Privatización de la hidrovía: Javier Milei logra apoyo de la principal asociación de cruceros

La privatización de la hidrovía sumó un respaldo clave para Javier Milei : la principal asociación mundial de cruceros avaló la licitación impulsada por el Gobierno. La entidad destacó que el proceso puede reducir costos, atraer inversiones y mejorar la competitividad logística de una vía estratégica para el comercio exterior.

Cruise Lines International Association ( CLIA ) valoró el avance del esquema concesionado y remarcó la participación de organismos como ONU Comercio y Desarrollo ( UNctad ), que aportaron estándares globales.

Según indicaron en un comunicado, ese acompañamiento fortaleció la transparencia y credibilidad de un proceso considerado estratégico para el comercio exterior y el turismo .

Desde la organización señalaron que Buenos Aires y la traza fluvial se ubicaban entre los destinos más costosos a nivel global para la industria de cruceros. Esa estructura impactaba de forma directa en la planificación de itinerarios y limitaba el crecimiento del sector en el país.

“Argentina tiene un enorme potencial para consolidarse como un hub regional de cruceros. Sin embargo, resulta fundamental contar con un esquema tarifario previsible y competitivo”, afirma la CLIA, en línea con la necesidad de adecuar las condiciones a estándares internacionales.

hidrovía 3.jpg La hidrovía de Javier Milei Captura de redes

El sector consideró que una vía navegable eficiente resultaba central para incrementar recaladas. En ese sentido, el nuevo esquema de concesión apareció como una oportunidad para corregir distorsiones, mejorar costos y garantizar previsibilidad a largo plazo.

Impacto económico y expectativas del sector

La vía navegable troncal (VNT) representa una infraestructura estratégica no sólo para exportaciones, sino también para el turismo internacional. Su modernización permitiría ampliar el impacto económico de la actividad de cruceros, que ya alcanzaba los u$s 374 millones.

Además, la actividad genera unos 22.000 puestos de trabajo en distintos puntos del país. Ese entramado incluye servicios portuarios, turismo, logística y comercio, con efectos directos en economías regionales.

La CLIA destaca que un marco más eficiente podría potenciar esos beneficios. La expectativa se centró en un escenario con mayor flujo de inversiones, reglas claras y condiciones operativas que incentivaran el arribo de más embarcaciones.

hidrovia 02.jpg La hidrovía de Javier Milei

En ese contexto, la entidad reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades nacionales. El objetivo apuntó a contribuir al diseño de un esquema regulatorio competitivo, transparente y alineado con las demandas globales del sector.

El respaldo internacional se interpretó como una señal positiva para el rumbo elegido por la administración libertaria. Con la licitación en marcha, el desafío quedó planteado en consolidar un modelo que combine eficiencia, inversión y desarrollo sostenido.