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Privatización de la hidrovía: la concesión quedó en manos de Jan De Nul y avanzó el plan oficial

La empresa adjudicataria ejecutará tareas de dragado y balizamiento. Prevén mayor profundidad, más eficiencia operativa y nuevas inversiones.

Por Letra P | Periodismo Político
Jan De Nul se quedó con la licitación de la hidrovía

Jan De Nul se quedó con la licitación de la hidrovía

La privatización de la hidrovía avanzó con la adjudicación de la concesión a la firma Jan De Nul-Servimagnus. El gobierno de Javier Milei sostuvo que el nuevo esquema permitirá modernizar la principal vía fluvial del país, reducir costos logísticos y encarar obras de infraestructura orientadas a mejorar la competitividad exportadora.

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Letra P | Antonio Rossi
Antonio Rossi

La decisión se formalizó tras el cierre del proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que confirmó la adjudicación luego de completar las evaluaciones técnicas y económicas de las ofertas presentadas por las empresas interesadas.

Según informó el Ministerio de Economía, la concesión incluyó la ejecución de obras de dragado y balizamiento en la Vía Navegable Troncal (VNT), considerada estratégica para el comercio exterior argentino. El Gobierno aseguró que la propuesta ganadora ofreció las mejores condiciones para la operación y el mantenimiento del corredor fluvial.

Dragado y balizamiento para reducir costos

Las autoridades nacionales estimaron que la puesta en marcha del nuevo contrato permitirá una reducción de hasta el 13,5% en los costos logísticos. Esa baja impactaría sobre las cadenas productivas vinculadas a las exportaciones agroindustriales e industriales que utilizan la hidrovía como principal vía de salida hacia los mercados internacionales.

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Jan De Nul se quedó con la licitación de la hidrovía

Jan De Nul se quedó con la licitación de la hidrovía

El plan contempló trabajos de profundización del canal navegable para facilitar el tránsito de embarcaciones de mayor porte. De acuerdo con la información oficial, las obras permitirán que los buques completen sus cargas en los puertos de origen, lo que reduciría escalas y costos operativos.

Además de las tareas de dragado, el contrato previó la incorporación de nuevas tecnologías para el balizamiento y la seguridad de la navegación. El Gobierno también destacó que esos sistemas contribuirán a fortalecer los controles sobre el tráfico fluvial y las acciones contra actividades ilícitas.

La vía por donde circula el comercio exterior

La hidrovía concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino. Por ese corredor circula la mayor parte de las exportaciones de granos, subproductos agroindustriales y otros bienes producidos en distintas regiones del país.

El proceso licitatorio contó con el respaldo de entidades empresariales vinculadas a la actividad portuaria, industrial y exportadora. Entre ellas figuraron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y otras organizaciones relacionadas con el sector.

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Jan De Nul se quedó con la licitación de la hidrovía

Jan De Nul se quedó con la licitación de la hidrovía

También expresaron su conformidad distintos gobiernos provinciales de la región, entre ellos los de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que siguieron de cerca el desarrollo de la licitación por su impacto económico y productivo.

Desde el Ejecutivo señalaron que el proceso se desarrolló sin impugnaciones por parte de las empresas participantes y remarcaron que las distintas etapas fueron auditadas bajo estándares internacionales. La nueva concesión marcó el inicio de una etapa de gestión privada en una de las infraestructuras más relevantes para la economía argentina, mientras el Estado mantuvo las funciones de regulación y control sobre la actividad.

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