Medio Oriente sacude los mercados: petróleo en alza y dólar bajo presión en Argentina

La tensión en Medio Oriente reavivó la turbulencia en los mercados : el salto del petróleo impulsó a las petroleras , fortaleció al dólar y volvió más frágiles a los activos financieros da la economía argentina . Con bolsas en rojo y mayor aversión al riesgo, el shock geopolítico impactó en activos, tasas y expectativas.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz , por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, dispararon los precios de la energía.

El barril de Brent llegó a subir más de 8% en la rueda y rozó los u$s 80, mientras el WTI -índice de referencia de Estados Unidos- avanzó por encima del 7%. El gas en Europa trepó más de 20% ante el temor a interrupciones en los envíos desde Qatar.

El oro volvió a operar en alza y el movimiento clásico de flight to quality fortaleció al dólar a nivel global. Las bolsas reaccionaron en rojo: en Wall Street los índices abrieron con bajas superiores al 1% y en Europa el DAX cayó 2,56%, con retrocesos similares en París, Madrid, Londres y Milán.

Las acciones de aerolíneas y turismo lideraron las pérdidas. Energéticas y compañías vinculadas a defensa mostraron ganancias, en línea con el encarecimiento del crudo.

Toto Caputo espera una mejor tasa para volver a los mercados de deuda.

Analistas advierten que, si el conflicto se prolonga o afecta infraestructura clave, el barril podría escalar hacia los u$s 90 o incluso u$s 100. Ese escenario implicaría más presión inflacionaria global y pondría en duda los recortes de tasas de la Reserva Federal.

Merval volátil, riesgo país en alza y dólar sensible

En Buenos Aires, el S&P Merval operó con alta volatilidad. Las acciones energéticas amortiguaron el impacto externo. YPF avanzó 1,28%, mientras Pampa Energía (+1,11) y Transportadora de Gas del Sur (-0,23) acompañaron la tendencia internacional del sector.

El resto del panel líder reflejó cautela. BBVA (-3,20) y Grupo Financiero Galicia (-2,83) registraron bajas, en un contexto de suba del riesgo país, que volvió a ubicarse en torno a las 570 puntos básicos. Los bonos soberanos mostraron presión vendedora en línea con el deterioro de los activos emergentes.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista exhibió movimientos bruscos. Tras una suba inicial, retrocedió y operó debajo del cierre previo, en torno a los $1398, con fuerte oferta. El tipo de cambio interbancario llegó a tocar los $1410. El Banco Central continuó con compras para reforzar reservas.

Petróleo caro: alivio y riesgo para Argentina

El impacto del crudo más alto es ambiguo para Argentina. Por un lado, mejora el ingreso potencial de divisas por exportaciones energéticas, en especial con el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro, encarece importaciones, presiona sobre los costos y agrega tensión inflacionaria.

En una economía con acceso limitado al crédito y elevada sensibilidad cambiaria, la suba de la aversión al riesgo global complica el financiamiento y mantiene la atención sobre el dólar.

La incógnita es la duración del conflicto. Si la prima geopolítica se diluye en pocas semanas, el efecto podría moderarse. Una escalada prolongada, en cambio, reabriría el riesgo de un shock petrolero con impacto directo en inflación, tasas y crecimiento, tanto a nivel global como en Argentina.