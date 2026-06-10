Argentina y Uruguay: Molinos se queda con NotCo para crecer en consumo y alimentación

Argentina y Uruguay serán los mercados donde Molinos Río de la Plata integrará el negocio de NotCo Foods tras alcanzar un acuerdo de adquisición. La operación busca ampliar su presencia en categorías asociadas al consumo , con foco en alimentos de origen vegetal, nutrición funcional y productos congelados, segmentos con demanda creciente.

Empresas & Negocios De Bariloche a la región: la dueña de Persicco y Guapaletas compró Abuela Goye y quiere exportar

El entendimiento fue anunciado el pasado martes y contempla la compra de las operaciones de la firma de origen chileno en ambos países. La implementación definitiva quedó sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones y se previó para las próximas semanas.

La incorporación de la marca fundada por el empresario chileno Matías Muchnick permitirá a Molinos Río de la Plata sumar productos vinculados a tendencias emergentes de alimentación . Entre ellas se destacan los alimentos de origen vegetal, las bebidas funcionales y propuestas orientadas a consumidores que buscan alternativas innovadoras.

La compañía controlada por la familia Pérez Companc apuntó además a fortalecer su presencia en el segmento de congelados, en el que NotCo logró consolidarse con productos que ganaron espacio en las góndolas y captaron la atención de públicos jóvenes y urbanos.

Argentina y Uruguay: Molinos se queda con NotCo para crecer en consumo y alimentación

Con más de 120 años de trayectoria, Molinos Río de la Plata es una de las principales referentes del mercado de alimentos en Argentina. Su portafolio incluye marcas líderes en categorías como pastas, harinas, congelados, aceites, vinos y yerba mate, entre otras.

El valor estratégico de la operación

El ceo de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos, sostuvo que la incorporación de la compañía representa una oportunidad para fortalecer la innovación y acompañar los cambios en las preferencias del mercado. También destacó la capacidad de NotCo para construir una marca relevante entre las nuevas generaciones.

“Valoramos la capacidad que ha tenido NotCo para construir una marca relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación”, afirmó el ejecutivo en una comunicación interna dirigida a los colaboradores de la empresa.

Molinos - consumo - alimentos 2 Argentina y Uruguay: Molinos se queda con NotCo para crecer en consumo y alimentación

Por su parte, Muchnick, fundador de NotCo, consideró que el acuerdo significó una validación del camino recorrido por la compañía desde su creación. Además, remarcó que la operación permitirá potenciar el desarrollo de la marca en la región.

“El acuerdo con Molinos Río de la Plata representa una enorme validación del camino que NotCo viene construyendo desde su inicio. Es la consolidación de una historia de éxito”, expresó el empresario chileno.

Una marca que ganó espacio en la región

Fundada en 2015, NotCo se convirtió en una de las foodtech más reconocidas de América Latina gracias al desarrollo de alimentos elaborados con inteligencia artificial y basados en ingredientes de origen vegetal. Entre sus productos más conocidos se encuentran NotMilk, NotBurger y NotChicken.

La adquisición también se inscribe en la estrategia de crecimiento del grupo liderado por Rosario Pérez Companc, Pilar Pérez Companc y Luis Pérez Companc, que desarrolla actividades en las áreas de consumo masivo, agro y energía. La operación refuerza la apuesta por la innovación y por la incorporación de categorías con potencial de crecimiento en los mercados de Argentina y Uruguay.