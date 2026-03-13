Lo que dejó la feria rural: el campo se entusiasma, saca créditos, compra fierros y espera una gran campaña

SAN NICOLÁS (Enviado) La Expoagro 2026 cerró con señales de mayor dinamismo en el campo y en la economía del sector agroindustrial. Productores y empresas multiplicaron consultas, créditos y reservas de maquinaria. Con mejores lluvias y expectativas productivas, el agro proyecta una campaña más sólida y vuelve a mirar de cerca el debate por las retenciones .

Con una fuerte presencia de productores, contratistas y empresarios del sector, la muestra realizada en el Predio Ferial y Autódromo de este partido bonaerense volvió a consolidarse como el principal escenario de negocios del agro argentino.

Durante los cuatro días de la edición YPF Agro , fabricantes de maquinaria agrícola, concesionarios y empresas de insumos registraron un intenso movimiento comercial. En muchos stands se concretaron operaciones de venta y reservas de equipos, mientras que en otros se avanzó en negociaciones que podrían cerrarse en las próximas semanas .

El mayor interés se concentró en tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos agrícolas, además de tecnología vinculada a agricultura de precisión, automatización y gestión digital de los sistemas productivos.

Uno de los factores que explicó el dinamismo comercial fue la amplia oferta de financiamiento presentada durante la exposición. Bancos públicos y privados desplegaron líneas especiales con tasas promocionales, plazos extendidos y modalidades en valor producto.

Estas herramientas permitieron que muchos productores evaluaran inversiones que habían postergado en campañas anteriores, especialmente luego de los impactos productivos y financieros que dejó la sequía en gran parte del país.

Desde el sector financiero señalaron que la demanda de créditos fue significativa, tanto para la compra de maquinaria como para capital de trabajo y proyectos de inversión vinculados a la producción agropecuaria.

campo expoagro productores El campo se entusiasmó, sacó créditos, compra fierros y espera una gran campaña

Más allá de las operaciones concretadas durante la feria, uno de los datos que dejó la muestra fue el cambio en el clima de negocios dentro del sector.

Fabricantes y proveedores coincidieron en que se percibe una mayor predisposición de los productores a analizar inversiones, impulsada por mejores perspectivas productivas y por la necesidad de incorporar tecnología para mejorar la eficiencia.

El campo espera una mejor campaña

La mejora en las expectativas del sector responde a una combinación de factores productivos, climáticos y económicos.

Uno de los más relevantes es la recuperación del régimen de lluvias en gran parte de la región agrícola. Tras campañas afectadas por la sequía asociada al fenómeno de La Niña, las precipitaciones de los últimos meses permitieron recomponer la humedad de los suelos y mejorar las reservas hídricas.

Con mejores perfiles de humedad, el sector proyecta una recuperación en los volúmenes de producción de cultivos clave como soja, maíz y trigo, lo que implicaría más ingresos para los productores y mayor actividad en toda la cadena agroindustrial.

Expectativas por señales económicas

En el ánimo del sector también influyen las señales económicas. Entre ellas aparece la expectativa de alivio en la carga impositiva, especialmente en los derechos de exportación.

La posibilidad de cambios en ese esquema mejora los márgenes esperados y funciona como incentivo para invertir en tecnología, maquinaria y mejoras productivas.

expoagro campo créditos El Gobierno le pide inversiones al campo y ofrece créditos blandos

La dimensión política también tuvo su lugar en la muestra, aunque con ausencias de peso del Gobierno. La voz oficial estuvo representada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y los asesores Felipe Núñez y Martín Vauthier, quienes participaron de la charla abierta “Producir, transformar, exportar. El momento de invertir es ahora”. También estuvo presente el presidente del BICE, Maximiliano Vos.

Los funcionarios transmitieron el mensaje económico de la Casa Rosada mientras el presidente Javier Milei, el ministro Toto Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y otros integrantes del equipo económico participaban en Argentina Week, en Nueva York, un encuentro orientado a captar inversiones internacionales.

En ese marco, el Gobierno buscó enviar una señal de respaldo al complejo agroindustrial en medio del debate por las retenciones y de la necesidad de reforzar el ingreso de dólares para la economía.