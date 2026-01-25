Los dos proyectos RIGI de Vaca Muerta toman forma: VMOS ya quiere empezar y el GNL consigue fondos

Las tuberías del oleoducto VMOS ya están listas y a la espera de los tanques de almacenamiento y el puerto.

Los dos proyectos de Vaca Muerta alcanzados el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) dan señales de avance en paralelo: VMOS ya completó su tendido y el proyecto de GNL logró financiamiento internacional. En clave política, es fundamental para la Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro de que hay capital en movimiento.

Ambas iniciativas son parte del horizonte exportador al que aspira la industria vinculada a Vaca Muerta, tanto en petróleo como en gas en su formato GNL, metiéndose en las grandes ligas globales. Y los dos proyectos son parte de la estrategia para obtener dólares y generar empleo, con el historial de Argentina con su macro volátil y las tensiones a nivel global ante el Efecto Trump después de la invasión a Venezuela y su intención de planchar el precio del crudo.

Las cuadrillas de construcción culminaron en noviembre los 473 kilómetros de tuberías del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) que unirá la estación de bombeo de Allen con el nuevo puerto de Punta Colorada. La obra, clave para darle a Vaca Muerta su primera salida directa al Atlántico Sur, se complementa con seis tanques que en conjunto tendrán un almacenamiento total de 720.000 metros cúbicos (4,5 millones de barriles) que están en plena construcción.

VMOS demandará u$s 3000 millones y es uno de los proyectos insignia bajo los beneficios del RIGI. El consorcio es liderado por YPF y tiene como socios a Pan American Energy ( PAE ), Vista Energy , Pampa Energía , Pluspetrol , Chevron , Shell y Tecpetrol . El objetivo es que el oleoducto despache petróleo no convencional al exterior antes de fin de 2026, lo que implicaría incrementar la producción de Vaca Muerta para satisfacer al proyecto.

De este modo, Argentina gana una nueva puerta de salida de su petróleo, en particular Vaca Muerta que hasta ahora dependía de Puerto Rosales, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y de los envíos por el Oleoducto Trasandino (Otasa) a ENAP para su refinería en Bíobio . La apuesta es convertir a Vaca Muerta en un proveedor seguro, pese a que tiene rivales fuertes en la región como Guyana y Brasil.

VMOS tendrá seis tanques para almacenar el crudo que se exportará con los beneficios del RIGI.

A la par, el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck aceleró el enripiado de la ruta provincial 9 para asegurar el acceso directo a la terminal de VMOS. El llamado a licitación será en febrero y la obra se financiará con el Bono VMOS, por el cual el consorcio desembolsó $3251 millones.

“La ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país”, dijo el mandatario, en un respaldo político al proyecto después de los largos debates ambientales y las demandas locales para reactivar la economía en esa zona.

El GNL toma carrera

El otro proyecto RIGI también mostró señales de avance. Pan American Energy, que encabeza el proyecto de GNL con el consorcio Southern Energy, realizó la primera emisión corporativa internacional de 2026 por un total de u$s 375 millones en bonos colocados en Nueva York, a una tasa del 7,75% y con vencimiento a 11 años. Es financiamiento fresco para sus planes en Vaca Muerta y, en especial, para el primer buque que permitirá exportar GNL argentino.

Hilli Episeyo _ Buque GNL Southern Energy PAE Golar El camino que hace el GNL en Argentina comenzará con el Hilli Episeyo, el buque de Southern Energy para exportar el gas de Vaca Muerta por un puerto en Río Negro.

PAE, el segundo productor de petróleo del país y jugador creciente en gas, viene reforzando su posición en Vaca Muerta, donde firmó una alianza estratégica con Continental Resources, la petrolera de Harold Hamm, para escalar la producción. La estrategia le suma músculo a la compañía que administra la familia Bulgheroni y le da garantías a Southern Energy -en la que esta asociada con las argentinas YPF y Pampa Energía; la noruega Golar LNG; y la británica Harbour Energy- que recibirá en 2027 el primer barco licuefactor Hilli Episeyo y en 2028 el módulo MK II.

El acuerdo de venta con la alemana SEFE garantiza demanda europea para el GNL argentino en plena reconfiguración del viejo continente para dejar de depender del gas de Rusia. Si los plazos se cumplen, Argentina entraría en el negocio global del GNL con los buques flotantes de licuefacción (FLNG, según sus siglas en inglés) en un momento en el que Europa busca diversificar proveedores y cerrar contratos de mediano plazo.

La promesa del RIGI ampliado

En una visita fugaz a Neuquén, Toto Caputo recibió de parte del gobernador neuquino Rolando Figueroa la necesidad de implementar una serie de beneficios que sirvan para incrementar los equipos de perforación, fractura e insumos clave para la producción al tener en cuenta que tanto VMOS como Southern Energy necesitarán más petróleo y gas de Vaca Muerta. De hecho, en Neuquén siempre se mencionó que podría haber yacimientos que sean exclusivos para alimentar esos proyectos.

Toto Caputo y Rolo Figueroa _ 2025 Toto Caputo y Rolando Figueroa, una relación de intereses mutuos por Vaca Muerta.

El ministro de Economía se llevó la nota y luego fue el ministro coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien confirmó que se trabajará en un esquema de "RIGI ampliado" para el sector de la industria conocido como Upstream, es decir toda la maquinaria necesaria para extraer hidrocarburos, en un discurso que brindó en el Almuerzo por el Día del Petróleo, en diciembre pasado, y que cubrió Letra P.

Sobre el cierre de 2025, el gobierno de Javier Milei dejó trascender que el RIGI se prorrogaría hasta julio de 2027 y que incluiría, además del Upstream, a la generación eléctrica.

Con este régimen, las empresas alcanzadas con proyectos con un mínimo de u$s 200 millones de inversión gozan de beneficios impositivos como Ganancias, IVA, retenciones a las exportaciones y la posibilidad de ir a un arbitraje internacional.