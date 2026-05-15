Intendentes en llamas: cuáles son los proyectos legislativos que acordaron impulsar 300 jefes municipales

Trescientos intendentes de todo el país se reunieron en Rosario. Reclamaron fondos, leyes y criticaron el ajuste del Gobierno.

Más de 300 intendentes de todo el país reunidos en Rosario en una nueva cumbre del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) acordaron impulsar proyectos legislativos para reforzar la autonomía financiera de los municipios y reclamar fondos que, según denunciaron, retiene el Gobierno .

En el documento conjunto publicado este jueves, los mandatarios locales reivindicaron al Cofein como un ámbito de representación federal y cuestionaron al gobierno de Javier Milei por la retención de partidas destinadas al transporte público, la educación y la discapacidad. Según advirtieron, esa política afecta severamente la capacidad de respuesta de las ciudades frente al deterioro social.

La declaración siguió la línea que marcaron las autoridades de las capitales provinciales junto a varios jefes comunales de otras ciudades de peso de todo el país el 31 de marzo pasado, cuando denunciaron que deben hacer frente cada vez a más obligaciones mientras reciben menos recursos ante el retiro del Estado nacional. En aquella ocasión, en Paraná, acusaron a la Casa Rosada de provocar la "asfixia financiera" de los municipios.

El principal reclamo apuntó a garantizar la coparticipación municipal del Impuesto sobre los Combustibles. Los jefes comunales remarcaron que su recaudación alcanzó los dos billones de pesos durante el primer cuatrimestre de 2026 y exigieron que esos recursos se destinen al financiamiento del transporte público del interior y al mantenimiento de las rutas nacionales.

Además, solicitaron avanzar con una ley para distribuir los fondos acumulados de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). De acuerdo con el comunicado oficial, esos recursos sumaban 1,3 billones de pesos sin asignación. Para los representantes locales, ese dinero debía regresar a provincias y municipios para atender demandas urgentes.

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El tercer eje de la agenda legislativa conjunta propone la exención del IVA en las contrataciones municipales. Según plantearon, ese impuesto representaba cerca del 9% del total de los gastos de las administraciones locales y su eliminación permitiría reducir costos operativos y mejorar la prestación de servicios esenciales.

El reclamo de los intendentes a Javier Milei

Las autoridades municipales rechazaron que el equilibrio fiscal nacional se sostenga mediante el recorte de partidas para provincias y ciudades. En ese marco, remarcaron que “las provincias y las ciudades no son un gasto, son el motor que sostiene a la Argentina”, y reclamaron una discusión más equilibrada sobre la distribución de recursos.

Los dirigentes también instaron a los legisladores nacionales a recibirlos para debatir las iniciativas acordadas. Según expresaron, “no hay República posible sin ciudades de pie”, y sostuvieron que el respeto por la ley y el federalismo constituía “el único camino para evitar el caos”.

COMUNICADO COFEIN ROSARIO 14_5

La cumbre en Rosario dejó así una señal política de coordinación entre administraciones locales de distintos signos partidarios, que buscaron consolidar una agenda común frente al ajuste nacional y reforzar su peso institucional en la discusión sobre el reparto de fondos públicos.

Presencias y críticas por el ajuste

En el comunicado, los intendentes cuestionaron con dureza la política económica del gobierno libertario. Señalaron que mientras la administración nacional “se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas”, los municipios enfrentan “la urgencia diaria” para garantizar el funcionamiento del transporte, la atención en hospitales y la contención social.

Además, advirtieron que comparten la meta del equilibrio fiscal, pero rechazaron que se alcance “con el despojo a las provincias y municipios”, al considerar que ese ajuste sobre los recursos locales resulta “ilegal e inmoral”.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y contó entre otros con la participación del intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el intendente de La Plata, Julio Alak; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; y el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez.