtió en Tango Energy tras una oferta a sus accionistas de cambiar el rumbo, y President Petroleum, que presentó la quiebra.

Los suizos quieren exportar shale oil

Mercuria es un grupo empresarial con sede en suiza y que reportó ganancias por 2100 millones de dólares en 2024. Su principal negocio es la comercialización de energía, por lo que cuando llegó al país su objetivo era sumarse a las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta. Para comandar el proyecto argentino contrataron a Pablo Bizzotto para ser el ceo de Phoenix.

Pablo Bizzotto - Phoenix Pablo Bizzotto es el CEO de Phoenix Global Resources, la petrolera del grupo suizo Mercuria con inversiones en Vaca Muerta.

El rionegrino Bizzotto lideró los primeros pasos de Vaca Muerta cuando fue vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF en la época de Mauricio Macri. Una clave fue la migración hacia los pozos horizontales, con mejores diseños de ramas laterales y el fracking que permitieron, y permiten, mayor eficiencia y productividad. Esa estrategia fue mejorando tanto para YPF como para los demás inversores de la roca shale, cada uno mirando su propia geología y oportunidades.

Además, Bizzotto tiene una mirada integral de la industria y defendió el convencional: antes de irse de YPF dijo en un congreso petrolero en Mar del Plata que la empresa de mayoría estatal tenía unos 1000 millones de barriles que podían extraerse con técnicas de recuperación mejorada. El Plan Andes de Horacio Marín descartó los campos maduros para YPF.

Hasta ahora, Phoenix no es uno de los grandes jugadores de la exportación y tampoco forma parte del consorcio del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Aunque no pierden la esperanza dado que todavía tienen que alcanzar una base de producción, o plateau como les gusta decir en la industria, que les permita jugar fuerte en Vaca Muerta exportar ya sea contratando capacidad en los sistemas de Oldelval, de OTASA para Chile o en VMOS.

Un objeto de deseo llamado Raízen

Una parte de las acciones de Raízen cotizan en la bolsa brasileña. Allí puede verse, de acuerdo a la información más actualizada, que el grupo controlante posee el 88,1% de las acciones y el resto está en manos de Wellington Management, Baillie Gifford, Norges Bank y BlackRock.

Si bien Raízen era una sociedad entre Shell y Cosan, los brasileños adquirieron todo el negocio de refinación y venta de combustibles en 2018.

De este modo, Raízen opera la refinería -que se abastece principalmente de petróleo de Shell-, las estaciones y el manejo de la marca Shell en todos los mercados como minoristas, lubricantes, agro y aviones.

El proceso de venta de activos lleva más de un año y fueron varios los rumores y filtraciones sobre potenciales compradores, entre ellos Trafigura (que actualmente opera la red de Puma) y la Compañía General de Combustibles (CGC), la empresa de Corporación América de la familia Eurnekian.