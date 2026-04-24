Ignacio Torres colocó deuda por USD 650 millones y celebró la vuelta de Chubut a los mercados

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , concretó una colocación de deuda por USD 650 millones en los mercados internacionales, con legislación de Nueva York , una tasa del 9,45% y un plazo de 10 años. El mandatario celebró el regreso de la provincia a los mercados luego de una década.

El bono incluyó tres años de gracia y fijó su primer vencimiento en 2029. La operación se destacó por una demanda que superó tres veces el monto buscado. Según el mandatario provincial, el resultado reflejó confianza en la administración y en la capacidad de ordenar las cuentas públicas.

Nacho Torres afirmó que la emisión representó “un paso clave” en un "escenario global complejo". Sostuvo que la provincia logró condiciones competitivas y que el objetivo principal consistió en mejorar el perfil de vencimientos y sostener inversiones en infraestructura.

El mandatario remarcó que, a diferencia de gestiones anteriores , los fondos no se destinarán a gastos corrientes. Explicó que la estrategia apuntó a consolidar el equilibrio fiscal y promover el desarrollo productivo. “Es una señal concreta de confianza en Chubut y en la Argentina ”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2047473425644404842&partner=&hide_thread=false En un contexto global muy complejo, dimos un paso clave: volvimos a los mercados internacionales con una colocación sólida y estratégica para el desarrollo de nuestra provincia.



Emitimos USD 650M a 10 años —el plazo más largo entre las provincias—, con ofertas por más de tres… https://t.co/UY5kV3M1lF — Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 24, 2026

La colocación se dio en un contexto donde ya son cinco las provincias también recurrieron a los mercados internacionales. Antes de Chubut, ya lo habían hecho Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Los gobernadores y las emisiones en Wall Street

A comienzos de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que una de las estrategias de su cartera consistía en “reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio”. Antes de eso, en el primer semestre de 2025, el cordobés Martín Llaryora colocó USD 725 millones con una tasa del 9,75%, en un escenario de riesgo país por debajo de los 700 puntos básicos. Meses después, amplió su financiamiento con otros USD 800 millones al 8,95%, tras recibir ofertas por el doble del monto.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri emitió USD 600 millones mediante el Bono Tango Serie 13, con una tasa del 7,8%, una de las más bajas de su historial. La operación permitió mejorar su esquema de vencimientos y reforzar su perfil crediticio. En una de los movimientos que generaron polémica, Maximiliano Pullaro colocó USD 800 millones a nueve años con una tasa del 8,10%. A su vez, Entre Ríos obtuvo USD 300 millones en febrero de 2026, con un bono que contempló una vida promedio de seis años y un esquema de amortización en tres tramos entre 2031 y 2033.

Para qué se utilizará el bono

El movimiento conjunto de las provincias evidenció un renovado acceso al crédito internacional, en medio de señales de estabilización macroeconómica. En ese marco, la operación chubutense se sumó a una tendencia que busca sostener inversiones y reorganizar compromisos financieros a largo plazo.

La gestión provincia aseguró que los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la conectividad y ampliar servicios esenciales.

A diferencia de emisiones de gestiones anteriores, en las que el endeudamiento se destinaba mayormente a cubrir gasto corriente, esta colocación tiene como eje la inversión en infraestructura y el crecimiento a largo plazo, consolidando además el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia.

Ante las observaciones de un sector de la oposición, el ministro de Economía de la Provincia, Miguel Arnaudo, recordó que este empréstito fue aprobado en Legislatura por amplia mayoría, con el acompañamiento del peronismo, que avaló la asignación específica del bono para llevar adelante un ambicioso proyecto de infraestructura y desarrollo de la provincia, sumado al pago de deuda vieja, en mejores condiciones que las tomadas durante los gobiernos anteriores.