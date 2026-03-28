Hidrovía: nuevo round entre las empresas belgas Jan de Nul y DEME para quedarse con la concesión

A pocos días de que la administración de Javier Milei defina quiénes siguen en carrera en la licitación de la hidrovía , las dos empresas belgas que buscan quedarse con el negocio del dragado y balizamiento -con cobro de peajes a los barcos- se trenzaron en un cruce de observaciones y cuestionamientos sobre sus ofertas.

Cada una a su manera, Jan de Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering ( DEME ) movieron sus fichas para que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ), a cargo de Iñaki Arreseygor , no habilite a su competidora para la instancia final que definirá a la nueva concesionaria de la vía navegable troncal (VNT).

Jan de Nul es una de las principales dragadoras a nivel mundial y desembarcó en Argentina a mediados de los 90. Asociada con la local Emepa , ganó la primera licitación del dragado y mantenimiento de la hidrovía durante la presidencia de Carlos Menem . Tras el fin de la concesión, en 2021, continuó a cargo de las tareas como contratista de la antigua Administración General de Puertos ( AGP ) y ahora busca revalidar su posición.

Por su parte, DEME también es un jugador global relevante, con presencia en puertos y vías navegables de Europa y Asia. Desde 2025 intenta desplazar a Jan de Nul para consolidar su expansión en Sudamérica. Fue la única oferente en la licitación de febrero del año pasado, que fue dada de baja en medio de cuestionamientos y denuncias cruzadas.

Jan de Nul quiere quedarse con la licitación de la hidrovía

Para la presentación de las ofertas, el Gobierno diseñó un esquema de tres sobres. En el primero, las oferentes debían acreditar antecedentes legales, financieros y técnicos. En el segundo, presentar los planes de trabajo y obras. El tercero quedó reservado para la propuesta tarifaria, con los valores de peaje para cubrir inversiones, costos operativos y rentabilidad durante los 25 años de concesión.

Cuando se recibieron las ofertas a fines de febrero, además de Jan de Nul y DEME también se presentó la brasileña DTA Engenharia, que quedó fuera por no haber presentado la garantía de u$s 20 millones exigida en los pliegos.

Cruces y acusaciones

Tras acceder al contenido del primer sobre, las dos empresas belgas presentaron ante la comisión evaluadora observaciones sobre la oferta rival.

El ataque más fuerte lo realizó Jan de Nul, con un escrito de 68 páginas en el que identificó una decena de irregularidades que, a su criterio, deberían derivar en la descalificación de DEME.

deme hidrovía DEME quiere quedarse con la licitación de la hidrovía

Los cuestionamientos apuntaron a la validez de la garantía de oferta, inconsistencias en la información técnica y económica, acreditación incompleta de antecedentes, dragas de menor potencia a la requerida y falta de documentación respaldatoria en trabajos de dragado y balizamiento.

Por su parte, DEME se limitó a señalar cuestiones más formales de la propuesta de Jan de Nul, mientras termina de responder los pedidos de aclaración técnica y económica de la comisión evaluadora.

Requisitos y filtro técnico

Las reglas establecen que las oferentes deben contar con un patrimonio neto superior a u$s 300 millones, una facturación anual de al menos u$s 450 millones y antecedentes de obras de dragado por más de u$s 300 millones en los últimos tres años. También deben garantizar financiamiento por al menos el 50% de las inversiones iniciales.

En el plano técnico, se exige la disponibilidad de seis dragas de succión, un volumen mínimo de 15 millones de m³ en obras y un nivel mensual de al menos 500.000 m³ de dragado.

hidrovia (1).jpg La hidrovía de Javier Milei Captura de redes

Según el cronograma, la comisión evaluadora tiene plazo hasta el 6 de abril para analizar las presentaciones y definir si las empresas cumplen con las exigencias.

Qué hará el Gobierno

Para especialistas del sector, la intención oficial sería habilitar a ambas empresas a la siguiente instancia para evitar críticas o denuncias de direccionamiento, tanto desde la oposición como desde el denominado Círculo Rojo de la hidrovía.

Luego se avanzará con la evaluación del segundo sobre, que analizará los antecedentes, los planes de obra y la capacidad técnica de los equipos. Se aplicará una escala de cinco niveles -de regular a excelente- con un máximo de 80 puntos. Para avanzar, se requerirá un mínimo de 40.

En la etapa final se abrirán los sobres con las tarifas de peaje, que deberán ubicarse dentro de los rangos fijados en los pliegos.

El esquema prevé que la adjudicación no dependa exclusivamente del menor peaje: podría imponerse una oferta más cara si obtiene una mejor calificación técnica.