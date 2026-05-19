Hidrovía: el Gobierno proyectó un ahorro de hasta u$s 40 millones al año por la baja del peaje

La privatización de la hidrovía en la era Javier Milei

El Gobierno avanzó con la apertura de ofertas para la nueva concesión de la hidrovía y proyectó un ahorro de entre u$s 35 y u$s 40 millones anuales por la reducción cercana al 15% en la tarifa del peaje. La privatización , impulsada por Javier Milei y seguida de cerca por Toto Caputo , entró así en su etapa decisiva.

La oferta económica presentada por Jan De Nul y DEME estableció una tarifa de u$s 3,80, 50 centavos menos que el esquema vigente. Ese recorte impactaría de manera directa en la estructura de costos logísticos del comercio exterior argentino, con beneficios para exportadores y productores que operan a través del corredor fluvial.

El proceso también contó con un fuerte respaldo del sector privado, que acompañó la licitación desde sus primeras etapas y destacó la necesidad de avanzar con obras estructurales. Entre los principales puntos valorados apareció la profundización del canal navegable y la modernización de la infraestructura vinculada a la nueva concesión.

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La expectativa oficial apuntó a mejorar la competitividad del sistema portuario y garantizar mayor previsibilidad para la actividad exportadora. En el Gobierno entendieron que la reducción de costos operativos podía traducirse en una mejora para las economías regionales y para la cadena productiva vinculada al comercio exterior.

Además, la ausencia de impugnaciones en las instancias previas reforzó la lectura de una licitación con consenso técnico y político. Según destacó el Ministerio de Economía, ambas compañías cumplieron los requisitos del pliego y eso consolidó la transparencia del proceso.

Provincias y cámaras acompañaron la licitación

El respaldo multisectorial incluyó a provincias, actores productivos y cámaras empresarias que reclamaban definiciones sobre el futuro de la vía troncal. La modernización del corredor fue planteada como una pieza clave para aumentar la eficiencia logística y sostener el crecimiento exportador.

Entre los sectores que acompañaron el proceso aparecieron la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), la Bolsa de Comercio de Rosario y entidades ligadas a la actividad portuaria.

deme hidrovía DEME quiere quedarse con la licitación de la hidrovía

En el entorno de Caputo sostuvieron que la nueva concesión permitiría avanzar con inversiones cercanas a los u$s 10.000 millones, enfocadas en profundización, mantenimiento y modernización del sistema navegable. El objetivo fue consolidar una infraestructura estratégica para buena parte del comercio exterior argentino.

Con ese esquema, la Casa Rosada buscó mostrar la privatización de la hidrovía como una combinación de ahorro operativo, reducción de costos logísticos y apoyo empresario.

El desafío quedó ahora en la adjudicación final y la firma del contrato que definirá el nuevo esquema de administración del principal corredor fluvial del país.