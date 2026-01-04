Donald Trump, Venezuela y el riesgo de los precios bajos del petróleo para Vaca Muerta

Javier Milei en Vaca Muerta. La incursión de Donald Trump en Venezuela condiciona el precio del crudo.

Argentina pasó de importador neto de energía a lograr un sólido superávit comercial gracias a Vaca Muerta . El yacimiento se consolidó como fuente fundamental de dólares, imprescindible para matizar el déficit de cuenta corriente persistente y el financiamiento externo escaso. La irrupción de Donald Trump en Venezuela condiciona algo que el Gobierno no controla: el precio internacional del petróleo.

Tras la operación militar que desplazó del poder a Nicolás Maduro , el presidente de Estados Unidos prometió un ingreso masivo de petroleras estadounidenses a Venezuela para reconstruir su infraestructura en ese rubro y aumentar la producción. El anuncio reforzó las expectativas bajistas sobre el precio del crudo , que ya venía golpeado.

“Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura y comiencen a ganar dinero”, dijo Trump este sábado. El jefe de la Casa Blanca necesita petróleo barato para contener la inflación en el año electoral que se inicia y garantizar más oferta global en el mediano plazo.

Las empresas estadounidenses buscan tomar más riesgo tras la caída de la tasa de ganancia de yacimientos de ese país, pero no parecen dispuestas a llegar tan lejos.

Venezuela afirma tener más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas, incluso por encima de Arabia Saudita . Sin embargo, su producción colapsó desde los más de tres millones de barriles diarios de fines de los 90, equivalentes al 7% del abastecimiento mundial de ese entonces, a una cifra cercana a un millón en la actualidad, apenas el 1% del mercado global.

Esa distancia entre reservas potenciales y producción efectiva explica por qué, en el corto plazo, la situación venezolana no debería generar un shock alcista en los precios. Por el contrario, refuerza el escenario bajista.

venezuela pbi en dolares El PBI de Venezuela se desplomó, según la consultora OJF.

“El precio va a tender a bajar en el corto o mediano plazo”, señaló Daniel Dreizzen, de Aleph Energy. En la misma línea, Orlando Ferreres y Asociados advirtió que la baja participación actual de Venezuela relativiza cualquier impacto inmediato sobre el mercado global, más allá de episodios de volatilidad.

El riesgo para Vaca Muerta no está en el presente, sino en las expectativas. Venezuela es poco significativa hoy, pero potencialmente enorme mañana. Los precios se forman mirando hacia adelante. Los bancos también observan esa promesa a la hora de financiar proyectos.

Un barril bajo y conflictos geopolíticos tensionan Vaca Muerta

2025 cerró con una caída del 20% en el precio internacional del crudo, la más fuerte desde 2020. El Brent, referencia para el Medanito argentino, se estabilizó apenas por encima de los 60 dólares, el nivel más bajo en cinco años.

Ese precio ya encendió alertas en las petroleras que operan en Vaca Muerta. Las empresas ajustaron costos para sostener rentabilidad y adaptaron su actividad a un escenario menos favorable, pero un nuevo escalón a la baja cambia la ecuación.

barril crudo El desarrollo de Vaca Muerta, condicionado por el precio del crudo.

Nicolás Arceo, de Economía & Energía, advirtió que las proyecciones de producción y superávit energético —estimado en u$s 7400 millones para 2026— se basan en un barril cercano a los 62 dólares. “Si vamos a un barril de 50 dólares, la película será otra”, alertó.

Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, contempló la posibilidad de una suba del barril, pero advirtió que traería aparejado otro problema. “Eventualmente, Argentina podría beneficiarse si el Brent subiera, puesto que aceleraría el nivel de inversiones. No obstante, América del Sur dejaría de ser una ‘región de paz’, lo que siempre fue un activo geopolítico para los negocios globales de nuestro país, principalmente en materia de GNL”, sostuvo el especialista.

Con precios más bajos, se ralentizan las inversiones, los nuevos proyectos corren riesgo y se achica el flujo de dólares futuros que el Gobierno necesita para sostener su estrategia macroeconómica. Con precios más altos pero a expensas de mayor conflictividad, la tasa de retorno se encarecerá.

Donald Trump, elecciones y petróleo barato

Trump enfrenta elecciones de medio término y necesita nafta barata para contener la inflación. Esa prioridad política refuerza la expectativa de precios bajos durante 2026, más allá de la volatilidad de corto plazo.

Aun así, el desembarco efectivo de petroleras estadounidenses en Venezuela llevará tiempo. Según Reuters, las empresas deberán negociar condiciones de seguridad, esperar cambios normativos y reconstruir una infraestructura muy deteriorada antes de aumentar la producción.

Chevron aparece como el actor clave. Es la única petrolera estadounidense que hoy opera en Venezuela y, al mismo tiempo, fue la primera socia de YPF en Vaca Muerta. Sus prioridades de inversión en un escenario de precios bajistas pueden definir el tono de lo que viene.

Los dólares que necesita el programa de Javier Milei

Para la Argentina, el problema no es que el petróleo deje de ser rentable, sino que deje de ser suficiente para que las cuentas cierren. Vaca Muerta ya no es una promesa: es clave para el superávit comercial y fuente de divisas para un programa económico con déficit crónico de cuenta corriente.

Sin embargo, con un barril bajo presión, la montaña de dólares futuros que el Gobierno promete a los inversores para que financien el trayecto hacia el superávit estructural se achica. Sin esos dólares, la estrategia de financiar el déficit de cuenta corriente y sostener el ancla cambiaria queda expuesta.

Vaca Muerta sigue siendo la mejor noticia estructural de la economía argentina, pero no alcanza para tapar los agujeros del programa económico. Menos, cuando el mundo empuja el precio del crudo en la dirección contraria.