La provincia de Buenos Aires, epicentro de la crisis de la industria: 62000 despidos y 5600 empresas menos

FATE cerró sus puertas, como otras 5600 empresas de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires sufrió el cierre de FATE y el de otras 5600 empresas y la destrucción de más de 62000 empleos registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. El reseteo económico de Javier Milei pega de lleno en la industria bonaerense, que aporta el 30% del Producto provincial y emplea a 500.000 personas.

Fate, con 86 años de historia, era parte del tejido autopartista bonerense. Se sumó al cierre de la multinacional de origen sueco SKF , radicada hace medio siglo en el país. Fabricaba bolilleros en Malvinas Argentinas y expulsó a 145 trabajadores. En el mismo sector despidieron personal Bridgestone, MAR Maquinarias, Toyota, Volkswagen y Pirelli , entre otras.

En el conurbano bonaerense y en Zárate se fabrica más del 60% de los vehículos producidos en el país y se concentra más del 58% del empleo de esa rama industrial nacional, que acaba de registrar el peor enero en seis años, con una caída del 30,1% interanual.

La planta de Stellantis en Tres de Febrero , donde se fabrican los modelos 208, 2008, Partner y Berlingo , está en una parada operativa hasta marzo. La compañía ya había adelantado las vacaciones a sus trabajadores y ahora cobran el 70% del sueldo hasta retomar la actividad.

"El modelo económico de Milei es un plan de exterminio de la industria argentina", dijo días atrás el gobernador Axel Kicillof , que ve cómo la caída de la actividad aumenta la desocupación y pega en las cuentas fiscales provinciales.

Buenos Aires, la máquina productiva de un país en crisis

Desde noviembre de 2023, se destruyeron 294.000 empleos asalariados registrados en todo el país y cerraron casi 22.000 empresas. La provincia de Buenos Aires es la más afectada por el modelo económico libertario, debido a que la industria significa el 30% del producto provincial, una cifra 10 puntos mayor a la media nacional.

La caída del consumo por pérdida de poder adquisitivo, la apertura de las importaciones, el costo del crédito y la apreciación del dólar, más el aumento de los servicios y los impuestos, son los factores que mencionan los industriales para explicar las causas del naufragio.

“La Provincia es la más afectada por el cierre de empresas", , dijo a Letra P Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mar del Plata. "Detrás de los casos emblemáticos como Whirlpool o FATE y cientos de pymes, hay una pérdida de empleo por goteo en comercios, distribuidoras y pequeños emprendimientos, que contribuyen a un escenario de enorme complejidad, con cheques rechazados y endeudamiento en cascada", añadió. "En Mar del Plata, cerraron 200 locales comerciales”, remarcó.

Turismo para atrás y metalmecánica también

El sector turístico bonaerense atravesó el peor verano desde la pandemia, con 830.000 visitantes menos, una caída del 11%, estadías más cortas y consumos un 25% por debajo de la temporada 2024-25. Fueron $ 117.000 millones que dejaron de ingresar a la economía bonaerense.

La industria metalúrgica provincial cayó un 8,4%. Junto a Córdoba, concentra los descensos más pronunciados del sector a nivel nacional, según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). La cámara sostuvo que atraviesa el peor momento desde 2020 y siete de cada diez empresas no esperan mejoras en su actividad para el primer trimestre.

Crisis del empleo: un listado que sigue creciendo

Según datos oficiales de la Provincia, el listado de cierres y despidos no para de crecer.

La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa, en Campana, cerró y despidió a 50 trabajadores.

del en cerró y despidió a 50 trabajadores. Kimberly-Clark cerró su planta en el parque industrial de Pilar , donde fabricaba productos de las marcas Kotex , Huggies , Kleenex y Scott . Despidió a 220 trabajadores.

cerró su planta en el parque industrial de , donde fabricaba productos de las marcas , , y . Despidió a 220 trabajadores. Kenvue —escisión de Johnson & Johnson- dejó de producir en Pllar las toallitas Siempre Libre y Carefree y champús, colonias y aceites para bebés Johnson’s Baby.

—escisión de Johnson & Johnson- dejó de producir en Pllar las toallitas Siempre Libre y Carefree y champús, colonias y aceites para bebés Johnson’s Baby. Avon cerró una de sus sedes en San Fernando y despidió a 293 empleados.

cerró una de sus sedes en y despidió a 293 empleados. La textil Hazan Silvia , en Lanús Oeste , cerró y dejó a 50 trabajadores sin empleo.

