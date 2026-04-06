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En la pulseada con Javier Milei por la concesión de rutas nacionales, Axel Kicillof denuncia negociados en las licitaciones

Como anticipó Letra P, Aubasa compite para operar 1800 kilómetros en Buenos Aires. Katopodis pidió que intervengan las defensorías nacional y provincial.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof pulsea con Javier Milei por la concesión de rutas: denuncia negociados y licitaciones oscuras

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Letra P | Antonio Rossi
Antonio Rossi

El funcionario realizó una presentación ante el ministerio de Economía de la Nación, según informó, “a fin de garantizar la legalidad y transparencia en el procedimiento administrativo en el que la empresa AUBASA participa”. Este lunes, en conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco, Katopodis afirmó que ven la "intencionalidad" del gobierno nacional, liderado por Javier Milei, de hacer un “negociado” con la adjudicación de las concesiones.

La movida del gobernador cuando presentó a la estatal bonaerense en la licitación sorprendió e incomodó a la Casa Rosada, ya que la presencia de una empresa pública en un proceso de privatización nacional introdujo un componente político que trasciende lo técnico. Ahora, le suma denuncias sobre la transparencia del proceso en medio de un clima de tensión por el escándalo de viajes y compra de inmuebles que protagoniza Manuel Adorni.

La denuncia de Gabriel Katopodis

El ministro, junto a la empresa, denunció “irregularidades” en el proceso de la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1.800 km de rutas nacionales en el territorio bonaerense. Este medio había adelantado que la intención de Milei era limpiar a la empresa bonaerense para que Kicillof no se quede con la privatización de las rutas.

Es por eso que este lunes realizó una presentación ante el ministerio de Economía de la Nación en la que solicita la designación de veedores, del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, para “garantizar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del procedimiento administrativo en curso”.

PLANTEA INTERVENCION DEFENSORIA

“Por indicación de Axel Kicillof, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires”, explicó Katopodis y detalló que vienen “observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios: una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, denunció.

La pulseada de Axel Kicillof por la concesión de las rutas

Ante la falta de obras del gobierno nacional en rutas nacionales en Buenos Aires, la provincia decidió intervenir presentando a la empresa bonaerense AUBASA en las licitaciones que se están llevando adelante.

En esta ocasión se presentó como oferente para la gestión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que incluyen 1.325 km de las RN 3, 205, 226 y las Autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025, el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo el primer acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, el gobierno nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.

Las intenciones de Javier Milei, bajo sospecha

El gobierno bonaerense sospecha que el objetivo es dejar afuera a la empresa estatal bonaerense para poder avanzar en “negociados” con empresas privadas. “AUBASA cumplió con todos los requisitos de los pliegos desde el inicio, sin omisiones, sin documentación faltante y sin perfiles inadecuados”, aseguran desde el ministerio de Infraestructura y relatan que a la empresa se le han requerido aspectos no exigidos en el pliego.

Katopodis denuncia aubasa

“AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia”, dijo Katopodis.

Finalmente, el gobierno provincial aseguró que una eventual desestimación de la propuesta de AUBASA sería “arbitraria y sin fundamento”, teniendo en cuenta que es una de las empresas públicas que presenta “mejores criterios de admisibilidad en cuanto a estados contables, perfiles profesionales, metodologías de trabajo, en comparación con al menos 6 de los otros 9 oferentes privados”, además de ofrecer “un servicio superador” con tarifas más accesibles y teniendo en cuenta que lo que recauda lo invierte en obras.

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