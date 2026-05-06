LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La cancillería de Maximiliano Pullaro, volumen II: viaja a San Juan para vender las industrias de Santa Fe

Llevará 20 empresas a una expo minera junto a Gustavo Puccini, titular de Desarrollo Productivo. El vínculo con Marcelo Orrego. El plan de la Casa Gris.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Maximiliano Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Maximiliano Pullaro y su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En modo canciller, Maximiliano Pullaro sigue tendiendo puentes entre provincias. Este jueves viajará a San Juan junto a su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al frente de una delegación de 20 empresas de Santa Fe que buscarán posicionarse como proveedores experimentados para la industria minera. El plan es abrir nuevos mercados.

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Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

El plan santafesino en San Juan

La oportunidad que quieren aprovechar Puccini y Pullaro es la Expo San Juan Minera, que desde hace 20 años se realiza en esa provincia cuyana.

En el Estadio del Bicentenario, desde este miércoles y hasta el domingo, se reunirán unas 40 compañías mineras con intereses en la región y más de 500 empresas de servicios ávidas de cerrar jugosos contratos de provisión a una de las industrias -junto con el gas y el petróleo- que vive una fiesta gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones apadrinado por el gobierno de Javier Milei.

La apuesta de la Casa Gris no es nueva. Una de las primeras movidas que hizo Puccini cuando arribó al ministerio fue crear la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, donde reunió a unas 300 empresas santafesinas con capacidad para proveer bienes y servicios a esos rubros.

De hecho, Pullaro supo ponerse al frente del pedido de flexibilización del compre local de esos distritos.

Más allá de los negocios, habrá tiempo para la política. En paralelo a la exposición, el gobernador y el ministro tendrán un encuentro con el gobierno sanjuanino en el que firmarán un convenio de entendimiento.

Se espera que Pullaro se reúna con su par local, Marcelo Orrego. Lo que hasta el momento el entorno del santafesino no confirmó es un cruce con Karina Milei -otra de las asistentes a la expo-, un dato que se filtró desde la Casa Rosada. El protagonismo de Puccini también es para destacar: el gobernador ha dejado en claro que es su principal apuesta para gobernar Rosario y suceder a Pablo Javkin.

La cancillería de Maximiliano Pullaro

La incursión santafesina se enmarca en el plan de la Casa Gris de fortalecer el vínculo con otros gobernadores y prestarse ayuda mutua, una forma de sortear el retiro de la Casa Rosada de muchas de sus funciones en el interior.

Si bien la movida tiene aroma a construcción de una candidatura nacional, en Santa Fe lo descartan de plano. Reconocen, sí, una intención de Pullaro de gravitar en el ecosistema político nacional, pero sin apostar todo a eso.

“Entrar y salir. No queremos ser el cordobesismo que alambró su provincia, pero quedó del lado de adentro”, explican.

PucciniVacaMuerta
Gustavo Puccini en su anterior viaje con empresas de Santa Fe, esa vez a Vaca Muerta.

Gustavo Puccini en su anterior viaje con empresas de Santa Fe, esa vez a Vaca Muerta.

Hay, también, una intención de seguir fortaleciendo la imagen federal de Pullaro como parte de la estrategia de “oposición temática” que adoptó para enfrentar a Milei.

Cada intervención contra la Casa Rosada es medida milimétricamente en Santa Fe, donde sólo asoman la cabeza cuando creen que tienen algo para ganar.

Obra pública y salud son los rubros donde más diferencias han planteado, mientras que marcaron distancia con su postura de derechos humanos sin mencionar directamente a Milei.

En otras cuestiones, como la seguridad o la reforma laboral, afloraron las coincidencias.

Tendiendo puentes

Mientras mantiene ese sinuoso vínculo con el poder central, el de San Juan es el enésimo capítulo de la agenda federal pullarista.

En los primeros meses de 2026, envió brigadistas a ayudar en el combate de los incendios en Chubut. Esa provincia está conducida por Ignacio Torres, uno de sus socios políticos.

Sin distinción partidaria, también envió repelentes -fabricados por el laboratorio público santafesino- para evitar un brote de dengue tras las inundaciones que afectaron hace pocas semanas a Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo.

Un mes atrás, Santa Fe hizo algo semejante a lo de este jueves, pero con el sector del petróleo. Reunió a veinte firmas que viajaron a Neuquén.

Pullaro viajó -también acompañado por Puccini- y tuvo un largo almuerzo con su par local, Rolando Figueroa. El gesto sirvió: semanas después, el ministro de Seguridad neuquino viajó a Rosario para interiorizarse en el flamante sistema Lince con el que el gobierno provincial maneja las cámaras de seguridad.

Es una de las preocupaciones de Figueroa frente al gran crecimiento que viene experimentando el área metropolitana más grande de la Patagonia de la mano de Vaca Muerta.

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