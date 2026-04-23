PATAGONIA

Chubut: Torres pidió aplicar la Ley Antimafia para terminar con las organizaciones criminales en Comodoro

El gobernador reclamó que los integrantes de dos familias con extensos antecedentes criminales sean juzgados bajo la ley nacional contra el crimen organizado.

Por Letra P | Periodismo Político
Chubut: Torres pidió aplicar la Ley Antimafia para terminar con las organizaciones criminales en Comodoro

Chubut: Torres pidió aplicar la Ley Antimafia para terminar con las organizaciones criminales en Comodoro

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional Antimafia tras el crimen de uno de los testigos que iba a prestar declaración en una causa que involucra a dos de familias con numerosos antecedentes en Comodoro Rivadavia, los Vera y los Nieves.

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Torres exigió este miércoles el rápido accionar de la Justicia para esclarecer los hechos y pidió que los integrantes de las familias Vera y Nieves sean juzgados bajo la ley nacional contra el crimen organizado, a la que Chubut adhirió tras su sanción a principios de 2025. “La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, afirmó el mandatario.

“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, expresó.

Un largo historial de violencia en Chubut

El último episodio de una extensa secuencia de hechos delictivos que involucra a las familias Vera y Nieves en Comodoro Rivadavia es el asesinato de dos personas, este miércoles en horas de la madrugada. Según se desprende de la investigación judicial en la Patagonia, una de las víctimas iba a declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente a manos de Agustín Vera.

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Además, se informó también que una de las personas asesinadas había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.

Ignacio Torres: “Ir a fondo para garantizar la seguridad”

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres adelantó que se conformará una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la investigación y sanción de estos hechos.

“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el gobernador.

La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado, permitiendo juzgar a la totalidad de la estructura de una organización y no sólo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones.

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