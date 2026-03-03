Guerra en Irán: fuerte baja de bonos y acciones y repunte del dólar con mercados en clima de histeria

La guerra con Irán volvió a impactar de lleno en los mercados globales y recalibró las variables financieras en Argentina . Subió el dólar en todas sus cotizaciones, cayeron acciones y bonos y el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos, en un escenario atravesado por la incertidumbre geopolítica y el temor a un shock energético.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró este martes a $1435 para la venta en el Banco Nación, con una suba de $20 (1,4%), el valor más alto desde el 9 de febrero.

En el segmento mayorista, referencia para el comercio exterior, el tipo de cambio avanzó $20 hasta $1415 (+1,4%), con un volumen operado de u$s 372 millones en contado.

El movimiento recortó la baja acumulada del dólar mayorista en 2026 a $40 (2,7%), tras varias semanas de retroceso. La cotización quedó, además, a 12,2% del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central , este martes en $1613,03.

El dólar barato impulsa el carry trade, con sus consecuencias en una economía golpeada.

Los dólares financieros también reflejaron la tensión externa. El MEP cerró en $1439,9 y el contado con liquidación (CCL) en $1480,6, la cotización más elevada del mercado.

El dólar blue avanzó cinco pesos y terminó en $1425. Pese al rebote, acumula en el año una caída de $105 (6,7%).

A nivel internacional, el dólar se fortaleció frente a otras monedas. El euro cayó 0,8% y el real brasileño se depreció 1,8% hasta 5,26 por unidad.

El Banco Central sostiene compras y las reservas resisten

En este escenario, el Banco Central mantuvo su estrategia de compras, aunque con menor intensidad. La autoridad monetaria adquirió u$s 17 millones, el 4,6% del volumen operado, el porcentaje más bajo en más de un mes y medio.

Con esta rueda completó 40 jornadas consecutivas con saldo positivo, lo que permitió acumular u$s 2799 millones desde la implementación del nuevo esquema cambiario.

Las reservas brutas se mantuvieron por encima de los u$s 46.000 millones y cerraron en u$s 46.135 millones, con una caída diaria de u$s 382 millones explicada principalmente por ajustes de valuación.

Las reservas netas, en cambio, continúan en terreno negativo según el criterio del Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial tras el pago de u$s 1004 millones correspondiente a la amortización del bono Bopreal.

Caen acciones y bonos argentinos

La volatilidad global también impactó en los activos financieros locales. El S&P Merval retrocedió 0,2% hasta 2.597.025 puntos, acumuló cinco bajas consecutivas y marcó su nivel más bajo en cuatro meses.

Medido en dólares, el índice líder de la Bolsa porteña se ubicó en 1750 puntos, con una caída diaria de 1,2%.

Entre las acciones con mejor desempeño se destacaron Transportadora de Gas del Norte (+3,84%) y Grupo Supervielle (+2,96%). Las mayores bajas fueron para Aluar (-6,3%) y Metrogas (-5,19%).

En Wall Street, los ADR argentinos operaron con mayoría de pérdidas. Edenor subió 1,8%, pero Supervielle cayó 7,8%, BBVA perdió 7,2% y Telecom retrocedió 6,5%.

Los bonos soberanos en dólares también cerraron en rojo. Los Globales y Bonares cedieron en promedio 0,6%, con bajas de hasta 1,2% en el GD46.

Como consecuencia, el riesgo país -el indicador de JP Morgan que mide el diferencial de tasa frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos- subió siete puntos hasta 573 unidades, tras haber tocado 598 intradiarios, el nivel más alto desde mediados de diciembre.

Wall Street en rojo y salto del VIX

El deterioro local se dio en paralelo con una jornada negativa en los mercados internacionales. En Nueva York, el Dow Jones cayó 0,6%, el S&P 500 perdió 0,7% y el Nasdaq retrocedió 0,8%.

mercados wall street Panic show en los mercados tras la derrota electoral de Javier Milei NA

La volatilidad se reflejó en el índice VIX, que avanzó 11% hasta los 24 puntos, su mayor nivel desde noviembre.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años superó brevemente el 4,1% antes de estabilizarse en torno al 4,06%, en un escenario de expectativas de mayor inflación y posible demora en los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El petróleo, en el centro de la escena

El conflicto en Medio Oriente reavivó temores sobre el suministro energético, tras los ataques a infraestructura estratégica y la paralización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En el mercado energético, el Brent llegó a u$s 84 por barril, su nivel más alto desde julio de 2024, antes de cerrar en u$s 80,28 (+3,3%). El WTI superó los u$s 75 y acumula un alza superior al 6% en pocos días.

La atención de los inversores se concentra ahora en la duración del conflicto y en la eventual persistencia de restricciones en Ormuz. De esa variable dependerán la evolución del petróleo, la dinámica de la inflación global y la estabilidad financiera en un escenario internacional cada vez más tensionado.