, en , cerró y dejó a 50 trabajadores sin empleo. La bulonera Fabio Hnos cerró en Valetín Alsina, Lanús , y echó a 76 empleados.

cerró en , y echó a 76 empleados. La sucursal del mayorista de limpieza y perfumería Medamax cerró en Laferrere, La Matanza, y dejó afuera a 70 trabajadores.

cerró en Laferrere, y dejó afuera a 70 trabajadores. Yaguar, en Bahía Blanca, cerró definitivamente y cesó a 60 personas.

en cerró definitivamente y cesó a 60 personas. Supermercado Vea cerró su sucursal de San Pedro y dejó 30 trabajadores en la calle.

cerró su sucursal de y dejó 30 trabajadores en la calle. Diarco, de Ricardo Goldfarb , ferviente admirador de Javier Milei, cerró tres sucursales bonaerenses en Lanús, Bolívar y Berazategui.

de , ferviente admirador de cerró tres sucursales bonaerenses en Dass , la fabrica de zapatillas para las marcas Fila y Umbro , en Coronel Suárez , bajó la persiana y despidió a 400.

, la fabrica de zapatillas para las marcas , en , bajó la persiana y despidió a 400. Whirlpool cerró su planta nueva de Pilar y dejó a 220 trabajadores sin empleo.

image

La fábrica de cerámicos Ilva Porcellanato cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar y echó a 300 personas.

cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar y echó a 300 personas. La química Clariant dejó de producir en Argentina para importar desde Brasil y echó a 10 empleados.

dejó de producir en Argentina para importar desde Brasil y echó a 10 empleados. La cadena de electrodomésticos Frávega cerró su sucursal en Temperley, Lomas de Zamora.

cerró su sucursal en La multinacional Lamb Weston , productora de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta de Munro, Vicente López, que empleaba a 100 personas.

, productora de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta de Munro, Vicente López, que empleaba a 100 personas. Tía Maruca, la fábrica de galletitas, bajó las persianas en Chascomús y despidió a 27 trabajadores.

la fábrica de galletitas, bajó las persianas en Chascomús y despidió a 27 trabajadores. Textilana S.A ., conocida por producir la marca de sweaters Mauro Sergio suspendió 175 trabajadores hasta marzo y les paga parte del sueldo y sin aportes, aunque no cerró definitivamente.

., conocida por producir la marca de sweaters Mauro Sergio suspendió 175 trabajadores hasta marzo y les paga parte del sueldo y sin aportes, aunque no cerró definitivamente. La conservera de pescados Marechiare , en Mar del Plata, cerró y desvinculó 50 empleados.

, en Mar del Plata, cerró y desvinculó 50 empleados. El frigorífico portuario Apolo Fish cerró y echó 34 trabajadores en Mar del Plata.

cerró y echó 34 trabajadores en Mar del Plata. Sur Trade , una de las pesqueras marplatenses, cerró y quedaron 150 empleados sin trabajo

, una de las pesqueras marplatenses, cerró y quedaron 150 empleados sin trabajo El saladero Isola Verde , de Mar del Plata, cerró y echó a 12 trabajadores

, de Mar del Plata, cerró y echó a 12 trabajadores En el Parque Industrial de Pilar, la estadounidense Magnera , dedicada a textiles industriales para el sector de higiene y sanitario, cerró y echó a unas 60 personas.

, dedicada a textiles industriales para el sector de higiene y sanitario, cerró y echó a unas 60 personas. La logística Translog cerró y echó 17 empleados en Pilar.

cerró y echó 17 empleados en Pilar. Gepsa Pet Foods cerró su planta de producción en Pilar y dejó a 80 trabajadores sin empleo.

cerró su planta de producción en Pilar y dejó a 80 trabajadores sin empleo. La láctea La Suipachense cerró y dejó sin trabajo a 140 empleados. La empresa atravesó muchos años de crisis.

cerró y dejó sin trabajo a 140 empleados. La empresa atravesó muchos años de crisis. Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que elaboraba yogures, flanes y postres de la marca SanCor , quebró y dejó 180 personas en la calle en la pequeña localidad de Arenaza, en el partido de Lincoln.

que elaboraba yogures, flanes y postres de la marca , quebró y dejó 180 personas en la calle en la pequeña localidad de Arenaza, en el partido de Lincoln. La gráfica Anselmo Morvillo anunció la quiebra y quedaron 200 familias sin trabajo en Avellaneda.

anunció la quiebra y quedaron 200 familias sin trabajo en Avellaneda. La empresa FABI Bolsas Industriales, luego de 65 años de trayectoria, cerró su planta ubicada en la localidad de Hinojo, Olavarría, con 100 despedidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2024248754681823444&partner=&hide_thread=false El modelo económico de Milei es un plan de exterminio de la industria argentina. No hay salario que alcance ni empresa que se sostenga en un país donde la competitividad desfavorece a la producción nacional y al mercado interno. pic.twitter.com/ESo7xWCoqF — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 18, 2026

Un conflicto tras otro

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 717 conflictos laborales en todo el país y 176 ocurrieron en empresas bonaerenses.

image

Entre los conflictos más resonantes, además del de FATE, se destacan: