Esteban Avilés gira otra vez: nuevo logo mileísta en Villa Carlos Paz y guiños al armado de Gabriel Bornoroni

En plena temporada, Esteban Avilés volvió a mover fichas políticas en Villa Carlos Paz . El intendente endureció su discurso contra el kirchnerismo y rediseñó la estética de su gestión con un logo que, en el mundillo político, ya comparan con el de Javier Milei . Las señales reactivaron las especulaciones sobre un nuevo salto político en Córdoba rumbo a 2027.

El nuevo logo municipal parece una copia del libertario cuando inauguró la Oficina del Presidente en X. Estética limpia, geomética y minimalista marcaron el diseño que parecía inspirado directamente en el de la Casa Blanca de los Estados Unidos .

El cambio y el encendido discurso anti-K de los último días parecen confirmar que ya no hay vuelta atrás: Avilés se prepara para dar (otro) salto político, en este caso, a La Libertad Avanza.

Las suspicacias se incrementaron para casi transformarse en certezas. Recientemente, en una serie de comunicaciones oficiales en las redes sociales del municipio y las de su propio perfil, el intendente volvió a disparar contra el kirchnerismo y sus socios locales y regionales. Aprovechó el alto perfil para estrenar el nuevo logo de inspiración libertaria.

La mirada está puesta en 2027, dicen en los pasillos del municipio en el exhotel Carena, uno de los más lujosos que tuvo Carlos Paz en su época de oro, hoy convertido en el Palacio 16 de Julio, la sede del gobierno local. La mayor ambición del carlospacense Avilés es acompañar al mileísta Gabriel Bornoroni en la fórmula para la gobernación o ubicarse en un puesto expectante en la lista para la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, busca meterse entre las figuras apetecibles para el espacio de Milei en Córdoba. En la villa serrana ya hay un par de los suyos o cercanos al espacio que quieren sucederlo.

Esteban Avilés, el camaleón político

El cambio de camiseta es una constante en la forma de construcción de Avilés. Carlos Paz Unido, el espacio que creó en 2011 junto al legislador juecista Walter Gispert y al exlegislador Omar Ruiz (en ese entonces miembro de la Coalición Cívica, hoy más ligado al kirchnerismo), era multicolor. Mostraba esa amplitud de criterio de personas que tenían un origen en el radicalismo, pero que habían abrevado en distintos espacios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad Villa Carlos Paz (@municarlospaz)

Avilés dio ese paso a finales de 2010 cuando decidió abrirse de la UCR de Villa Carlos Paz que estaba detrás de Carlos Felpeto, el intendente que gobernó la ciudad en tres periodos y medio y le terminó entregando el poder en 2011. Avilés volvió a ganar en 2015 y por un margen amplio que le permitió dar un golpe de timón que dejó afuera de todo a quienes hasta un tiempo antes eran sus aliados políticos. Comenzó una etapa de examigos que se transformaron en férreos opositores.

El archivo K de Esteban Avilés

En este camino a un nuevo objetivo político, la oposición le sacará a relucir el archivo. Como ocurrió hace pocos días, cuando el intendente salió a posicionarse con un discurso al que le agregó la palabra "kirchnerismo" para culpar a la oposición y a algunas autoridades municipales de los sucesos que provocaron la rotura de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca y dejó a la ciudad sin agua en pleno enero.

"Kirchnerismo", "Coopi" (la exprestataria del servicio) y "Ersep", fueron las tres palabras más usadas en esa campaña que fue fortísima en las redes del jefe de Gobierno. En el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Ersep), la segunda autoridad es Mariana Caserio, excandidata a intendenta y exlegisladora. Si bien no la nombró, los dardos eran para ella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanAviles/status/2021589285082701961&partner=&hide_thread=false El Kirchnerismo local y regional, en complicidad con sectores de la oposición y a través de la Cooperativa Integral, fue un TSUNAMI POLÍTICO que destruyó los servicios públicos, precarizando la vida del vecino de VCP y la región. — Esteban Aviles (@EstebanAviles) February 11, 2026

La avanzada oficialista tuvo rápida respuesta. En el mundillo político de Carlos Paz volvieron a circular fotos de Avilés en su primera gestión en las que aparece acompañando al exgobernador de Entre Ríos, el kirchnerista Jorge Uribarri, y el exsecretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, un hombre clave del gobierno de Cristina Fernández.

Un dirigente del palo del justicialismo deslizó que, en aquellos años, Avilés disparaba dardos contra el entonces gobernador José Manuel de la Sota y se cobijaba bajo la figura de dirigentes del kirchnerismo nacional. “Era de los que los medios denominaban radicales k y ahora parece que quiere ser un radical con peluca”, aseguran en los reductos políticos de la ciudad turística.

En los archivos de la web municipal, hasta esta semana, había artículos de 2013 y 2014 donde se muestra la profundidad de esa relación.

El vínculo con Daniel Scioli con Villa Carlos Paz

Después vino la amistad con Daniel Scioli, cuando el exmontonauta era gobernador de Buenos Aires. La relación perdura hasta estos días. De hecho, el ahora secretario de Turismo y Ambiente de Milei se reunió a solas con Avilés en el municipio de Carlos Paz al inicio de la temporada. Hay quienes dicen que el color naranja, elegido para su gestión desde 2015 en adelante, fue para mostrar sintonía con "Pichichi", que usaba el mismo tono para todas sus obras, logos y presentaciones.

aviles scioli Esteban Avilés recibió a Daniel Scioli al comienzo de la temporada de verano 2026 en Villa Carlo Paz

En esos años, que llevaron a Scioli a disputar la presidencia con Mauricio Macri, hubo recitales y eventos con el aval del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que tuvieron como escenario a Villa Carlos Paz.

El paso por el PJ de Córdoba

El resto es conocido: en 2019, Avilés dio otro salto y se sumó a la lista de Juan Schiaretti como candidato a legislador provincial y si bien consiguió una banca fue designado presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Dejó ese cargo unos meses antes de lanzar su candidatura a intendente para un tercer mandato que asumió en 2023.

En la campaña por la gobernación, el peronismo le achacó la falta de apoyo a Martín Llaryora y el primer año de la gestión de ambos fue de tironeo constante hasta que a mediados de 2025 pareció volver la calma ( y las obras para Carlos Paz) . Y en las presidenciales le sacó el aval directo a Schiaretti y, por lo bajo, apostó por Horacio Rodríguez Larreta.

Del multicolor al naranja, del naranja al azul oscuro, el intendente Avilés muda de colores en este 2026 para encontrar nuevos rumbos en un escenario político que parece acomodarse a su espíritu aventurero y díscolo.