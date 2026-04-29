Economía & Turismo

Privatización de la hidrovía: Javier Milei logra apoyo de la principal asociación de cruceros

Respaldo internacional al proceso licitatorio. Expectativa por menores costos. Proyección de inversiones y mejoras en la competitividad logística.

Por Letra P | Periodismo Político
Privatización de la hidrovía: Javier Milei logra apoyo de la principal asociación de cruceros

Privatización de la hidrovía: Javier Milei logra apoyo de la principal asociación de cruceros

La privatización de la hidrovía sumó un respaldo clave para Javier Milei: la principal asociación mundial de cruceros avaló la licitación impulsada por el Gobierno. La entidad destacó que el proceso puede reducir costos, atraer inversiones y mejorar la competitividad logística de una vía estratégica para el comercio exterior.

Notas Relacionadas
DEME quiere quedarse con la licitación de la hidrovía
AGUAS AGITADAS

Hidrovía: polémica por vínculos chinos entre las empresas que compiten por la licitación clave

Por  Letra P | Periodismo Político

Cruise Lines International Association (CLIA) valoró el avance del esquema concesionado y remarcó la participación de organismos como ONU Comercio y Desarrollo (UNctad), que aportaron estándares globales.

Según indicaron en un comunicado, ese acompañamiento fortaleció la transparencia y credibilidad de un proceso considerado estratégico para el comercio exterior y el turismo.

Costos y competitividad en hidrovía

Desde la organización señalaron que Buenos Aires y la traza fluvial se ubicaban entre los destinos más costosos a nivel global para la industria de cruceros. Esa estructura impactaba de forma directa en la planificación de itinerarios y limitaba el crecimiento del sector en el país.

“Argentina tiene un enorme potencial para consolidarse como un hub regional de cruceros. Sin embargo, resulta fundamental contar con un esquema tarifario previsible y competitivo”, afirma la CLIA, en línea con la necesidad de adecuar las condiciones a estándares internacionales.

hidrovía 3.jpg
La hidrovía de Javier Milei

La hidrovía de Javier Milei

El sector consideró que una vía navegable eficiente resultaba central para incrementar recaladas. En ese sentido, el nuevo esquema de concesión apareció como una oportunidad para corregir distorsiones, mejorar costos y garantizar previsibilidad a largo plazo.

Impacto económico y expectativas del sector

La vía navegable troncal (VNT) representa una infraestructura estratégica no sólo para exportaciones, sino también para el turismo internacional. Su modernización permitiría ampliar el impacto económico de la actividad de cruceros, que ya alcanzaba los u$s 374 millones.

Además, la actividad genera unos 22.000 puestos de trabajo en distintos puntos del país. Ese entramado incluye servicios portuarios, turismo, logística y comercio, con efectos directos en economías regionales.

La CLIA destaca que un marco más eficiente podría potenciar esos beneficios. La expectativa se centró en un escenario con mayor flujo de inversiones, reglas claras y condiciones operativas que incentivaran el arribo de más embarcaciones.

hidrovia 02.jpg
La hidrovía de Javier Milei

La hidrovía de Javier Milei

En ese contexto, la entidad reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades nacionales. El objetivo apuntó a contribuir al diseño de un esquema regulatorio competitivo, transparente y alineado con las demandas globales del sector.

El respaldo internacional se interpretó como una señal positiva para el rumbo elegido por la administración libertaria. Con la licitación en marcha, el desafío quedó planteado en consolidar un modelo que combine eficiencia, inversión y desarrollo sostenido.

Temas
Notas Relacionadas
Hidrovía y Dock Sud: dos licitaciones ponen en jaque el reinado de Jan de Nul
AGUAS AGITADAS

Hidrovía y Dock Sud: dos licitaciones ponen en jaque el reinado de Jan de Nul en el negocio del dragado

La china CCCC le disputa el puerto bonaerense y la belga DEME va por el navegable troncal. El gigante puede quedarse sin nada después de 31 años.
La hidrovía de Javier Milei
RÍO REVUELTO

Hidrovía: nuevo round entre las empresas belgas Jan de Nul y DEME para quedarse con la concesión

Cruzaron observaciones y cuestionamientos ante la comisión evaluadora, en una pelea mano a mano. Cómo sigue la licitación estratégica.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Intendentes de Buenos Aires advierten que no pueden afrontar el pago de sueldos de abril. Alimentos, entre las necesidades más urgentes
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Hecatombe en Buenos Aires: intendentes no pueden afrontar el pago de sueldos de abril

Por  Juan Rubinacci
Frazada corta: Axel Kicillof pone los recursos del SAE que le quita Milei pero deja de repartir la caja MESA
ESTRAGOS DE LA MOTOSIERRA

Frazada corta: Kicillof pone plata para comedores escolares que le quita Milei, pero suspende la caja MESA

Por  Macarena Ramírez
Mauricio Macri y Rodrigo de Loredo participaron de la cena anual de la Fundación Libertad y analizaron una encuesta
Exclusivo

Con una encuesta en la mano, Macri apoya a De Loredo y se mete en la pelea por la gobernación de Córdoba

Por  Yanina Passero
Rolando Figueroa reunió a intendentes de todas las tribus en Neuquén. 
WIN-WIN

Figueroa fortalece el vínculo con los intendentes para contener la crisis en los municipios de Neuquén

Por  César Pucheta