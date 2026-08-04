Energía: Genneia avanza para operar como comercializadora en el mercado mayorista

Energía: Genneia se expande y avanza para operar como comercializadora en el MEM.

Genneia busca ampliar su participación en el mercado de energía con un pedido para operar como comercializadora en el Mercado Eléctrico Mayorista ( MEM ), en línea con la desregulación que impulsa el gobierno de Javier Milei . La habilitación le permitirá comprar y vender electricidad propia y de terceros.

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Hasta ahora, la compañía presidida por Jorge Brito comercializaba la energía producida por sus parques eólicos y solares mediante contratos en el Mercado a Término de Energías Renovables ( MATER ).

El trámite presentado ante la Secretaría de Energía representa un cambio estratégico para la empresa porque amplía su capacidad comercial y le permitirá estructurar contratos más flexibles para clientes corporativos con necesidades energéticas específicas.

La figura de comercializador también habilita a Genneia a representar a pequeños y medianos generadores que no cuentan con estructura propia para operar en el mercado eléctrico, reforzando su papel como integrador del sector.

Además, la compañía podrá ampliar su actividad en un contexto en el que las restricciones de transporte eléctrico limitan la incorporación de nuevos proyectos de generación de gran escala.

Genneia, de Jorge Brito, se expande y avanza para operar como comercializadora en el Mercado Eléctrico Mayorista.

También avanza hacia Wall Street

El movimiento coincide con otro paso estratégico: el proceso para realizar una oferta pública de acciones y cotizar en Wall Street y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La empresa presentó el formulario F-1 ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y solicitó listar sus acciones bajo el símbolo GENN. Si la operación prospera, será el primer IPO de una empresa argentina en Estados Unidos desde 2019.

El proceso también avanzó con la presentación del formulario F-6 por parte de J.P. Morgan, que registró los American Depositary Shares (ADS) que representarán las acciones de la compañía en el mercado estadounidense.

Liderazgo en energías renovables

La expansión comercial llega en un momento de crecimiento operativo. Genneia supera los 1580 MW de capacidad instalada renovable y se consolidó como el principal generador eólico y solar de Argentina.

La empresa opera ocho parques eólicos y seis solares distribuidos en distintas provincias y avanza con la construcción del Parque Solar San Juan Sur, de 129 MW, además de nuevos desarrollos fotovoltaicos en Lincoln y Junín.

Con esa infraestructura abastece a más de 100 clientes corporativos dentro del MATER y se mantiene como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de u$s 1280 millones colocados. La compañía proyecta superar los 1,7 GW de capacidad renovable instalada durante 2026.