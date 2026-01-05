Con la china CNOOC como accionista, PAE suma al amigo de Donald Trump en Vaca Muerta

Pan American Energy , la empresa que comanda la familia Bulgheroni, anunció un acuerdo con Continental Resources para expandir su producción en Vaca Muerta . La noticia tiene ribetes geopolíticos: la empresa estatal china CNOOC es accionista de PAE y compartirá el proyecto con Harol Hamm , el empresario amigo de Donald Trump .

El anuncio se oficializó este lunes, dos días después de la avanzada de Trump en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y declarar que quiere a China lejos de los recursos estratégicos del hemisferio occidental. Venezuela vendía todo su crudo al país liderado por Xi Jinping .

El acuerdo entre PAE y Continental Resources se rubricó el 22 de diciembre, antes del cambio del mapa geopolítico. Las empresas impulsarán, en conjunto, el desarrollo de cuatro áreas de shale oil en Neuquén y en Río Negro.

Si bien PAE se divide un 50% en manos de la británica BP y otro 50% de Bridas , que a su vez la mitad es de CNOOC, la administración queda en manos de Alejandro Bulgheroni como presidente, y así ha sido desde la consolidación de PAE junto a su hermano Carlos -fallecido en 2016-, y su sobrino Marcos como ceo.

PAE se asoció con Continental Resources para desarrollar cuatro yacimientos con objetivo Vaca Muerta. La petrolera administrada por la familia Bulgheroni indicó que el acuerdo con la empresa de Hamm, consejero de Trump, es para acelerar el desarrollo de su shale oil.

De este modo, Hamm amplía su presencia en el shale argentino después de que el gobernador neuquino Rolando Figueroa autorizara el ingreso de su compañía al yacimiento Los Toldos II Oeste, activo que compró a Pluspetrol. Si bien esa concesión tiene potencial en la ventana del petróleo negro, con los Bulgheroni apunta a crecer en Neuquén y poner un pie firme en Río Negro.

Es que una de las cuatro áreas en las que Continental será socia de PAE, con un 20% de participación, es Loma Guadalosa, en la provincia que administra Alberto Weretilneck y una de las esperanzas para dar con el petróleo ubicado en el borde de Vaca Muerta al oeste de Río Negro. Las otras tres áreas están en Neuquén: Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa.

PAE en Vaca Muerta Pan American Energy tiene yacimientos en Vaca Muerta, mientras su estrella es el gigante del petróleo convencional Cerro Dragón.

PAE se mantendrá como socio mayoritario y operador en todos los bloques, aunque el cierre del acuerdo está sujeto a la aprobación de la transferencia de las participaciones por parte de las provincias de Neuquén y Río Negro.

El shale de PAE en la Patagonia

"Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país", dijo Marcos Bulgheroni, ceo de PAE Group, el holding que contiene a la petrolera PAE y a la refinadora Axion. "Esta relación estratégica con una las principales compañías de petróleo y gas independientes de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias", sostuvo el directivo en un comunicado oficial.

De acuerdo con los datos públicos de la Secretaría de Energía para noviembre de 2025, la producción de petróleo en las áreas donde se sumará Hamm son: Aguada Cánepa, es 1000 barriles por día; Bandurria Centro, 5600 barriles diarios; y Coirón Amargo Sur Este, 12.500 barriles.

PAE es la segunda operadora privada de petróleo del país con 106.000 barriles por día, detrás de YPF que lidera con 401.000 barriles, y su proyecto histórico es Cerro Dragón con 65.000 barriles diarios. Allí, la compañía comprobó la presencia de shale gas y el gobierno de Chubut, al mando de Ignacio Torres, le otorgó la primera concesión de explotación no convencional (CENCh) en territorio chubutense para explorar la roca D-129 por u$s 250 millones. Sería el primer gran proyecto no convencional en el Golfo San Jorge, donde se trasladaría la experiencia de PAE en Vaca Muerta y lo que se aprenda de la sociedad con Continental.

Marcos Bulgheroni - CEO PAE Group Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group.

En Neuquén, PAE produce 12 millones de metros cúbicos diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo por día, un total cercano a 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día. La empresa, de gestión argentina pero con socios internacionales como BP y la china CNOOC, es operadora de uno de los yacimientos de shale gas más productivos, Aguada Pichana Oeste, que en el pico de demanda invernal produce cerca de 9 millones de metros cúbicos de gas. En Río Negro, la compañía opera Loma Guadalosa, la primera CENCh otorgada por esa provincia.

La experiencia de Hamm para Vaca Muerta

Hamm fundó Continental en 1967 y rápidamente se convirtió en una empresa independiente ágil y capaz de encontrar negocios petroleros en Estados Unidos, siendo en los 90 cuando inició su camino de transformación tecnológica al ser pionera en el fracking y la perforación horizontal, dos claves para la producción no convencional de hidrocarburos.

En los últimos años, Continental busca diversificar su portfolio por el estancamiento que se avizora en el shale estadounidense, como en Permian donde también tienen activos. Así lo resumió Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental, en el anuncio oficial: "Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy".

hamm trump Harold Hamm, el petrolero estadounidense que apoya Donald Trump y mira Vaca Muerta

“PAE es un operador altamente capacitado con una profunda experiencia en la cuenca. Tenemos muchas expectativas en aprender de PAE y de compartir la experiencia de Continental en recursos no convencionales para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta", destacó Lawler.

La empresa de Hamm tiene 5200 pozos operados y una producción diaria de 500.000 barriles de petróleo equivalente, según los datos al cierre de 2025. A nivel global, Continental propone rigor técnico y una visión de desarrollo a largo plazo, incluyendo Vaca Muerta o la alianza con la petrolera nacional de Turquía (TPAO) y TransAtlantic Petroleum para desarrollar recursos no convencionales en la cuenca de Diyarbakr, en Turquía.