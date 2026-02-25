Empresas & Negocios

Zurich Argentina designa un nuevo ceo y apuesta a profundizar su posicionamiento regional

El elegido es Sebastián Dabini, quien ya ocupó roles clave en el sector de las aseguradoras. Cambio con continuidad estratégica. Plan de expansión global.

Por Letra P | Periodismo Político
Zurich Argentina designó a Sebastián Dabini como nuevo ceo para encarar una etapa de consolidación en el mercado local de aseguradoras y negocios financieros. La filial refuerza su estructura en Argentina tras la salida de Fabio Rossi y apuesta a profundizar su posicionamiento regional en un contexto desafiante para el sector.

Dabini cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del seguro y ocupó cargos ejecutivos en Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y Chile.

Argentina, un mercado estratégico

“Es un enorme orgullo volver a mi país para liderar Zurich Argentina en un momento relevante para la compañía y para la industria”, afirmó el ejecutivo, quien regresó tras desempeñarse durante cinco años como ceo de Zurich Chile.

Dabini destacó su compromiso de “continuar el trabajo realizado”, apoyado en equipos consolidados, una cultura centrada en las personas y una propuesta de valor con eje en el cliente. Además, definió a la Argentina como “un mercado estratégico para Zurich en la región” y subrayó su intención de impulsar una agenda de largo plazo basada en innovación y cercanía.

Zurich Insurance Group cuenta con más de 82 millones de clientes en más de 200 países y territorios. En paralelo al recambio local, la casa matriz avanza en su estrategia global de crecimiento. Días atrás presentó una oferta mejorada de u$s 11.000 millones (8000 millones de libras) para adquirir la aseguradora británica Beazley, propuesta que recibió la aprobación provisional de su directorio.

El grupo, conducido por Mario Greco, intentó cerrar la operación en reiteradas oportunidades durante el último año. De concretarse, la compra daría lugar a un líder global en seguros especializados, con aproximadamente u$s15.000 millones en primas brutas emitidas y sede en el Reino Unido.

