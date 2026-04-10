Hidrovía: el Círculo Rojo respaldó el avance de la privatización

Referentes del Círculo Rojo de la hidrovía se reunieron con el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor

Referentes del Círculo Rojo de la Vía Navegable Troncal (VNT) valoraron los avances en el proceso de privatización de la hidrovía , una obra estratégica para el comercio exterior argentino. Tras una reunión con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ), Iñaki Arreseygor , destacaron el nivel de información y la apertura del proceso.

Durante el encuentro se repasó el acta de evaluación de la Etapa 1 de la licitación, en la que la comisión evaluadora determinó que las empresas DEME y Jan de Nul cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y avanzarán a la siguiente fase .

En cambio, la firma DTA Engenharia quedó fuera del proceso al no presentar las garantías exigidas, en particular la de mantenimiento de oferta, un requisito clave para asegurar la consistencia de las propuestas durante la licitación.

Gustavo Idígoras , presidente de la Cámara de la Industria Aceitera ( CIARA ), sostuvo que el sector acompaña el proceso y destacó la transparencia exhibida en esta instancia. En la misma línea, Javier Cervio , de la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ), valoró el espacio de diálogo abierto con quienes hacen uso del navegable troncal.

Según explicó Arreseygor, la licitación entra ahora en una etapa decisiva, con la participación de dos de las principales compañías del mundo en dragado .

círculo rojo hidrovía Referentes del Círculo Rojo de la hidrovía se reunieron con el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor

Las empresas tendrán siete días para presentar impugnaciones antes de que el organismo avance con la apertura del Sobre 2, en la que se evaluarán los planes técnicos.

Tres etapas para privatizar la hidrovía

El proceso contempla tres etapas: evaluación técnica, análisis de los planes de trabajo y, finalmente, la apertura de las ofertas económicas, que tendrán el mayor peso en la adjudicación para garantizar menores costos.

El Gobierno prevé que, una vez finalizadas las evaluaciones, se concrete la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión. La inversión estimada supera los u$s 10.000 millones y marcará el futuro de la principal vía de exportación del país.